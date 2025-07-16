В случае принятия законопроекта размер санкций для граждан составит от трех до пяти тысяч рублей

16 июля 2025, 09:40, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

В Сети активно обсуждают возможное введение штрафов за использование запрещенной в России соцсети Instagram*. Резонанс вызвала новость о внесенных на рассмотрение Госдумы поправках к Кодексу об административных правонарушениях. Инициаторы предлагают штрафовать граждан за умышленный поиск в интернете "заведомо экстремистских материалов" и получение доступа к ним.

О том, могут ли в России ввести санкции за использование социальной сети и каким будет размер взысканий, – в материале amic.ru.

Правда ли, что россиян будут штрафовать за использование Instagram*?

Пока инициатива представляет собой законопроект, который Госдума будет рассматривать во втором чтении 17 июля. Ее одобрил комитет нижней палаты парламента по госстроительству.

Поправки, предлагаемые к внесению в КоАП, связаны с законом "О транспортно-экспедиционной деятельности". Изначально они предусматривали только штрафы для экспедиторов, но теперь могут коснуться и всех россиян.

Нововведения предложили депутаты-единороссы Василий Пискарев, Евгений Москвичев, Александр Хинштейн, Рахим Азимов, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный и Александр Терентьев. Согласно их инициативе, россиян предлагается штрафовать за поиск в Сети "заведомо экстремистских материалов" и получение доступа к ним, в том числе с помощью VPN-сервисов.

К этой категории относится и вышеупомянутый Instagram*. Однако сказать конкретно, введут ли в РФ штрафы за его использование, можно только после прохождения законопроектом всех стадий рассмотрения.

Каким будет размер санкций, если законопроект примут?

Размер штрафов для граждан будет варьироваться от трех до пяти тысяч рублей.

Что еще нельзя будет искать в Сети?

Как отмечает Telegram-канал "Осторожно, новости", сейчас в федеральном списке экстремистских материалов 5473 позиции. Так, за последние несколько лет туда внесли десяток украинских песен, статей, а также трек Славы КПСС и Замая "Колумбайн"** и песню Оксимирона*** "Последний звонок"**. Кроме того, туда входят минимум 20 записей чеченского барда Тимура Муцураева.

Также наказывать смогут за поиск видеоматериалов вроде ролика "Припомним Жуликам и Ворам их Манифест-2002"**, отрывков из фильма "Россия 88"**, ролика на "Спасибо, Ева!"**, проповедей схиигумена Сергия**, шуточного видео "Политолог Никита Машук о госконфликтах"** и других записей.

Привлекать к ответственности, вероятно, будут и за поиск мемов – например, если на них есть Гитлер или какое-либо оправдание национального или расового превосходства.

*Принадлежит компании Meta, запрещенной на территории РФ

** Материалы признаны экстремистскими на территории РФ

*** Признаны иноагентами на территории РФ