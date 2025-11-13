НОВОСТИОбщество

В России предложили запретить продажу табака родившимся после 2017 года

Инициативу уже направили на рассмотрение

13 ноября 2025, 14:30, ИА Амител

Сигарета / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Султан Хамзаев, депутат Государственной Думы, направил обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативой о введении запрета на реализацию табачной продукции лицам, рожденным после 2017 года, передает РИА Новости.

По словам депутата, предложенный запрет на продажу продукции, содержащей никотин, представляет собой принципиально новый взгляд на антитабачную стратегию.

В обращении говорится, что концепция "поколения, свободного от табака", подразумевает постепенное и последовательное исключение табачных изделий из законного оборота для лиц, родившихся после установленной даты. Это не предусматривает моментального и всеобщего запрета на курение для всех возрастных категорий, а направлено на формирование "табачного возраста", который будет постоянно увеличиваться.

Хамзаев также предлагает установить период адаптации, в течение которого, начиная с нынешних восьмилетних детей, появится возможность "сформировать общество, не зависимое от табака".

В Госдуме допустили возможность полного запрета продажи табака

Депутат подчеркнул, что российские власти внимательно следят за мировым опытом
Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

14:57:14 13-11-2025

Какого табака? Где-то продают табак?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гостья

16:17:47 13-11-2025

Запретите себе запрещать

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

17:34:53 13-11-2025

вот это нормальная инициатива.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:57:00 13-11-2025

Да сейчас молодые без всяких запретов за ЗОЖ.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:37:25 13-11-2025

Гость (17:57:00 13-11-2025) Да сейчас молодые без всяких запретов за ЗОЖ.... Наивный чукотский юноша! Они сейчас всякой шнягой обдалбываются только в путь!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:08:10 13-11-2025

Гость (19:37:25 13-11-2025) Наивный чукотский юноша! Они сейчас всякой шнягой обдалбываю...
Я понимаю, что мамашкам такие высказывания не нравятся. Но то, что на некоторых ваших детях уже клейма ставить негде - это факт, который вам когда-то придется все же принять.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:09:47 13-11-2025

Дельное предложение этого персонажа. В Новой Зеландии сейчас так.
Вот бы все депутаты смотрели на полезные законы в разных странах и применяли это у нас.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

18:28:59 13-11-2025

Даже не знаю, какой смайлик нажать...

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:49:44 13-11-2025

Султанчика снова супруга не любит? Ничем иным его бред объяснить не можно...

  0 Нравится
Ответить
