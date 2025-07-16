Для граждан размер взысканий составит от 30 до 50 тысяч рублей

16 июля 2025, 12:05, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/99033

Россиян могут начать штрафовать за передачу номера телефона другому человеку. С граждан намерены взыскивать до 50 тысяч рублей, с компаний – до 200 тысяч. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу Госдумы.

Соответствующие поправки в Кодекс административных правонарушений одобрил комитет ГД по госстроительству.

Предполагается, что размеры санкций могут быть следующими:

для физических лиц – 30–50 тысяч рублей;

для юридических лиц – 100–200 тысяч рублей;

для индивидуальных предпринимателей – 50–100 тысяч.

Напомним, депутаты Госдумы также внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента новые поправки в КоАП. Согласно им, граждан смогут штрафовать за умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов. Размер взысканий будет варьироваться от трех до пяти тысяч рублей. Также это коснется VPN-сервисов. За их рекламу граждан хотят штрафовать на сумму от 50 до 80 тысяч рублей, должностных лиц – на сумму 80 до 150 тысяч рублей, а юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей.

По мнению экспертов, после принятия этих нововведений можно ожидать более частой "проверки устройств" уличными патрульными и более активного использования режима инкогнито в браузере от пользователей. Однако в стране нет закона, который бы не позволял читать экстремистские или запрещенные ресурсы.