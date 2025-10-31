В Роскомнадзоре предложили не спрашивать у россиян согласия на сбор личных данных
Предложения по реформе уже направлены в правительство
31 октября 2025, 20:00, ИА Амител
Роскомнадзор предложил отказаться от практики массового сбора согласий граждан на обработку персональных данных. Об этом сообщил руководитель ведомства Андрей Липов, передает "Интерфакс".
По его словам, институт согласий устарел и был эффективен лишь на этапе введения Федерального закона № 152, когда содержание таких документов определялось индивидуально между гражданином и компанией. Сейчас, отметил Липов, количество подписываемых пользователями согласий стало чрезмерным, и граждане фактически утратили возможность контролировать, как используются их данные.
«Нужно переходить от согласий, когда каждый гражданин на каждое действие каждой компании дает отдельное согласие, к отраслевому регулированию, установлению отраслевых стандартов», – пояснил глава РКН.
По информации ведомства, предложения уже направлены в правительство для рассмотрения и включения во второй пакет мер по борьбе с мошенничеством.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае усилились попытки сбора данных о режимных объектах и военнослужащих. В УФСБ призывают жителей края быть бдительными и немедленно сообщать о любых подозрительных контактах в правоохранительные органы.
20:10:17 31-10-2025
Давно пора
10:20:27 01-11-2025
Гость (20:10:17 31-10-2025) Давно пора...
Вот когда твой телефон начнет записывать все, что ты говоришь, и отправит в МВД, ФССП, ФСБ, вы запоете совсем иначе
20:27:28 31-10-2025
Дак они и так уже все данные продали
Всё нсть в доступе
22:50:00 31-10-2025
Все данные попадают к мошенникам.
23:15:14 31-10-2025
Все кому надо знать о нас всё, уже все давно всё знают!
А кому на нас наплевать, мы им и даром не нужны...
08:05:17 01-11-2025
Постановка вопроса не правильная. Надо так: "Россиян предложили не спрашивать ".