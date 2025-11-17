Пьяные подростки избили полицейского возле торгового центра в Воркуте

Сотрудник полиции приехал в ТЦ, чтобы успокоить дебоширивших парней, но сам попал под горячую руку

17 ноября 2025, 19:00, ИА Амител

Сотрудник полиции на службе / Фото: amic.ru

В Воркуте группа подростков напала на полицейского, который прибыл по вызову в один из торговых центров города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Республике Коми.

Как выяснилось, сотрудник полиции прибыл по повторному вызову в торговый центр, где дебоширили подростки. Несовершеннолетние находились в состоянии алкогольного опьянения.

На улице у торгового центра один из подростков напал на правоохранителя. К нему быстро присоединились его приятели.

Полиция установила всех участников нападения, их доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. В отношении одного из подростков уже возбудили уголовное дело.

«В отношении 17-летнего подростка следственными органами СК России по Воркуте возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")», – говорится в сообщении ведомства.

Подростки уже попадали в поле зрения полиции. Некоторые из них состоят на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних.

Ранее в Хабаровске подростки жестоко избили восьмилетнюю школьницу из-за лишнего веса.