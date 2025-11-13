В России предложили запретить продажу табака родившимся после 2017 года

Инициативу уже направили на рассмотрение

13 ноября 2025, 14:30, ИА Амител

Сигарета / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Султан Хамзаев, депутат Государственной Думы, направил обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативой о введении запрета на реализацию табачной продукции лицам, рожденным после 2017 года, передает РИА Новости.

По словам депутата, предложенный запрет на продажу продукции, содержащей никотин, представляет собой принципиально новый взгляд на антитабачную стратегию.

В обращении говорится, что концепция "поколения, свободного от табака", подразумевает постепенное и последовательное исключение табачных изделий из законного оборота для лиц, родившихся после установленной даты. Это не предусматривает моментального и всеобщего запрета на курение для всех возрастных категорий, а направлено на формирование "табачного возраста", который будет постоянно увеличиваться.

Хамзаев также предлагает установить период адаптации, в течение которого, начиная с нынешних восьмилетних детей, появится возможность "сформировать общество, не зависимое от табака".