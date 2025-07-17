Когда в России введут зарплату за рождение и воспитание детей?
Сумму предполагаемой денежной выплаты инициатор пока не назвал
17 июля 2025, 10:50, ИА Амител
В Сети активно обсуждают возможность введения зарплаты за рождение и воспитание детей в России. С такой инициативой выступил один из депутатов Госдумы в ходе правительственного часа. Однако идея столкнулась с критикой. В нижней палате парламента отметили, что эта мера предполагает совмещение семейных и трудовых отношений, которое не совсем корректно с идеологической точки зрения. Тем не менее интернет-пользователи продолжают высказываться за подобные выплаты. Amic.ru рассказывает, могут ли такие нововведения вступить в силу и когда это произойдет.
Нет. Это лишь идея, которую высказал один из депутатов Госдумы в ходе правительственного часа. Имя парламентария в СМИ не раскрывают.
Инициативу же раскритиковала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. С ее слов, рождение и воспитание детей – семейные, а не трудовые отношения. Поэтому, как утверждает она, устанавливать за это зарплату некорректно с идеологической точки зрения.
Следовательно, речи о введении заработной платы за рождение и воспитание детей сейчас не идет.
Почему инициативу поддержали не все?
Сейчас в Сети активно обсуждают позицию Татьяны Голиковой. По мнению российского вице-премьера, зарплата – это взаимоотношения работника и работодателя, то есть трудовые отношения. И применять такие меры к семейным отношениям, по ее словам, некорректно.
"Все-таки рождение ребенка – это семейные, а не трудовые отношения. И устанавливать заработную плату за рождение ребенка – это в принципе идеологически не очень правильно, поскольку заработная плата – это установленные в соответствии с трудовым кодексом взаимоотношения работника и работодателя", – прокомментировала она.
Парламентарий также отметила, что "семья – это отдельная категория". Для нее уже есть своя государственная поддержка в виде различных пособий. Среди них, например, материнский капитал и выплаты для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Какие меры поддержки для молодых семей существуют в России сейчас?
1. Материнский капитал
- Размер материнского капитала в 2025 году составляет 690 266,95 рубля на первого ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, или на второго ребенка, который появился раньше 2020 года. На второго ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, если семья еще не получала выплату за первого, размер составит 912 162,09 рубля. В том случае, если первый появился на свет или был усыновлен с 2020 года, семье выплатят 221 895,14 рубля.
2. Программа "Молодая семья"
- Субсидии на приобретение или строительство жилья в размере 30% от расчетной стоимости дома/квартиры предоставляют семьям без детей, 35% – для семей с детьми. Кроме того, эта же мера работает в отношении погашения ипотечного кредита.
3. Льготные ипотечные кредиты
- Представляют собой программы семейной ипотеки с господдержкой под 6% годовых, а также дальневосточную и арктическую ипотеки под 2% годовых.
4. Единовременное пособие при рождении ребенка
- С 1 февраля 2025 года его размер составляет 26 941,71 рубля. К этой сумме также добавляются региональные выплаты.
5. Пособия на детей до полутора лет
- Это ежемесячная выплата в размере 40% от среднего заработка.
6. Единое пособие на детей до 17 лет
- Назначается семьям, доходы которых не превышают прожиточный минимум.
7. Налоговый вычет
- Предоставляется на первого, второго, третьего и последующих детей.
Для поколения воспитанного на телепузиках три раза повторили?
12:02:03 17-07-2025
А где про это новость, пока не увидел: "В России предложили отправлять в армию мужчин, которые не ходят на свидания. В Государственную думу направили инициативу о создании реестра неженатых мужчин России. Соответствующее предложение направили главе комитета нижней палаты парламента по защите семьи Нине Останиной."
16:50:28 17-07-2025
Гость (12:02:03 17-07-2025) А где про это новость, пока не увидел: "В России предложили ... всех на кастрацию!
16:45:08 17-07-2025
Имя парламентария в СМИ не раскрывают. --- По любому Нилов, это ЛДПР постоянно за такую дичь топит.)
12:14:10 18-07-2025
Капиталисты с этой проблемой-демографией, не смогли справиться, навезли негров, арабов...А в нашемнепонятном царстве кроме глупостей от чиновников, ничего не дождешься.