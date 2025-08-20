НОВОСТИОбщество

В России прогнозируют всплеск гонконгского и свиного гриппа в новом эпидсезоне

Эти вирусы способны вызывать высокую температуру и лихорадку

20 августа 2025, 15:55, ИА Амител

Медицинская маска / Фото: amic.ru
Эксперты предупреждают об ожидаемой активности штаммов гонконгского (H3N2) и свиного (H1N1) гриппа в предстоящем эпидемиологическом сезоне 2025-2026 годов в России, сообщает Агентство "Москва".

Иван Коновалов, доцент кафедры инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, отметил, что эти вирусы способны вызывать высокую температуру, лихорадку и серьезные осложнения. Параллельно прогнозируется подъем заболеваемости иновирусной, респираторно-синцитиальной и парагриппозной инфекциями.

Специалисты подчеркивают важность своевременной вакцинации, которая уже началась в России.

Отдельно отмечается, что в октябре – ноябре ожидается сезонный подъем заболеваемости COVID-19, однако, по словам академика Геннадия Онищенко, пандемической угрозы коронавирус не представляет, исчерпав свой эпидемический потенциал.

Эпидемия гриппа Здоровье Вирус

Комментарии 3

Avatar Picture
Шинник

18:21:03 20-08-2025

повторюсь.
Выживут только социофобы !!!

Avatar Picture
Гость

00:32:12 21-08-2025

от этих гриппов есть иммунитет у 99 проц. О чем вообще разговоры?!

Avatar Picture
Кхм...

00:37:44 21-08-2025

Вот именно "гонконгский"? Не "пекинский"?
😁

