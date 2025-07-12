В России предложили пересмотреть допуск людей старше 60 лет к вождению

Число ДТП с участием пожилых растет, они чаще других становятся виновниками аварий

12 июля 2025, 09:40, ИА Амител

Фото: Ramiro Pianarosa / unsplash.com

Власти РФ намерены пересмотреть механизмы допуска пожилых граждан к управлению транспортом. Это предусмотрено в проекте Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036-го, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно документу, с 2017 по 2024 год число ДТП по вине водителей старше 60 лет выросло на 25%, число погибших – на 33%, раненых – на 22%. Пожилые водители чаще других становятся виновниками аварий, а также на их долю приходится более трети всех погибших пешеходов и велосипедистов. Кроме того, на фоне старения населения (к 2036 году доля граждан 60+ вырастет до 27,7%) возрастет и число уязвимых участников движения.

В связи со всем этим потребуется адаптация пожилых к безопасному участию в дорожном движении, совершенствование оценки их пригодности к вождению и развитие соответствующей инфраструктуры и конструкции транспорта.