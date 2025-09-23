В России через месяц начнут применять вакцину от рака для лечения пациентов
Персонализированная мРНК-вакцина против онкозаболеваний почти готова к применению
23 сентября 2025, 20:00, ИА Амител
Российские ученые планируют в течение ближайших полутора месяцев приступить к лечению пациентов новой мРНК-вакциной от рака. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, пишет РИА Новости.
По его словам, группы больных уже сформированы, проведен анализ генетических данных, и специалисты готовы начать экспериментальное введение препарата. Первоначально вакцина будет применяться у пациентов с меланомой.
Разработанная вакцина основана на использовании неоантигенов и создается в индивидуальном порядке для каждого больного. Искусственный интеллект анализирует параметры опухоли и формирует основу будущего препарата, после чего специалисты готовят вакцину в течение недели.
Препарат позволит моделировать персонализированное лечение, ориентированное на конкретные особенности организма и опухоли пациента, подчеркнул Гинцбург.
21:20:00 23-09-2025
Здорово, замечательная новость, ждем результата. Главное, чтобы потом какие-нибудь люди-ИКС не появились от этого.. И чтобы вакцина была доступной, а не для избранных.
00:23:15 24-09-2025
Класс! (21:20:00 23-09-2025) Здорово, замечательная новость, ждем результата. Главное, чт... Вы опоздали - люди Х давно среди нас. Это поколение, рожденное с 1965г. по 1980-е г.г.)
00:56:58 24-09-2025
Где и как можно получить лечение пациентов новой мРНК-вакциной от рака.