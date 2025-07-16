НОВОСТИОбщество

В России начнут штрафовать за использование Instagram*. Правда ли это?

В случае принятия законопроекта размер санкций для граждан составит от трех до пяти тысяч рублей

16 июля 2025, 09:40, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru
Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

В Сети активно обсуждают возможное введение штрафов за использование запрещенной в России соцсети Instagram*. Резонанс вызвала новость о внесенных на рассмотрение Госдумы поправках к Кодексу об административных правонарушениях. Инициаторы предлагают штрафовать граждан за умышленный поиск в интернете "заведомо экстремистских материалов" и получение доступа к ним.

О том, могут ли в России ввести санкции за использование социальной сети и каким будет размер взысканий, – в материале amic.ru.

Правда ли, что россиян будут штрафовать за использование Instagram*?

Пока инициатива представляет собой законопроект, который Госдума будет рассматривать во втором чтении 17 июля. Ее одобрил комитет нижней палаты парламента по госстроительству.

Поправки, предлагаемые к внесению в КоАП, связаны с законом "О транспортно-экспедиционной деятельности". Изначально они предусматривали только штрафы для экспедиторов, но теперь могут коснуться и всех россиян.

Нововведения предложили депутаты-единороссы Василий Пискарев, Евгений Москвичев, Александр Хинштейн, Рахим Азимов, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный и Александр Терентьев. Согласно их инициативе, россиян предлагается штрафовать за поиск в Сети "заведомо экстремистских материалов" и получение доступа к ним, в том числе с помощью VPN-сервисов.

К этой категории относится и вышеупомянутый Instagram*. Однако сказать конкретно, введут ли в РФ штрафы за его использование, можно только после прохождения законопроектом всех стадий рассмотрения.

Каким будет размер санкций, если законопроект примут?

Размер штрафов для граждан будет варьироваться от трех до пяти тысяч рублей. 

Что еще нельзя будет искать в Сети?

Как отмечает Telegram-канал "Осторожно, новости", сейчас в федеральном списке экстремистских материалов 5473 позиции. Так, за последние несколько лет туда внесли десяток украинских песен, статей, а также трек Славы КПСС и Замая "Колумбайн"** и песню Оксимирона*** "Последний звонок"**. Кроме того, туда входят минимум 20 записей чеченского барда Тимура Муцураева.

Также наказывать смогут за поиск видеоматериалов вроде ролика "Припомним Жуликам и Ворам их Манифест-2002"**, отрывков из фильма "Россия 88"**, ролика на "Спасибо, Ева!"**, проповедей схиигумена Сергия**, шуточного видео "Политолог Никита Машук о госконфликтах"** и других записей.

Привлекать к ответственности, вероятно, будут и за поиск мемов – например, если на них есть Гитлер или какое-либо оправдание национального или расового превосходства. 

*Принадлежит компании Meta, запрещенной на территории РФ

** Материалы признаны экстремистскими на территории РФ

*** Признаны иноагентами на территории РФ

Комментарии 16

Avatar Picture
Гость

09:47:37 16-07-2025

Инквизиция становится всё более свирепой...

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
5

09:49:38 16-07-2025

Так нужно прямо сейчас соответствующим органам найти в инсте всех тех россиян кто там постит и бросить их в зиндан.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:50:51 16-07-2025

Первым пусть привлекут к ответственности Д.Медведева, постящего свои перлы в инсте и на фейсбуке.

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:49:31 16-07-2025

Гость (09:50:51 16-07-2025) Первым пусть привлекут к ответственности Д.Медведева, постящ... Не допустим введения сего законопроекта! Защитим нашего дорогого Дмитрия Анатольевича Медведева! Мне лично он глубоко симпатичен. А его радикальные высказывания вызывают восторг!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:52:03 16-07-2025

а вчера и фасбук был в запрете. простили?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:00:54 16-07-2025

А вот интересно дочь допустим Пескова, которая выкладывает в экстремистский инстаграмм фото шикарной жизни за границей. Они ВСЕ какой статус будут иметь по эти законам?

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:40:35 16-07-2025

Гость (10:00:54 16-07-2025) А вот интересно дочь допустим Пескова, которая выкладывает в... Как какой? Дочь Пескова будет иметь такой же статус, как и сейчас - дочь Пескова)

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:12:45 16-07-2025

Гость (10:00:54 16-07-2025) А вот интересно дочь допустим Пескова, которая выкладывает в... Они вне закона. А ты всё равно экстремист, если про них упоминаешь.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Sic semper tyrannis

10:07:28 16-07-2025

Дно пробивается все ниже

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:13:06 16-07-2025

Sic semper tyrannis (10:07:28 16-07-2025) Дно пробивается все ниже... Ниже только АД!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

10:10:00 16-07-2025

ГЛСТНСТЬ на марше!!!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:15:54 16-07-2025

Спасибо за подробный список чнго стоит посмотреть

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:00:03 16-07-2025

Это как с двойным гражданством, меняли Конституцию в гаражах, на пеньках.... никому нельзя а госду..е - можно, так и с Инстой - ни кому нельзя, но все чиновники, министры и их родственники - там.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:21:14 16-07-2025

В рамках чего такое запреты? Понравилось запрещать?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:53:41 16-07-2025

Гость (11:21:14 16-07-2025) В рамках чего такое запреты? Понравилось запрещать?... Все проще - деньги заканчиваются, будут доить всех, до кого дотянутся.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

14:57:36 16-07-2025

Казна заканчивается ,опустошается... А они ищут ,как бы её пополнить. И теперь будет доить всех ,до кого доберутся.

  5 Нравится
Ответить
