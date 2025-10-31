В Роскомнадзоре предложили не спрашивать у россиян согласия на сбор личных данных

Предложения по реформе уже направлены в правительство

31 октября 2025, 20:00, ИА Амител

Смартфон / Фото: amic.ru

Роскомнадзор предложил отказаться от практики массового сбора согласий граждан на обработку персональных данных. Об этом сообщил руководитель ведомства Андрей Липов, передает "Интерфакс".

По его словам, институт согласий устарел и был эффективен лишь на этапе введения Федерального закона № 152, когда содержание таких документов определялось индивидуально между гражданином и компанией. Сейчас, отметил Липов, количество подписываемых пользователями согласий стало чрезмерным, и граждане фактически утратили возможность контролировать, как используются их данные.

«Нужно переходить от согласий, когда каждый гражданин на каждое действие каждой компании дает отдельное согласие, к отраслевому регулированию, установлению отраслевых стандартов», – пояснил глава РКН.

По информации ведомства, предложения уже направлены в правительство для рассмотрения и включения во второй пакет мер по борьбе с мошенничеством.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае усилились попытки сбора данных о режимных объектах и военнослужащих. В УФСБ призывают жителей края быть бдительными и немедленно сообщать о любых подозрительных контактах в правоохранительные органы.