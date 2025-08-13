В России предложили ввести штрафы до 15 тысяч рублей за "иранскую тонировку"
В Национальном автомобильном союзе считают, что это некоторые водители грубо и показательно нарушают текущие правила
13 августа 2025, 19:44, ИА Амител
Национальный автомобильный союз (НАС) предложил штрафовать на сумму до 15 тысяч рублей за использование "иранской тонировки" – съемных шторок на стеклах автомобилей. Как сообщает ТАСС, соответствующую инициативу НАС направил в МВД.
Как отметил вице-президент союза Антон Шапарин, количество людей, которые грубо и показательно нарушают действующие правила, растет, а на рынке появляются новые изделия для тонировки.
«Если раньше вешали такие гардины из ткани, которые напоминали домашние шторы, то сейчас появились некие иранские занавески – это выдвижная пленка, которую можно увидеть практически на каждой "газели" даже в Москве", – сказал он.
НАС считает, что в этой ситуации необходимо усилить стимулирующие меры и увеличить штраф. Кроме того, следует скорректировать формулировки названий тонировки, чтобы полностью исключить возможность использования подобных устройств.
Чёт нифига это не автомобильный союз. Если опросить всех автомобилистов, то процентов 90 будут против этого закона. А так, "у нас всё для людей"!!!
20:42:08 13-08-2025
очень верно!! и при получении (я про замену) прав нужно ВСЕМ сдавать ПДД и вождение заново! вводите это скорее, а то тут все сами себя перекокают на дорогах
21:27:18 13-08-2025
Вы определитесь, одни предлагают отменить тонировку, эти орут, что нельзя)))))
09:29:35 14-08-2025
а с замоташками что делать?
10:19:00 14-08-2025
тогда уж надо запретить солнцезащитные очки,а мотошлемы и вовсе заменить на каска типа сфера.
16:55:17 18-08-2025
Штрафы не помогут только конфисковать. Недавно мне среди белого дня въехал в жопу автомобиль со шторками на лобовом стекле. Вызвали ГИБДД он им рассказывал что он тупо не увидел что машина пропускала пешехода на зебре