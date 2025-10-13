В России могут скоро начать продавать колу только по паспорту
Инициатива связана с ростом ожирения среди детей
13 октября 2025, 16:45, ИА Амител
В России могут ввести возрастные ограничения на продажу газированных напитков, включая колу. Общественники предлагают приравнять сладкую газировку к энергетикам и запретить ее продажу несовершеннолетним, сообщает Telegram-канал "Московская хроника".
Инициатива связана с ростом ожирения среди детей. По мнению экспертов, регулярное употребление сладких газированных напитков приводит к избыточному потреблению калорий и повышает риск развития таких заболеваний, как диабет.
Если предложение будет поддержано, газировка присоединится к списку товаров, продажа которых разрешена только с 18 лет.
одно безумнее другого
Гость (16:49:49 13-10-2025) одно безумнее другого ... буду покупать и банчить зумерам
Да наконец-то приходит понимание
Еще в садах и школах меню посмотрите кроме булок и макрон чтобы что-то было...
А бургеры разные и сладости коробками?.. 😄
Толку то. Хоть вообще не корми, а если физ нагрузки нет, будет ожирение. Ну или дистрофия, если реально не кормить. Плюс, сбалансированное питание с физ нагрузкой нынче дорого.
Жиреют от профицита , родителям надо следить, причем тут кола?
Ну да. Главная проблема. А то, что большинство прудских в 12-14 лет знают, где наркотики взять, это мелкое недоразумение. А кока-кола в Чижике главная опасность.
А типа после 18 можно жиреть
они как покупали энергетики, так и покупают. в самокате заказывают, без лишних вопросов привозят. только бы брякнуть что-нибудь, а до ума довести, ума не хватает.
Мне кола помогла слезти с нудной диеты. Попил ее пару раз и начал есть как нормальные люди.
ожирение не от колы а от современных продуктов. коорые сплошь на заменителях искуственных. А натуральные продукты все более недоступны населению становятся с каждым днем