В России работодателей смогут штрафовать на 50 тысяч рублей за незаконное лишение премий

Нововведения вступят в силу с 1 сентября

09 августа 2025, 22:43, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

Работодатели, которые незаконно лишают сотрудников премий, могут получить штраф на сумму до 50 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгения Машарова.

Соответствующие поправки вступают в Трудовой кодекс 1 сентября.

Для должностных лиц размер взыскания составит от 10 до 20 тысяч рублей. Лиц, ведущих предпринимательскую деятельность без юрлица, смогут штрафовать на сумму от 1 до 5 тысяч рублей, а самих юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей.

Сотрудники, считающие, что их лишили премии незаконно, могут обжаловать эти действия:

«Можно обратиться к работодателю, подать жалобу в трудовую инспекцию, а также направить исковое заявление в суд», – заявил Машаров.

Также член Общественной палаты напомнил, что ТК РФ не предусматривает штрафов для работников. В нем прописаны замечание, выговор и увольнение. Условия лишения премии могут быть закреплены только во внутреннем нормативном акте организации.

Комментарии 3

Гость

23:25:57 09-08-2025

А потом можно другую работу искать

Гость

07:06:00 10-08-2025

Премия не зарплата, выплачивается отдельно за конкретные действия работника. Депутаты привыкли к халявным выплатам... Совсем потеряли берега. Дармоеды.

Кхм...

10:14:10 10-08-2025

Гость (07:06:00 10-08-2025) Премия не зарплата, выплачивается отдельно за конкретные дей... Премиальные - это бо́льшая часть заработной платы. Ну, конечно, у "бюджетников" не так...

