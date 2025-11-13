В России предложили запретить продажу табака родившимся после 2017 года
Инициативу уже направили на рассмотрение
13 ноября 2025, 14:30, ИА Амител
Султан Хамзаев, депутат Государственной Думы, направил обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативой о введении запрета на реализацию табачной продукции лицам, рожденным после 2017 года, передает РИА Новости.
По словам депутата, предложенный запрет на продажу продукции, содержащей никотин, представляет собой принципиально новый взгляд на антитабачную стратегию.
В обращении говорится, что концепция "поколения, свободного от табака", подразумевает постепенное и последовательное исключение табачных изделий из законного оборота для лиц, родившихся после установленной даты. Это не предусматривает моментального и всеобщего запрета на курение для всех возрастных категорий, а направлено на формирование "табачного возраста", который будет постоянно увеличиваться.
Хамзаев также предлагает установить период адаптации, в течение которого, начиная с нынешних восьмилетних детей, появится возможность "сформировать общество, не зависимое от табака".
Какого табака? Где-то продают табак?
16:17:47 13-11-2025
Запретите себе запрещать
17:34:53 13-11-2025
вот это нормальная инициатива.
17:57:00 13-11-2025
Да сейчас молодые без всяких запретов за ЗОЖ.
19:37:25 13-11-2025
Гость (17:57:00 13-11-2025) Да сейчас молодые без всяких запретов за ЗОЖ.... Наивный чукотский юноша! Они сейчас всякой шнягой обдалбываются только в путь!
20:08:10 13-11-2025
Гость (19:37:25 13-11-2025) Наивный чукотский юноша! Они сейчас всякой шнягой обдалбываю...
Я понимаю, что мамашкам такие высказывания не нравятся. Но то, что на некоторых ваших детях уже клейма ставить негде - это факт, который вам когда-то придется все же принять.
18:09:47 13-11-2025
Дельное предложение этого персонажа. В Новой Зеландии сейчас так.
Вот бы все депутаты смотрели на полезные законы в разных странах и применяли это у нас.
18:28:59 13-11-2025
Даже не знаю, какой смайлик нажать...
19:49:44 13-11-2025
Султанчика снова супруга не любит? Ничем иным его бред объяснить не можно...