В России езду по трамвайным путям хотят приравнять к мелкому хулиганству

В случае одобрения это может повлечь лишение водительских прав и административный арест сроком до 15 суток

26 сентября 2025, 15:30, ИА Амител

Трамвай в Барнауле / Фото очевидца / amic.ru

В России предложили ужесточить наказание для автомобилистов, выезжающих на трамвайные пути. Инициативу поддержал Национальный автомобильный союз, сообщил Telegram-канал Mash.

Поводом стали популярные в соцсетях ролики с водителями, объезжающими пробки по рельсам в местах, где движение по ним запрещено. В организации сочли подобное поведение пропагандой безнаказанного нарушения правил и проявлением пренебрежения к закону.

Союз направил обращение в МВД с предложением приравнять такие действия к мелкому хулиганству.