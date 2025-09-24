В Республике Алтай откроется юридическое бюро для бесплатной помощи жителям

Юристы будут предоставлять бесплатные консультации, помогать в составлении юридических документов

С 1 октября в Республике Алтай начнет работу Государственное юридическое бюро, созданное по поручению президента РФ. Учреждение будет функционировать на базе комплексного центра социального обслуживания населения, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Главная цель – сконцентрировать бесплатную юридическую помощь в одном "окне". Сделать ее доступней для ветеранов, инвалидов, участников спецоперации и их семей, пожилых людей, многодетных, малоимущих семей и других категорий наших жителей», – отметил глава республики Андрей Турчак.

Юристы бюро будут предоставлять бесплатные консультации, помогать в составлении юридических документов (заявлений, жалоб, ходатайств), а также представлять интересы жителей в судах, государственных и муниципальных органах. Проект направлен на повышение доступности квалифицированной правовой помощи для населения региона.