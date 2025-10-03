В России хотят ежегодно индексировать стипендии на 4%

Выплаты для студентов намерены увеличивать с 1 сентября 2026 года

03 октября 2025, ИА Амител

Стипендии российских студентов предлагают ежегодно увеличивать на 4%. С 1 сентября 2026 года выплаты хотят повышать учащимся техникумов и колледжей, аспирантам, ординаторам и ассистентам-стажерам. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ежегодно с 1 сентября на 4% предполагается индексировать "стипендиальный фонд для студентов федеральных образовательных учреждений профессионального образования, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров», – указано в документах, с которыми ознакомилось агентство.

Ранее в России предложили установить минимальный размер стипендии не ниже прожиточного минимума. Выплаты хотят поэтапно увеличивать на 20–25% ежегодно, начиная с 2026 года. По мнению депутатов, значительной нагрузки на бюджет не будет, но финансовые проблемы студентов все же начнут решаться.