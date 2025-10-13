НОВОСТИОбщество

В России могут скоро начать продавать колу только по паспорту

13 октября 2025, 16:45, ИА Амител

Газировка в стакане / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Газировка в стакане / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В России могут ввести возрастные ограничения на продажу газированных напитков, включая колу. Общественники предлагают приравнять сладкую газировку к энергетикам и запретить ее продажу несовершеннолетним, сообщает Telegram-канал "Московская хроника".

Инициатива связана с ростом ожирения среди детей. По мнению экспертов, регулярное употребление сладких газированных напитков приводит к избыточному потреблению калорий и повышает риск развития таких заболеваний, как диабет.

Если предложение будет поддержано, газировка присоединится к списку товаров, продажа которых разрешена только с 18 лет. 

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

16:49:49 13-10-2025

одно безумнее другого

  

Avatar Picture
Мусик

16:53:03 13-10-2025

Гость (16:49:49 13-10-2025) одно безумнее другого ... буду покупать и банчить зумерам

  

Avatar Picture
Гость

16:56:39 13-10-2025

Да наконец-то приходит понимание
Еще в садах и школах меню посмотрите кроме булок и макрон чтобы что-то было...

  

Avatar Picture
Гость

17:03:49 13-10-2025

А бургеры разные и сладости коробками?.. 😄

  

Avatar Picture
Гость

17:39:27 13-10-2025

Толку то. Хоть вообще не корми, а если физ нагрузки нет, будет ожирение. Ну или дистрофия, если реально не кормить. Плюс, сбалансированное питание с физ нагрузкой нынче дорого.

  

Avatar Picture
Ш

18:21:27 13-10-2025

Жиреют от профицита , родителям надо следить, причем тут кола?

  

Avatar Picture
Пузырек

21:39:08 13-10-2025

Ну да. Главная проблема. А то, что большинство прудских в 12-14 лет знают, где наркотики взять, это мелкое недоразумение. А кока-кола в Чижике главная опасность.

  

Avatar Picture
Гость

23:05:29 13-10-2025

А типа после 18 можно жиреть

  

Avatar Picture
гость

07:14:14 14-10-2025

они как покупали энергетики, так и покупают. в самокате заказывают, без лишних вопросов привозят. только бы брякнуть что-нибудь, а до ума довести, ума не хватает.

  

Avatar Picture
Гость

10:52:45 14-10-2025

Мне кола помогла слезти с нудной диеты. Попил ее пару раз и начал есть как нормальные люди.

  

Avatar Picture
Гость

12:59:43 14-10-2025

ожирение не от колы а от современных продуктов. коорые сплошь на заменителях искуственных. А натуральные продукты все более недоступны населению становятся с каждым днем

  

