В Роскомнадзоре предложили не спрашивать у россиян согласия на сбор личных данных

Предложения по реформе уже направлены в правительство

31 октября 2025, 20:00, ИА Амител

Смартфон / Фото: amic.ru
Смартфон / Фото: amic.ru

Роскомнадзор предложил отказаться от практики массового сбора согласий граждан на обработку персональных данных. Об этом сообщил руководитель ведомства Андрей Липов, передает "Интерфакс".

По его словам, институт согласий устарел и был эффективен лишь на этапе введения Федерального закона № 152, когда содержание таких документов определялось индивидуально между гражданином и компанией. Сейчас, отметил Липов, количество подписываемых пользователями согласий стало чрезмерным, и граждане фактически утратили возможность контролировать, как используются их данные.

«Нужно переходить от согласий, когда каждый гражданин на каждое действие каждой компании дает отдельное согласие, к отраслевому регулированию, установлению отраслевых стандартов», – пояснил глава РКН.

По информации ведомства, предложения уже направлены в правительство для рассмотрения и включения во второй пакет мер по борьбе с мошенничеством.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае усилились попытки сбора данных о режимных объектах и военнослужащих. В УФСБ призывают жителей края быть бдительными и немедленно сообщать о любых подозрительных контактах в правоохранительные органы.

Проверка документов / Фото: freepik

Почему в России возобновили проверки бизнеса по персональным данным?

Эксперты рассказали, какие документы будут требовать и каков размер штрафов, если их не предоставить
НОВОСТИАлтай

интернет

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

20:10:17 31-10-2025

Давно пора

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:20:27 01-11-2025

Гость (20:10:17 31-10-2025) Давно пора...
Вот когда твой телефон начнет записывать все, что ты говоришь, и отправит в МВД, ФССП, ФСБ, вы запоете совсем иначе

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:27:28 31-10-2025

Дак они и так уже все данные продали
Всё нсть в доступе

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:50:00 31-10-2025

Все данные попадают к мошенникам.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:15:14 31-10-2025

Все кому надо знать о нас всё, уже все давно всё знают!
А кому на нас наплевать, мы им и даром не нужны...

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:05:17 01-11-2025

Постановка вопроса не правильная. Надо так: "Россиян предложили не спрашивать ".

  9 Нравится
Ответить
