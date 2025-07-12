НОВОСТИОбщество

В России предложили пересмотреть допуск людей старше 60 лет к вождению

Число ДТП с участием пожилых растет, они чаще других становятся виновниками аварий

12 июля 2025, 09:40, ИА Амител

Фото: Ramiro Pianarosa / unsplash.com

Власти РФ намерены пересмотреть механизмы допуска пожилых граждан к управлению транспортом. Это предусмотрено в проекте Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036-го, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно документу, с 2017 по 2024 год число ДТП по вине водителей старше 60 лет выросло на 25%, число погибших – на 33%, раненых – на 22%. Пожилые водители чаще других становятся виновниками аварий, а также на их долю приходится более трети всех погибших пешеходов и велосипедистов. Кроме того, на фоне старения населения (к 2036 году доля граждан 60+ вырастет до 27,7%) возрастет и число уязвимых участников движения.

В связи со всем этим потребуется адаптация пожилых к безопасному участию в дорожном движении, совершенствование оценки их пригодности к вождению и развитие соответствующей инфраструктуры и конструкции транспорта.

Комментарии 29

Avatar Picture
Гость

09:53:27 12-07-2025

60 это ещё 5 лет до пенсии, а значит молодой активный гражданин.

  78 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

10:48:32 12-07-2025

Гость (09:53:27 12-07-2025) 60 это ещё 5 лет до пенсии, а значит молодой активный гражда... Это из той же пьесы. Служить с 18 лет в армии, стрелять, воевать можешь, а водку только с 21 года. Может сначала будем тестировать депутатов после 60 лет

  45 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:17:04 12-07-2025

Гость (09:53:27 12-07-2025) 60 это ещё 5 лет до пенсии, а значит молодой активный гражда... Как на пенсию еще молодой, работать водителем уже старый.

  46 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:06:23 13-07-2025

Гость (09:53:27 12-07-2025) 60 это ещё 5 лет до пенсии, а значит молодой активный гражда... у нас всё шиворот навыворот!!!!снижайте пенсионный возраст!!!!

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:13:35 12-07-2025

Ещё нужно пересмотреть допуск людей старше 60 лет к нахождению в органах государственной власти. А то, из-за старения, мы куда то не туда движимся

  101 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:20:34 12-07-2025

И как теперь быть водителям,которым надо доработать до пенсии или им создадут новые рабочие места с достойной зарплатой где не надо управлять автомобилем,ходить пеком и ездить на велосипеде

  54 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

10:27:45 12-07-2025

бред.
А дейте статистику по молодым людям !
По женщинам и мужчинам !
По водителям с опытом до 3-х лет !

  59 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:46:41 12-07-2025

Шинник (10:27:45 12-07-2025) бред.А дейте статистику по молодым людям !По женщина...
Такую статистику давать нельзя! Окажется, что самые аварийно-опасные водители в возрасте от 18 до 35, потом от 35 до 45, потом от 45 до 60, и только потом после 60.

  37 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

19:23:35 13-07-2025

Гость (10:46:41 12-07-2025) Такую статистику давать нельзя! Окажется, что самые авар... Так и будет потому что их (60+) значительно меньше, половина зимой не ездят, а половина еле едут в правом ряду.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:52:31 12-07-2025

Ой... То есть на пенсию в 65, скажем, и если ты водитель ОТ, то где ты будешь работать последние пять лет до пенсии?..

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:06:07 12-07-2025

Ну так то 60-летний мужчина еще и не пенсионер даже. Вы же сами, ВЛАСТИ, определили, что все резко помолодели на пять лет. Почему дискриминация такая? Водить автомобиль-старый, а на пенсию выходить- молод еще. Интересно, а Терешкова водит автомобиль?

  38 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:09:21 12-07-2025

Клевета это, молодые чаще бьются и нарушают. Мне 75, стаж 50, езжу каждый день, за последних 20 лет ни одного замечания.

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

05:44:08 13-07-2025

Гость (11:09:21 12-07-2025) Клевета это, молодые чаще бьются и нарушают. Мне 75, стаж 50... не будьте так самоуверенны. это только вам кажется, что реакции у вас такие же, но нет. просто примите этот факт.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

19:26:50 13-07-2025

Элен без ребят (05:44:08 13-07-2025) не будьте так самоуверенны. это только вам кажется, что реак... Не примет, ему кажется что все отлично. Знаю лично одного 81 год думает что ас, и не докажешь.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

19:20:24 13-07-2025

Гость (11:09:21 12-07-2025) Клевета это, молодые чаще бьются и нарушают. Мне 75, стаж 50... Вы их просто не слышите из других машин, поверьте видно по движению авто с огромной долей вероятности кто им управляет.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

11:13:33 12-07-2025

Всячески намекают, что после 60 законопослушному гражданину жить уже и не нужно бы...

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

11:16:19 12-07-2025

Берём официальную статистику ГАИ "Распределение показателей аварийности в зависимости от возраста водителей"
18-19 лет-3,5% ДТП, погибших-2,9%; 20-29 лет-20,0% ДТП, погибших-19,4%; 30-39 лет-25,5% ДТП, погибших-26,7%; 40-49 лет-19,8% ДТП, 20,9% погибших; 50-59 лет-13,7% ДТП, 14,7% погибших; 60-69 лет-9,7% ДТП, 10,5% погибших; 70 лет и старше-3,9% ДТП, 4,4% погибших.
Врут как дышат.

  32 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

19:15:14 13-07-2025

ВВП (11:16:19 12-07-2025) Берём официальную статистику ГАИ "Распределение показателей ... С чего так решили? Вам статистику преподавали где-нибудь? Очень много других параметров не учтено, например группировки по возрасту или 1 год (18-19 л) или 9лет (20-29 л) как можно сравнивать, например не учтено какой процент в общем количестве водителей занимает каждая возрастная группа. Поэтому данные может и верные, но смысла в них мало.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:29:52 13-07-2025

гость (19:15:14 13-07-2025) С чего так решили? Вам статистику преподавали где-нибудь? Оч... Нам статистику несколько раз в месяц преподают. Когда про рост средних зарплат вещают...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:24:29 13-07-2025

Гость (19:29:52 13-07-2025) Нам статистику несколько раз в месяц преподают. Когда про ро... Зачёт)))

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:07:57 14-07-2025

гость (19:15:14 13-07-2025) С чего так решили? Вам статистику преподавали где-нибудь? Оч... Мне преподавали статистику в университете. Методы статистических оценок я использовал при написании диссертации и в работе. Этого Вам достаточно? А теперь по существу вопроса. Не нужна большая статистическая наука, чтобы понимать, что для оценки степени влияния аварийности водителей определённой возрастной группы на безопасность дорожного движения достаточно приведенных данных по количеству ДТП, совершенных водителями этой возрастной группы к общему количеству ДТП за оцениваемый период времени.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:19:45 12-07-2025

Что за дискриминация? Государством управлять можно, а автомобилем нет?

  34 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:55:08 12-07-2025

Снижайте пенсионный возраст для мужчин и тогда можете что-то ограничить

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:22:07 12-07-2025

Президент старше 70. Права теперь отберут?

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

19:30:58 13-07-2025

Гость (12:22:07 12-07-2025) Президент старше 70. Права теперь отберут?... У него точно уже лет 20 ни одного замечания да и ДТП наверняка нет.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:00:50 12-07-2025

Лучше бы коммуналку после 60 не брали ,s!

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

21:56:04 12-07-2025

Ограничивать надо в любом возрасте, если к примеру за год (месяц) более двух штрафов, следующая ступень лишение прав на год (5 лет)..

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:08:33 12-07-2025

dok_СФ (21:56:04 12-07-2025) Ограничивать надо в любом возрасте, если к примеру за год (м... Было такое. Помню ГАИшников с дыроколом и вкладыш-талон в права. За нарушение - дырка в талоне. Несколько дырок - лишение на год и пересдача.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ирена

05:02:27 13-07-2025

Снова-абсурд! В 60 лет ты старый для вождения, а для пенсии ты молодой???
Вы или туда, или обратно сдвинте возраст тогда!!! А то насмешите весь мир!!!!

  5 Нравится
Ответить
