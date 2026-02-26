В России безработные предпенсионеры могут досрочно выйти на пенсию
Помимо них, воспользоваться этим правом могут сотрудники, работающие на вредных производствах
26 февраля 2026, 10:22, ИА Амител
Безработные предпенсионеры могут воспользоваться правом на досрочный выход на пенсию по старости, сообщила РИА Новости эксперт Президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская.
По ее словам, такая возможность предусмотрена для женщин в возрасте 54 лет и старше и для мужчин 59 лет и старше при соблюдении двух условий.
«Досрочно выйти на пенсию по старости могут безработные предпенсионеры — женщины 54 лет и старше и мужчины 59 лет и старше, — если они встали на учет в службу занятости и не смогли найти работу», — указано в публикации.
Кроме того, Татьяна Подольская перечислила и другие категории граждан, имеющих право на досрочную пенсию. Так, сотрудники, занятые на вредных производствах, могут выйти на пенсию раньше общеустановленного срока: женщины — в 45 лет, мужчины — в 50 лет.
Право на досрочный выход также предоставляется женщинам со страховым стажем не менее 37 лет и мужчинам со стажем от 42 лет.
В числе имеющих особые условия — педагоги, артисты и медицинский персонал: им достаточно отработать 25 лет, а через пять лет после этого они могут оформить пенсию.
Отдельные правила действуют и для многодетных матерей: в зависимости от количества детей возраст выхода на пенсию варьируется от 50 до 57 лет.
В завершение эксперт отметила, что особые сроки выхода на пенсию предусмотрены для опекунов людей с инвалидностью, жителей Крайнего Севера, а также для оленеводов, рыбаков и охотников‑промысловиков.
10:32:26 26-02-2026
Забыли написать что это все на усмотрение Пенсионного фонда
10:50:16 26-02-2026
сказки это все
10:55:44 26-02-2026
Вот это одолжение!
12:22:44 26-02-2026
работу дворника всегда найдут- 3 отказа и усе.