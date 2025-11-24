В полиции рассказали, как не стать жертвой мошенников, подделывающих фото ДТП с помощью ИИ

Мошенники пользуются тем, что страховщики предлагают водителям самостоятельно фиксировать повреждения через цифровые сервисы

24 ноября 2025, 18:14, ИА Амител

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

В полиции дали рекомендации, которые помогут уберечься от мошенников, использующих искусственный интеллект для подделки фотографий аварий при оформлении страховых выплат. Советы распространило Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители отметили, что злоумышленники пользуются тем, что страховые компании стали предлагать самостоятельно фиксировать повреждения через цифровые сервисы. Однако в таком случае водителям нужно ответственно отнестись к съемке, не забывая о возможности видеофиксации.

«Снимайте сразу на месте происшествия с нескольких ракурсов и в хорошем освещении. Делайте фото не только повреждений, но и окружающей обстановки (знаки, положение машин). Записывайте короткое видео с места – видео сложнее подделать», – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Также следует зафиксировать время, место, ФИО свидетелей и номера других автомобилей. Кроме того, водителям следует сохранить оригиналы фото и видео, не пересылая их через сомнительные сервисы. При этом с самими страховщиками нужно связываться исключительно через официальные каналы.

