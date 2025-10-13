В России могут скоро начать продавать колу только по паспорту

Инициатива связана с ростом ожирения среди детей

13 октября 2025, 16:45, ИА Амител

Газировка в стакане / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В России могут ввести возрастные ограничения на продажу газированных напитков, включая колу. Общественники предлагают приравнять сладкую газировку к энергетикам и запретить ее продажу несовершеннолетним, сообщает Telegram-канал "Московская хроника".

Инициатива связана с ростом ожирения среди детей. По мнению экспертов, регулярное употребление сладких газированных напитков приводит к избыточному потреблению калорий и повышает риск развития таких заболеваний, как диабет.

Если предложение будет поддержано, газировка присоединится к списку товаров, продажа которых разрешена только с 18 лет.