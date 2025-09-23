НОВОСТИЗдоровье

В России через месяц начнут применять вакцину от рака для лечения пациентов

Персонализированная мРНК-вакцина против онкозаболеваний почти готова к применению

23 сентября 2025, 20:00, ИА Амител

Врачи в защитных костюмах / Фото: amic.ru
Российские ученые планируют в течение ближайших полутора месяцев приступить к лечению пациентов новой мРНК-вакциной от рака. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, пишет РИА Новости.

По его словам, группы больных уже сформированы, проведен анализ генетических данных, и специалисты готовы начать экспериментальное введение препарата. Первоначально вакцина будет применяться у пациентов с меланомой.

Разработанная вакцина основана на использовании неоантигенов и создается в индивидуальном порядке для каждого больного. Искусственный интеллект анализирует параметры опухоли и формирует основу будущего препарата, после чего специалисты готовят вакцину в течение недели.

Препарат позволит моделировать персонализированное лечение, ориентированное на конкретные особенности организма и опухоли пациента, подчеркнул Гинцбург.

Врачи проводят операцию / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Ученые из Новосибирска разработали индивидуальную программу лечения рака

Кроме разработанной терапии для онкопациентов, врачам удалось создать курс профилактики еще нескольких заболеваний
Комментарии

Класс!

21:20:00 23-09-2025

Здорово, замечательная новость, ждем результата. Главное, чтобы потом какие-нибудь люди-ИКС не появились от этого.. И чтобы вакцина была доступной, а не для избранных.

Гость

00:23:15 24-09-2025

Класс! (21:20:00 23-09-2025) Здорово, замечательная новость, ждем результата. Главное, чт... Вы опоздали - люди Х давно среди нас. Это поколение, рожденное с 1965г. по 1980-е г.г.)

Лариса

00:56:58 24-09-2025

Где и как можно получить лечение пациентов новой мРНК-вакциной от рака.

