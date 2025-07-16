В России намерены ввести штрафы за передачу номера телефона другому человеку
Для граждан размер взысканий составит от 30 до 50 тысяч рублей
16 июля 2025, 12:05, ИА Амител
Россиян могут начать штрафовать за передачу номера телефона другому человеку. С граждан намерены взыскивать до 50 тысяч рублей, с компаний – до 200 тысяч. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу Госдумы.
Соответствующие поправки в Кодекс административных правонарушений одобрил комитет ГД по госстроительству.
Предполагается, что размеры санкций могут быть следующими:
- для физических лиц – 30–50 тысяч рублей;
- для юридических лиц – 100–200 тысяч рублей;
- для индивидуальных предпринимателей – 50–100 тысяч.
Напомним, депутаты Госдумы также внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента новые поправки в КоАП. Согласно им, граждан смогут штрафовать за умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов. Размер взысканий будет варьироваться от трех до пяти тысяч рублей. Также это коснется VPN-сервисов. За их рекламу граждан хотят штрафовать на сумму от 50 до 80 тысяч рублей, должностных лиц – на сумму 80 до 150 тысяч рублей, а юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей.
По мнению экспертов, после принятия этих нововведений можно ожидать более частой "проверки устройств" уличными патрульными и более активного использования режима инкогнито в браузере от пользователей. Однако в стране нет закона, который бы не позволял читать экстремистские или запрещенные ресурсы.
12:09:49 16-07-2025
за то что вдыхаем воздух а выдыхаем углекислый газ - когда штрафовать начнете?
мы трудящиеся, горячо требуем
12:15:57 16-07-2025
Хм, ок. Ребенку лет девяти-десяти как телефон тогда покупать? Симка обычно оформляется на одного из родителей. Причем по закону)
13:49:29 16-07-2025
Гость (12:15:57 16-07-2025) Хм, ок. Ребенку лет девяти-десяти как телефон тогда покупать... Пойду, отберу мобильник у своей столетней бабушки. Пусть сама в салон связи чикиляет.
22:25:01 16-07-2025
Кхм... (13:49:29 16-07-2025) Пойду, отберу мобильник у своей столетней бабушки. Пусть сам... детей это не касается так же как жены. мужам , мамы . папы.бабушки , дедушки.
22:58:04 16-07-2025
Гость (22:25:01 16-07-2025) детей это не касается так же как жены. мужам , мамы . папы.б... Написано - Россиян могут начать штрафовать за передачу номера телефона другому человеку./// Ребенок, жена - это ДРУГОй человек. Не?
12:34:36 16-07-2025
А раньше телефонные справочники были
13:30:47 16-07-2025
Гость (12:34:36 16-07-2025) А раньше телефонные справочники были...
Точно. А сейчас тебе звонят с неизвестных номеров и величают тебя по имени и отчеству. Спрашиваешь, откуда они знают, где то справочное? А они начинают тебе предлагать всякие кредиты, услуги, программы спасения сбережений и всё по госпрограммам. Спрашивается, на кого работает законодатель и государство?
12:56:58 16-07-2025
Скоро дойдём до штрафов за подышать ,походить по улице, поговорить с соседом.
Чем ближе крах империи тем безумнее законы, сказал великий. Книжка Носова в советское время про Незнайку прямо четко передаёт нынешние реалии.
13:11:03 16-07-2025
Гость (12:56:58 16-07-2025) Скоро дойдём до штрафов за подышать ,походить по улице, пого... Подышать и походить по улице не так давно уже штрафы были, 2020 и трамваи останавливали доносы строчили на безмасочных
13:14:48 16-07-2025
Гость (12:56:58 16-07-2025) Скоро дойдём до штрафов за подышать ,походить по улице, пого...
не дождешься краха, вражина!
13:11:39 16-07-2025
Бееееееееее, мы привычные, бееее
14:57:57 16-07-2025
а в России не хотят запретить продавать бэушные симки с номерами, по которым круглосуточно долбают коллекторы?
15:24:09 16-07-2025
Элен без ребят (14:57:57 16-07-2025) а в России не хотят запретить продавать бэушные симки с номе... Я вам больше скажу - при том, как у нас сливаются паспортные данные отовсюду, начиная от банков и заканчивая налоговой и прочими гос. структурами, оформить на рандомного гражданина симку по копии паспорта где-нибудь на стойке оператора на улице вообще не вопрос. И будет он потом отдуваться за то, что "отдал ее в чужие руки".
15:29:30 16-07-2025
Элен без ребят (14:57:57 16-07-2025) а в России не хотят запретить продавать бэушные симки с номе... Действительно, чего проще! Много-много лет практикуют передачу чужих номеров новому клиенту. Примерно в 2012 году появился новый номер. 10 лет иногда звонили незнакомцы и спрашивали какого-то Рому. Из т-банка звонят, обращаются ко мне неизвестным именем отчеством ( мужским, хотя я женщина!) и спрашивают, не знаю ли некого Александра Петровича. Ещё на старые номера мошенники берут кредиты.
16:50:50 16-07-2025
Криминал. Сверху, и до самого дна.
21:39:55 16-07-2025
" По мнению экспертов, после принятия этих нововведений можно ожидать более частой "проверки устройств" уличными патрульными " - это как? Патрульные будут требовать у граждан телефоны, пароли к ним и проверять переписку? А решение суда? Это уже беззаконие.
13:02:58 18-07-2025
гость (21:39:55 16-07-2025) " По мнению экспертов, после принятия этих нововведений можн... Вы ещё разве не привыкли? Уже пора...