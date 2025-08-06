Мать и ее сожитель годами истязали шестерых детей в Новосибирске
Малышей избивали за любую провинность
06 августа 2025, 14:00, ИА Амител
В Новосибирске шестеро детей подвергались жестокому обращению со стороны собственных родителей, сообщает "КП-Новосибирск".
Как выяснилось, 39-летняя Ольга (имя изменено) и ее сожитель систематически издевались над детьми на протяжении семи лет: с 2018 по 2025 год. Первоначально женщина состояла в браке с другим мужчиной, родила от него троих детей, и, по словам знакомых семьи, в тот период в доме царили порядок и достаток. Однако после смерти супруга ситуация кардинально изменилась: Ольга начала вести беспорядочную личную жизнь, а затем сошлась с новым партнером, в браке с которым родились еще трое детей.
Именно с этого момента жизнь семьи превратилась в настоящий ад. Дети постоянно голодали, так как мать готовила еду исключительно для мужа.
«Они регулярно оставляли детей одних, уходя в запои. Сожитель Ольги жестоко избивал малышей за малейшие провинности: за просьбы покормить, за неубранные игрушки или другие незначительные проступки. Особенно доставалось старшему ребенку, который неоднократно попадал в больницу с серьезными переломами», – рассказали знакомые семьи.
По словам знакомых Ольги, она не только не препятствовала издевательствам, но и равнодушно наблюдала за происходящим. Ситуация вскрылась, когда один из детей пришел в школу с незажившей раной – расследование показало, что отчим порезал мальчика ножом, а затем самостоятельно зашил рану.
В настоящее время решается вопрос о лишении родителей прав и привлечении их к уголовной ответственности. Детей из семьи изъяли, а по факту жестокого обращения возбуждено уголовное дело.
Ранее в Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту убийства восьмимесячной девочки.
14:22:45 06-08-2025
что я только что прочла?
15:37:55 06-08-2025
Гость (14:22:45 06-08-2025) что я только что прочла?... самки зачем-то тащат садистов к детям. 90 процентов самцов человека женятся на женщинах с детьми, чтобы издеваться над детьми, тое извращенцы специально ищут таких самок с детьми
18:51:18 06-08-2025
Деньги, полученные на детей и сожранные её кобелем, вернёт?
20:34:06 06-08-2025
Думается, что фарш из этих "родителей" даже свиньи есть не станут. И всем соседям было насра...
20:49:25 06-08-2025
Некоторые женщины ,не регистрируясь с мужчинами, живу с ними и рожают несметное количество детей, чтоб получать деньги на них. Детей жалко в таких семьях. А мужики и бабы очень достойны друг друга. Их по-хорошему после первого ребенка пр их жизни стерилизовать надо, как нечеловечно это звучало. Но детей жутко жалко. Что они видят, кроме пьянства родителей.