Ученые из Новосибирска разработали индивидуальную программу лечения рака

Кроме разработанной терапии для онкопациентов, врачам удалось создать курс профилактики еще нескольких заболеваний

18 сентября 2025, 14:09, ИА Амител

Врачи проводят операцию / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Новосибирские исследователи разработали инновационные способы индивидуализированной терапии онкологических заболеваний, новаторские стратегии лечения стафилококковых инфекций и ускоренную диагностику коклюша. Эти итоги изысканий, получивших поддержку от правительства Новосибирской области в рамках национального проекта "Современные технологии сохранения здоровья", были продемонстрированы научными сотрудниками Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН (ИХБФМ СО РАН) в ходе пресс-тура, сообщает портал Sib.ru.

Вадим Васильев, глава Министерства науки и инновационной политики Новосибирской области, акцентировал внимание на важности государственной помощи биотехнологическим начинаниям. Он подчеркнул, что Новосибирская область занимает ведущее место в стране по размеру средств, выделяемых на исследовательские проекты. В 2025 году областное правительство оказало содействие 63 проектам на общую сумму 86 миллионов рублей, что соответствует уровню финансирования от РНФ, при этом свыше половины проектов нацелены на медицину и биотехнологии, включая формирование молодежных лабораторий, таких как лаборатория антимикробных средств, спонсируемая из федерального и регионального бюджетов. Задача заключается не только в развитии науки, но и в применении разработок в экономике, что особенно актуально в контексте возрастающей устойчивости к антибиотикам и необходимости в персонализированном подходе к лечению.