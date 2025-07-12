В России предложили пересмотреть допуск людей старше 60 лет к вождению
Число ДТП с участием пожилых растет, они чаще других становятся виновниками аварий
Власти РФ намерены пересмотреть механизмы допуска пожилых граждан к управлению транспортом. Это предусмотрено в проекте Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036-го, с которым ознакомился ТАСС.
Согласно документу, с 2017 по 2024 год число ДТП по вине водителей старше 60 лет выросло на 25%, число погибших – на 33%, раненых – на 22%. Пожилые водители чаще других становятся виновниками аварий, а также на их долю приходится более трети всех погибших пешеходов и велосипедистов. Кроме того, на фоне старения населения (к 2036 году доля граждан 60+ вырастет до 27,7%) возрастет и число уязвимых участников движения.
В связи со всем этим потребуется адаптация пожилых к безопасному участию в дорожном движении, совершенствование оценки их пригодности к вождению и развитие соответствующей инфраструктуры и конструкции транспорта.
60 это ещё 5 лет до пенсии, а значит молодой активный гражданин.
10:48:32 12-07-2025
Гость (09:53:27 12-07-2025) 60 это ещё 5 лет до пенсии, а значит молодой активный гражда... Это из той же пьесы. Служить с 18 лет в армии, стрелять, воевать можешь, а водку только с 21 года. Может сначала будем тестировать депутатов после 60 лет
12:17:04 12-07-2025
Гость (09:53:27 12-07-2025) 60 это ещё 5 лет до пенсии, а значит молодой активный гражда... Как на пенсию еще молодой, работать водителем уже старый.
05:06:23 13-07-2025
Гость (09:53:27 12-07-2025) 60 это ещё 5 лет до пенсии, а значит молодой активный гражда... у нас всё шиворот навыворот!!!!снижайте пенсионный возраст!!!!
10:13:35 12-07-2025
Ещё нужно пересмотреть допуск людей старше 60 лет к нахождению в органах государственной власти. А то, из-за старения, мы куда то не туда движимся
10:20:34 12-07-2025
И как теперь быть водителям,которым надо доработать до пенсии или им создадут новые рабочие места с достойной зарплатой где не надо управлять автомобилем,ходить пеком и ездить на велосипеде
10:27:45 12-07-2025
бред.
А дейте статистику по молодым людям !
По женщинам и мужчинам !
По водителям с опытом до 3-х лет !
10:46:41 12-07-2025
Шинник (10:27:45 12-07-2025) бред.А дейте статистику по молодым людям !По женщина...
Такую статистику давать нельзя! Окажется, что самые аварийно-опасные водители в возрасте от 18 до 35, потом от 35 до 45, потом от 45 до 60, и только потом после 60.
19:23:35 13-07-2025
Гость (10:46:41 12-07-2025) Такую статистику давать нельзя! Окажется, что самые авар... Так и будет потому что их (60+) значительно меньше, половина зимой не ездят, а половина еле едут в правом ряду.
10:52:31 12-07-2025
Ой... То есть на пенсию в 65, скажем, и если ты водитель ОТ, то где ты будешь работать последние пять лет до пенсии?..
11:06:07 12-07-2025
Ну так то 60-летний мужчина еще и не пенсионер даже. Вы же сами, ВЛАСТИ, определили, что все резко помолодели на пять лет. Почему дискриминация такая? Водить автомобиль-старый, а на пенсию выходить- молод еще. Интересно, а Терешкова водит автомобиль?
11:09:21 12-07-2025
Клевета это, молодые чаще бьются и нарушают. Мне 75, стаж 50, езжу каждый день, за последних 20 лет ни одного замечания.
05:44:08 13-07-2025
Гость (11:09:21 12-07-2025) Клевета это, молодые чаще бьются и нарушают. Мне 75, стаж 50... не будьте так самоуверенны. это только вам кажется, что реакции у вас такие же, но нет. просто примите этот факт.
19:26:50 13-07-2025
Элен без ребят (05:44:08 13-07-2025) не будьте так самоуверенны. это только вам кажется, что реак... Не примет, ему кажется что все отлично. Знаю лично одного 81 год думает что ас, и не докажешь.
19:20:24 13-07-2025
Гость (11:09:21 12-07-2025) Клевета это, молодые чаще бьются и нарушают. Мне 75, стаж 50... Вы их просто не слышите из других машин, поверьте видно по движению авто с огромной долей вероятности кто им управляет.
11:13:33 12-07-2025
Всячески намекают, что после 60 законопослушному гражданину жить уже и не нужно бы...
11:16:19 12-07-2025
Берём официальную статистику ГАИ "Распределение показателей аварийности в зависимости от возраста водителей"
18-19 лет-3,5% ДТП, погибших-2,9%; 20-29 лет-20,0% ДТП, погибших-19,4%; 30-39 лет-25,5% ДТП, погибших-26,7%; 40-49 лет-19,8% ДТП, 20,9% погибших; 50-59 лет-13,7% ДТП, 14,7% погибших; 60-69 лет-9,7% ДТП, 10,5% погибших; 70 лет и старше-3,9% ДТП, 4,4% погибших.
Врут как дышат.
19:15:14 13-07-2025
ВВП (11:16:19 12-07-2025) Берём официальную статистику ГАИ "Распределение показателей ... С чего так решили? Вам статистику преподавали где-нибудь? Очень много других параметров не учтено, например группировки по возрасту или 1 год (18-19 л) или 9лет (20-29 л) как можно сравнивать, например не учтено какой процент в общем количестве водителей занимает каждая возрастная группа. Поэтому данные может и верные, но смысла в них мало.
19:29:52 13-07-2025
гость (19:15:14 13-07-2025) С чего так решили? Вам статистику преподавали где-нибудь? Оч... Нам статистику несколько раз в месяц преподают. Когда про рост средних зарплат вещают...
21:24:29 13-07-2025
Гость (19:29:52 13-07-2025) Нам статистику несколько раз в месяц преподают. Когда про ро... Зачёт)))
01:07:57 14-07-2025
гость (19:15:14 13-07-2025) С чего так решили? Вам статистику преподавали где-нибудь? Оч... Мне преподавали статистику в университете. Методы статистических оценок я использовал при написании диссертации и в работе. Этого Вам достаточно? А теперь по существу вопроса. Не нужна большая статистическая наука, чтобы понимать, что для оценки степени влияния аварийности водителей определённой возрастной группы на безопасность дорожного движения достаточно приведенных данных по количеству ДТП, совершенных водителями этой возрастной группы к общему количеству ДТП за оцениваемый период времени.
11:19:45 12-07-2025
Что за дискриминация? Государством управлять можно, а автомобилем нет?
11:55:08 12-07-2025
Снижайте пенсионный возраст для мужчин и тогда можете что-то ограничить
12:22:07 12-07-2025
Президент старше 70. Права теперь отберут?
19:30:58 13-07-2025
Гость (12:22:07 12-07-2025) Президент старше 70. Права теперь отберут?... У него точно уже лет 20 ни одного замечания да и ДТП наверняка нет.
16:00:50 12-07-2025
Лучше бы коммуналку после 60 не брали ,s!
21:56:04 12-07-2025
Ограничивать надо в любом возрасте, если к примеру за год (месяц) более двух штрафов, следующая ступень лишение прав на год (5 лет)..
23:08:33 12-07-2025
dok_СФ (21:56:04 12-07-2025) Ограничивать надо в любом возрасте, если к примеру за год (м... Было такое. Помню ГАИшников с дыроколом и вкладыш-талон в права. За нарушение - дырка в талоне. Несколько дырок - лишение на год и пересдача.
05:02:27 13-07-2025
Снова-абсурд! В 60 лет ты старый для вождения, а для пенсии ты молодой???
Вы или туда, или обратно сдвинте возраст тогда!!! А то насмешите весь мир!!!!