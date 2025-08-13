В России предложили ввести штрафы до 15 тысяч рублей за "иранскую тонировку"

В Национальном автомобильном союзе считают, что это некоторые водители грубо и показательно нарушают текущие правила

Автомобиль ДПС в Барнауле / Фото: amic.ru

Национальный автомобильный союз (НАС) предложил штрафовать на сумму до 15 тысяч рублей за использование "иранской тонировки" – съемных шторок на стеклах автомобилей. Как сообщает ТАСС, соответствующую инициативу НАС направил в МВД.

Как отметил вице-президент союза Антон Шапарин, количество людей, которые грубо и показательно нарушают действующие правила, растет, а на рынке появляются новые изделия для тонировки.

«Если раньше вешали такие гардины из ткани, которые напоминали домашние шторы, то сейчас появились некие иранские занавески – это выдвижная пленка, которую можно увидеть практически на каждой "газели" даже в Москве", – сказал он.

НАС считает, что в этой ситуации необходимо усилить стимулирующие меры и увеличить штраф. Кроме того, следует скорректировать формулировки названий тонировки, чтобы полностью исключить возможность использования подобных устройств.