В России прогнозируют всплеск гонконгского и свиного гриппа в новом эпидсезоне
Эти вирусы способны вызывать высокую температуру и лихорадку
20 августа 2025, 15:55, ИА Амител
Эксперты предупреждают об ожидаемой активности штаммов гонконгского (H3N2) и свиного (H1N1) гриппа в предстоящем эпидемиологическом сезоне 2025-2026 годов в России, сообщает Агентство "Москва".
Иван Коновалов, доцент кафедры инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, отметил, что эти вирусы способны вызывать высокую температуру, лихорадку и серьезные осложнения. Параллельно прогнозируется подъем заболеваемости иновирусной, респираторно-синцитиальной и парагриппозной инфекциями.
Специалисты подчеркивают важность своевременной вакцинации, которая уже началась в России.
Отдельно отмечается, что в октябре – ноябре ожидается сезонный подъем заболеваемости COVID-19, однако, по словам академика Геннадия Онищенко, пандемической угрозы коронавирус не представляет, исчерпав свой эпидемический потенциал.
18:21:03 20-08-2025
повторюсь.
Выживут только социофобы !!!
00:32:12 21-08-2025
от этих гриппов есть иммунитет у 99 проц. О чем вообще разговоры?!
00:37:44 21-08-2025
Вот именно "гонконгский"? Не "пекинский"?
😁