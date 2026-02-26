Родителям и администрациям школ рекомендуется сообщать о подобных инцидентах

26 февраля 2026, 13:29, ИА Амител

Ученик, урок, телефон / Изображение сгенерировано Шедеврум от ИИ YandexART/ amic.ru

Если ученик использует телефон на уроке и не реагирует на замечания учителя, педагог может временно изъять устройство. Однако, по мнению заместителя председателя Профсоюза образования Елены Елшиной, полный запрет на использование смартфона на занятиях не должен быть постоянным, сообщает РИА Новости.

«Если ученик отвлекается на телефон в процессе обучения, учитель может сделать ему замечание и попросить убрать устройство. При повторном нарушении учитель имеет право изъять телефон на время, но обязан вернуть его по завершении урока или учебного дня, как предписано внутренними правилами школы», — уточнила Елшина.

Она также отметила, что при изъятии телефона учитель обязан сообщить об этом родителям и администрации школы.

«При этом педагог не имеет права изымать устройство без согласия ученика или его родителей, так как это может быть расценено как превышение полномочий», — заключила она.

Ранее сообщалось, что в российских школах предложили ввести уроки "красивой речи" без мата.