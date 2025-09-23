В России через месяц начнут применять вакцину от рака для лечения пациентов

Персонализированная мРНК-вакцина против онкозаболеваний почти готова к применению

23 сентября 2025, 20:00, ИА Амител

Врачи в защитных костюмах / Фото: amic.ru

Российские ученые планируют в течение ближайших полутора месяцев приступить к лечению пациентов новой мРНК-вакциной от рака. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, пишет РИА Новости.

По его словам, группы больных уже сформированы, проведен анализ генетических данных, и специалисты готовы начать экспериментальное введение препарата. Первоначально вакцина будет применяться у пациентов с меланомой.

Разработанная вакцина основана на использовании неоантигенов и создается в индивидуальном порядке для каждого больного. Искусственный интеллект анализирует параметры опухоли и формирует основу будущего препарата, после чего специалисты готовят вакцину в течение недели.

Препарат позволит моделировать персонализированное лечение, ориентированное на конкретные особенности организма и опухоли пациента, подчеркнул Гинцбург.