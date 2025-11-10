НОВОСТИОбщество

В Подмосковье задержан похититель собак, годами продававший их мясо в корейские рестораны

Задержанный действовал вместе со своей супругой

10 ноября 2025, 16:40, ИА Амител

В Подмосковье задержан 67-летний мужчина, которого подозревают в похищении и убийстве собак с целью продажи их мяса в корейские рестораны. Как сообщает Mash, задержанный действовал вместе со своей супругой.

По данным следствия, последний эпизод произошел в Остафьево, где мужчина похитил шестилетнюю собаку породы бордер-колли. Он приманил животное лакомством, посадил в машину и увез в сторону Подольска. Позже выяснилось, что спасти питомца не удалось.

Местные жители утверждают, что супруги занимаются этим уже несколько лет. По их словам, с 2019 года пара могла похитить более 20 собак, после чего продавала мясо в рестораны, специализирующиеся на корейской кухне.

Задержанного зовут Сергей Пай, его супругу – Луиза. Мужчине предъявлено обвинение в краже, за что ему грозит до пяти лет лишения свободы. Следователи проверяют его причастность к другим случаям пропажи домашних животных.

Ранее сообщалось, что в Госдуме обсуждают новые правила выгула собак, которые могут серьезно ограничить владельцев крупных пород. Поправки направлены на повышение безопасности граждан и снижение числа инцидентов, связанных с нападениями животных.

Комментарии 7

Гость
Гость

17:13:53 10-11-2025

там столько корейских ресторанов со спросом на года?
что-то думается, что там больше на шарму

  Ответить
Ответить
Гость
Гость

17:52:09 10-11-2025

Этого Кокорин по башке табуреткой бил ?

  Ответить
Ответить
Гость
Гость

18:24:15 10-11-2025

Боролся мужик с самовыгулом. Молодец!

  Ответить
Ответить
Гость
Гость

18:46:26 10-11-2025

чеж он породистых ловил а не бродло
Выходит бродло даже на мясо не нужно никому

  Ответить
Ответить
гость
гость

20:09:47 10-11-2025

Гость (18:46:26 10-11-2025) чеж он породистых ловил а не бродло Выходит бродло даже ... Реально не понимаете??? Одичавшая к себе не подпустит и в машину не засунешь ее. Хоть книжки что-ли почитайте.

  Ответить
Ответить
Гость
Гость

10:00:38 11-11-2025

К нам бы в Барнаул такого. Может решился бы вопрос с продячками, с которыми администрация не борется.

  Ответить
Ответить
Гость
Гость

11:48:24 11-11-2025

Хоть кто-то с бродячими собаками боролся

  Ответить
Ответить
