В Подмосковье задержан похититель собак, годами продававший их мясо в корейские рестораны

Задержанный действовал вместе со своей супругой

10 ноября 2025, 16:40, ИА Амител

В Подмосковье задержан 67-летний мужчина, которого подозревают в похищении и убийстве собак с целью продажи их мяса в корейские рестораны. Как сообщает Mash, задержанный действовал вместе со своей супругой.

По данным следствия, последний эпизод произошел в Остафьево, где мужчина похитил шестилетнюю собаку породы бордер-колли. Он приманил животное лакомством, посадил в машину и увез в сторону Подольска. Позже выяснилось, что спасти питомца не удалось.

Местные жители утверждают, что супруги занимаются этим уже несколько лет. По их словам, с 2019 года пара могла похитить более 20 собак, после чего продавала мясо в рестораны, специализирующиеся на корейской кухне.

Задержанного зовут Сергей Пай, его супругу – Луиза. Мужчине предъявлено обвинение в краже, за что ему грозит до пяти лет лишения свободы. Следователи проверяют его причастность к другим случаям пропажи домашних животных.

Ранее сообщалось, что в Госдуме обсуждают новые правила выгула собак, которые могут серьезно ограничить владельцев крупных пород. Поправки направлены на повышение безопасности граждан и снижение числа инцидентов, связанных с нападениями животных.