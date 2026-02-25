Увеличение выплат превысит текущий уровень инфляции

25 февраля 2026, 10:51, ИА Амител

С 1 апреля в России произойдет индексация социальных пенсий — их размер увеличится на 6,8%. Как сообщила РИА Новости депутат Госдумы Наталия Полуянова, после повышения средний размер социальных пенсий составит 16 590 рублей.

Парламентарий пояснила, что закон закрепляет право на получение соцпенсии по ряду оснований: по старости, по случаю потери кормильца, для детей, оба родителя которых неизвестны, а также для граждан с инвалидностью, включая детей с инвалидностью.

Депутат подчеркнула, что размер увеличения выплат превысит текущий уровень инфляции. Цель решения — усилить социальную поддержку наиболее уязвимых категорий населения в условиях меняющейся экономической ситуации.

Кроме того, стали известны данные о среднем размере пенсий в целом по стране. По состоянию на 1 января текущего года он достиг 25 254,53 рубля, что более чем на 2 тыс. рублей превышает показатель прошлого года (23 175 рублей).

При этом наблюдается разница между пенсиями работающих и неработающих пенсионеров: у первых средний размер составляет 23 279 рублей, у вторых — 25 678 рублей.

Наибольший уровень отмечен в Центральном федеральном округе: там средняя пенсия равна 25 484 рублям, сообщил депутат Алексей Говырин. Ранее в Госдуме призвали индексировать пенсии четыре раза в год.