В Подмосковье задержан похититель собак, годами продававший их мясо в корейские рестораны
Задержанный действовал вместе со своей супругой
10 ноября 2025, 16:40, ИА Амител
В Подмосковье задержан 67-летний мужчина, которого подозревают в похищении и убийстве собак с целью продажи их мяса в корейские рестораны. Как сообщает Mash, задержанный действовал вместе со своей супругой.
По данным следствия, последний эпизод произошел в Остафьево, где мужчина похитил шестилетнюю собаку породы бордер-колли. Он приманил животное лакомством, посадил в машину и увез в сторону Подольска. Позже выяснилось, что спасти питомца не удалось.
Местные жители утверждают, что супруги занимаются этим уже несколько лет. По их словам, с 2019 года пара могла похитить более 20 собак, после чего продавала мясо в рестораны, специализирующиеся на корейской кухне.
Задержанного зовут Сергей Пай, его супругу – Луиза. Мужчине предъявлено обвинение в краже, за что ему грозит до пяти лет лишения свободы. Следователи проверяют его причастность к другим случаям пропажи домашних животных.
Ранее сообщалось, что в Госдуме обсуждают новые правила выгула собак, которые могут серьезно ограничить владельцев крупных пород. Поправки направлены на повышение безопасности граждан и снижение числа инцидентов, связанных с нападениями животных.
17:13:53 10-11-2025
там столько корейских ресторанов со спросом на года?
что-то думается, что там больше на шарму
17:52:09 10-11-2025
Этого Кокорин по башке табуреткой бил ?
18:24:15 10-11-2025
Боролся мужик с самовыгулом. Молодец!
18:46:26 10-11-2025
чеж он породистых ловил а не бродло
Выходит бродло даже на мясо не нужно никому
20:09:47 10-11-2025
Гость (18:46:26 10-11-2025) чеж он породистых ловил а не бродло Выходит бродло даже ... Реально не понимаете??? Одичавшая к себе не подпустит и в машину не засунешь ее. Хоть книжки что-ли почитайте.
10:00:38 11-11-2025
К нам бы в Барнаул такого. Может решился бы вопрос с продячками, с которыми администрация не борется.
11:48:24 11-11-2025
Хоть кто-то с бродячими собаками боролся