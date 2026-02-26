26 февраля 2026, 10:22, ИА Амител

Пенсионер, пенсия / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Безработные предпенсионеры могут воспользоваться правом на досрочный выход на пенсию по старости, сообщила РИА Новости эксперт Президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская.

По ее словам, такая возможность предусмотрена для женщин в возрасте 54 лет и старше и для мужчин 59 лет и старше при соблюдении двух условий.

«Досрочно выйти на пенсию по старости могут безработные предпенсионеры — женщины 54 лет и старше и мужчины 59 лет и старше, — если они встали на учет в службу занятости и не смогли найти работу», — указано в публикации.

Кроме того, Татьяна Подольская перечислила и другие категории граждан, имеющих право на досрочную пенсию. Так, сотрудники, занятые на вредных производствах, могут выйти на пенсию раньше общеустановленного срока: женщины — в 45 лет, мужчины — в 50 лет.

Право на досрочный выход также предоставляется женщинам со страховым стажем не менее 37 лет и мужчинам со стажем от 42 лет.

В числе имеющих особые условия — педагоги, артисты и медицинский персонал: им достаточно отработать 25 лет, а через пять лет после этого они могут оформить пенсию.

Отдельные правила действуют и для многодетных матерей: в зависимости от количества детей возраст выхода на пенсию варьируется от 50 до 57 лет.

В завершение эксперт отметила, что особые сроки выхода на пенсию предусмотрены для опекунов людей с инвалидностью, жителей Крайнего Севера, а также для оленеводов, рыбаков и охотников‑промысловиков.

