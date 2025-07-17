НОВОСТИОбщество

Молодая мама / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Сети активно обсуждают возможность введения зарплаты за рождение и воспитание детей в России. С такой инициативой выступил один из депутатов Госдумы в ходе правительственного часа. Однако идея столкнулась с критикой. В нижней палате парламента отметили, что эта мера предполагает совмещение семейных и трудовых отношений, которое не совсем корректно с идеологической точки зрения. Тем не менее интернет-пользователи продолжают высказываться за подобные выплаты. Amic.ru рассказывает, могут ли такие нововведения вступить в силу и когда это произойдет.

Правда ли, что в России введут зарплату за рождение и воспитание детей?

Нет. Это лишь идея, которую высказал один из депутатов Госдумы в ходе правительственного часа. Имя парламентария в СМИ не раскрывают.

Инициативу же раскритиковала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. С ее слов, рождение и воспитание детей – семейные, а не трудовые отношения. Поэтому, как утверждает она, устанавливать за это зарплату некорректно с идеологической точки зрения.

Следовательно, речи о введении заработной платы за рождение и воспитание детей сейчас не идет.

Почему инициативу поддержали не все?

Сейчас в Сети активно обсуждают позицию Татьяны Голиковой. По мнению российского вице-премьера, зарплата – это взаимоотношения работника и работодателя, то есть трудовые отношения. И применять такие меры к семейным отношениям, по ее словам, некорректно.

"Все-таки рождение ребенка – это семейные, а не трудовые отношения. И устанавливать заработную плату за рождение ребенка – это в принципе идеологически не очень правильно, поскольку заработная плата – это установленные в соответствии с трудовым кодексом взаимоотношения работника и работодателя", – прокомментировала она.

Парламентарий также отметила, что "семья – это отдельная категория". Для нее уже есть своя государственная поддержка в виде различных пособий. Среди них, например, материнский капитал и выплаты для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Какие меры поддержки для молодых семей существуют в России сейчас?

1. Материнский капитал

  • Размер материнского капитала в 2025 году составляет 690 266,95 рубля на первого ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, или на второго ребенка, который появился раньше 2020 года. На второго ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, если семья еще не получала выплату за первого, размер составит 912 162,09 рубля. В том случае, если первый появился на свет или был усыновлен с 2020 года, семье выплатят 221 895,14 рубля.

2. Программа "Молодая семья"

  • Субсидии на приобретение или строительство жилья в размере 30% от расчетной стоимости дома/квартиры предоставляют семьям без детей, 35% – для семей с детьми. Кроме того, эта же мера работает в отношении погашения ипотечного кредита. 

3. Льготные ипотечные кредиты

  • Представляют собой программы семейной ипотеки с господдержкой под 6% годовых, а также дальневосточную и арктическую ипотеки под 2% годовых. 

4. Единовременное пособие при рождении ребенка

  • С 1 февраля 2025 года его размер составляет 26 941,71 рубля. К этой сумме также добавляются  региональные выплаты. 

5. Пособия на детей до полутора лет

  • Это ежемесячная выплата в размере 40% от среднего заработка.

6. Единое пособие на детей до 17 лет

  • Назначается семьям, доходы которых не превышают прожиточный минимум. 

7. Налоговый вычет

  • Предоставляется на первого, второго, третьего и последующих детей. 
Комментарии 5

Гостья из прошлого
Гостья из прошлого

11:42:17 17-07-2025

Для поколения воспитанного на телепузиках три раза повторили?

  

Гость
Гость

12:02:03 17-07-2025

А где про это новость, пока не увидел: "В России предложили отправлять в армию мужчин, которые не ходят на свидания. В Государственную думу направили инициативу о создании реестра неженатых мужчин России. Соответствующее предложение направили главе комитета нижней палаты парламента по защите семьи Нине Останиной."

  

Musik
Musik

16:50:28 17-07-2025

Гость (12:02:03 17-07-2025) А где про это новость, пока не увидел: "В России предложили ... всех на кастрацию!

  

Гость
Гость

16:45:08 17-07-2025

Имя парламентария в СМИ не раскрывают. --- По любому Нилов, это ЛДПР постоянно за такую дичь топит.)

  

Гость
Гость

12:14:10 18-07-2025

Капиталисты с этой проблемой-демографией, не смогли справиться, навезли негров, арабов...А в нашемнепонятном царстве кроме глупостей от чиновников, ничего не дождешься.

  

