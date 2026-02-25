В Роскомнадзоре призвали заменить аниме и супергероев на школьных тетрадях на богатырей

Сегодня в культурном пространстве заметен дефицит образов российских героев

25 февраля 2026, 10:17, ИА Амител

Дети смотрят аниме / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Роскомнадзоре заявили о необходимости усилить присутствие отечественных персонажей в детской и подростковой среде, в том числе в оформлении школьных принадлежностей.

По мнению представителей ведомства, сегодня в культурном пространстве заметен дефицит образов российских героев, из-за чего внимание детей во многом смещается в сторону аниме и персонажей западной массовой культуры.

В регуляторе отметили, что ценностные ориентиры формируются через примеры, с которыми ребенок сталкивается в кино, мультфильмах, книгах и школьной программе. В этой связи было предложено активнее продвигать образы героев национальной истории и фольклора, включая богатырей, как альтернативу зарубежным персонажам.

Авторы инициативы считают, что государству следует играть более активную роль в этом процессе, не перекладывая ответственность исключительно на бизнес. Также прозвучало мнение о возможности введения мер ответственности в случае игнорирования подобных подходов.

Ранее сообщалось, что блокировка популярной онлайн-энциклопедии по аниме Shikimori связана с целенаправленным уходом от ограничений и распространением запрещенного в России контента.