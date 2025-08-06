Мать и ее сожитель годами истязали шестерых детей в Новосибирске

Малышей избивали за любую провинность

06 августа 2025, 14:00, ИА Амител

Дом семьи / Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области

В Новосибирске шестеро детей подвергались жестокому обращению со стороны собственных родителей, сообщает "КП-Новосибирск".

Как выяснилось, 39-летняя Ольга (имя изменено) и ее сожитель систематически издевались над детьми на протяжении семи лет: с 2018 по 2025 год. Первоначально женщина состояла в браке с другим мужчиной, родила от него троих детей, и, по словам знакомых семьи, в тот период в доме царили порядок и достаток. Однако после смерти супруга ситуация кардинально изменилась: Ольга начала вести беспорядочную личную жизнь, а затем сошлась с новым партнером, в браке с которым родились еще трое детей.

Именно с этого момента жизнь семьи превратилась в настоящий ад. Дети постоянно голодали, так как мать готовила еду исключительно для мужа.

«Они регулярно оставляли детей одних, уходя в запои. Сожитель Ольги жестоко избивал малышей за малейшие провинности: за просьбы покормить, за неубранные игрушки или другие незначительные проступки. Особенно доставалось старшему ребенку, который неоднократно попадал в больницу с серьезными переломами», – рассказали знакомые семьи.

По словам знакомых Ольги, она не только не препятствовала издевательствам, но и равнодушно наблюдала за происходящим. Ситуация вскрылась, когда один из детей пришел в школу с незажившей раной – расследование показало, что отчим порезал мальчика ножом, а затем самостоятельно зашил рану.

В настоящее время решается вопрос о лишении родителей прав и привлечении их к уголовной ответственности. Детей из семьи изъяли, а по факту жестокого обращения возбуждено уголовное дело.

