В Роскомнадзоре призвали заменить аниме и супергероев на школьных тетрадях на богатырей
Сегодня в культурном пространстве заметен дефицит образов российских героев
25 февраля 2026, 10:17, ИА Амител
В Роскомнадзоре заявили о необходимости усилить присутствие отечественных персонажей в детской и подростковой среде, в том числе в оформлении школьных принадлежностей.
По мнению представителей ведомства, сегодня в культурном пространстве заметен дефицит образов российских героев, из-за чего внимание детей во многом смещается в сторону аниме и персонажей западной массовой культуры.
В регуляторе отметили, что ценностные ориентиры формируются через примеры, с которыми ребенок сталкивается в кино, мультфильмах, книгах и школьной программе. В этой связи было предложено активнее продвигать образы героев национальной истории и фольклора, включая богатырей, как альтернативу зарубежным персонажам.
Авторы инициативы считают, что государству следует играть более активную роль в этом процессе, не перекладывая ответственность исключительно на бизнес. Также прозвучало мнение о возможности введения мер ответственности в случае игнорирования подобных подходов.
Ранее сообщалось, что блокировка популярной онлайн-энциклопедии по аниме Shikimori связана с целенаправленным уходом от ограничений и распространением запрещенного в России контента.
10:27:18 25-02-2026
"Авторы инициативы считают, что государству следует играть более активную роль в этом процессе, не перекладывая ответственность исключительно на бизнес. Также прозвучало мнение о возможности введения мер ответственности в случае игнорирования подобных подходов." Ну то есть не, мы ни на кого давить не будем, но если бизнес не будет штамповать тетрадки с богатырями, то будет атата. Все как обычно, ничего нового. Вы уже сразу все запретите, че мелочиться. Оставить в дет. садах только пупсов и оружие, вроде ж недавно так и хотели. А в школах только гимн и флаг. И два цвета - черный и серый. И хватит.
10:58:41 25-02-2026
Ты чо такой дерзкий!? Закурить дай.
11:04:29 25-02-2026
Так то тетрадки были китайские по факту. Вот и штампуют то же, что и для всего мира.
А вообще зашел на WB, там по запросу Тетради ни одной с анимешками или супергероями не выпало. Нейтральные рисунки. Хотя и ни одной с русскими или другими богатырями тоже не было.
11:16:33 25-02-2026
Гость (11:04:29 25-02-2026) Так то тетрадки были китайские по факту. Вот и штампуют то ж...
Если написать "тетрадь три богатыря", то выгружаются с мультперсонажами
13:14:25 25-02-2026
а за них кто-то денежку получает, вот и весь секрет так же как с каким то мессенджером
11:26:42 25-02-2026
Зачем вообще на школьных тетрадях печатать какие-либо картинки? Это школа, не балаган!
11:45:00 25-02-2026
Гость (11:26:42 25-02-2026) Зачем вообще на школьных тетрадях печатать какие-либо картин...
Еще следует убрать картинки из учебников! Они отвлекают детей от текста!
11:58:25 25-02-2026
Да ваще. Офигели, не хотят однотонного и серого, вернее, тошнотно-зеленого. А давайте в учебниках иллюстрации тоже уберем. Ну чтобы дети не отвлекались от текста. И стены надо красить только в один цвет в школах. А то балаган какой-то, то плакатики у них, то еще что. А на работе запретить обои на компах, а то и правда балаган. А лучше компы. И будет всем счастье.
11:51:53 25-02-2026
Нужно ещё лапти , сарафаны и косоворотки вернуть. Вы посмотрите все ведь поголовно в китайской одежде и обуви ходят. А это чуждая для нас культура
02:39:35 26-02-2026
Примечательно, что Роскомпозор уже взваливает на свои плечи и бремя Министерства Культуры...
10:19:28 27-02-2026
Самое главное нужно убрать из власти в роли депутатов клоунов и наркоманов, проституток и актёров, сделать нормально власть, и мир станет лучше
11:21:48 27-02-2026
Сын закончил 11 классов в 2024 году, была проблема среди огромного количества разноцветных тетрадей и тетрадей по предметам (например, физика, с надписью, что тетрадь по физике с формулами на первых страницах) найти обычные однотонные тетради, т.к. в школах просили такие тетради покупать для детей. Кому нужны тетради с аниме, да и с богатырями... Обычно такие и подписать нельзя нормально, т.к. всю обложку занимает картинка, а подписываешь внутри тетради, а это неудобно...
11:40:14 27-02-2026
Аниме рулит!!!!
17:01:24 27-02-2026
Аниме наш друг!
16:40:30 27-02-2026
Это неправильно! Какие ещё тетради? Только береста!
18:11:13 27-02-2026
А Алёша Попович будет в чулках?
02:26:13 28-02-2026
Я бы сам Роскомнадзор бы запретил что бы в России жить стало лучше