В России езду по трамвайным путям хотят приравнять к мелкому хулиганству
В случае одобрения это может повлечь лишение водительских прав и административный арест сроком до 15 суток
26 сентября 2025, 15:30, ИА Амител
Трамвай в Барнауле / Фото очевидца / amic.ru
В России предложили ужесточить наказание для автомобилистов, выезжающих на трамвайные пути. Инициативу поддержал Национальный автомобильный союз, сообщил Telegram-канал Mash.
Поводом стали популярные в соцсетях ролики с водителями, объезжающими пробки по рельсам в местах, где движение по ним запрещено. В организации сочли подобное поведение пропагандой безнаказанного нарушения правил и проявлением пренебрежения к закону.
Союз направил обращение в МВД с предложением приравнять такие действия к мелкому хулиганству.
15:36:02 26-09-2025
А по обочинам?
15:43:44 26-09-2025
Гость (15:36:02 26-09-2025) А по обочинам?... Не пропускайте обочичников в ряд. Они забудут про обочину
15:37:49 26-09-2025
А езду по трамвйным путям трамваями с промежутком 2 шт в час признать деверсией.
Разберите все рельсы, закатайте асфальт и забудете про пробки
15:55:31 26-09-2025
Гость (15:37:49 26-09-2025) А езду по трамвйным путям трамваями с промежутком 2 шт в час... Пересядьте все на общественный транспорт и забудьте про пробки
16:25:52 26-09-2025
Гость (15:55:31 26-09-2025) Пересядьте все на общественный транспорт и забудьте про проб... Там у них терминал часто не работает, поэтому существует неиллюзорная вероятность дать за это водиле в репу, а это опять же приводит к разборкам с полицией.
16:20:57 26-09-2025
Вечером сотни автомобилей едут по полосе для общественного транспорта на проспекте Строителей. Почему ГАИ просто игнорируют эту проблему? Массовое нарушение водителями правил ПДД влечёт вседозволенность и всё больше водителей начинают нарушать правила! В этом городе вообще ГАИ есть или только в кабинетах сидят бумажки перекладывают? Мне в прокуратуру надо жалобу писать чтобы нового генерала на Алтай прислали? Старый похоже не справляется.
18:59:29 26-09-2025
Алё, гараж? (16:20:57 26-09-2025) Вечером сотни автомобилей едут по полосе для общественного т... Они не в курсе
16:21:17 26-09-2025
Займитесь делом уже...
16:22:13 26-09-2025
Поставьте уже бетонные блоки на ашановском кольце, чтобы тупые водятлы не съезжали с кольца со второго и третьего ряда. И экипаж ГАИ туда отправьте на полгода для приучения оленей к порядку.
16:28:53 26-09-2025
Гость (16:22:13 26-09-2025) Поставьте уже бетонные блоки на ашановском кольце, чтобы туп... Олень тот, кто в крайний правый ряд на кольце вползает из крайнего левого (перегораживая полосы движения), три полосы на кольце = трем полосам на съезде, логично дядя???
16:45:07 26-09-2025
Гость (16:28:53 26-09-2025) Олень тот, кто в крайний правый ряд на кольце вползает из кр... на том кольце оленей надо штрафовать за всё
17:36:27 26-09-2025
Гость (16:28:53 26-09-2025) Олень тот, кто в крайний правый ряд на кольце вползает из кр... Очень логично, но не по правилам ДД !