Пьяные подростки избили полицейского возле торгового центра в Воркуте
Сотрудник полиции приехал в ТЦ, чтобы успокоить дебоширивших парней, но сам попал под горячую руку
17 ноября 2025, 19:00, ИА Амител
В Воркуте группа подростков напала на полицейского, который прибыл по вызову в один из торговых центров города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Республике Коми.
Как выяснилось, сотрудник полиции прибыл по повторному вызову в торговый центр, где дебоширили подростки. Несовершеннолетние находились в состоянии алкогольного опьянения.
На улице у торгового центра один из подростков напал на правоохранителя. К нему быстро присоединились его приятели.
Полиция установила всех участников нападения, их доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. В отношении одного из подростков уже возбудили уголовное дело.
«В отношении 17-летнего подростка следственными органами СК России по Воркуте возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")», – говорится в сообщении ведомства.
Подростки уже попадали в поле зрения полиции. Некоторые из них состоят на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних.
19:38:06 17-11-2025
П в проклятой Америке полицейский применил бы для самообороны табельное !!!
08:32:15 18-11-2025
Шинник (19:38:06 17-11-2025) П в проклятой Америке полицейский применил бы для самооборон... И правильно сделал бы. А у нас слюнтяи а не полицейские.
08:32:29 18-11-2025
Шинник (19:38:06 17-11-2025) П в проклятой Америке полицейский применил бы для самооборон... наши тоже могут шмальнуть на глушняк вот только в подростков не стреляют а стоило.
одного двоих убери остальные задумаются, а так куча малолетних упырей сядет максимум на десятку а толку.
Тут дело в другом в том что яжемамки этих личинок вой поднимут сыночку корзиночку посадили, побили,пристрелили и прочее.
07:42:14 18-11-2025
В отношении одного???
08:34:09 18-11-2025
Гость (07:42:14 18-11-2025) В отношении одного???... Кого одного ?
08:56:12 18-11-2025
Гость (08:34:09 18-11-2025) Кого одного ?... "В отношении 17-летнего подростка следственными органами СК России по Воркуте возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ"