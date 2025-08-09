В России работодателей смогут штрафовать на 50 тысяч рублей за незаконное лишение премий
Нововведения вступят в силу с 1 сентября
09 августа 2025, 22:43, ИА Амител
Работодатели, которые незаконно лишают сотрудников премий, могут получить штраф на сумму до 50 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгения Машарова.
Соответствующие поправки вступают в Трудовой кодекс 1 сентября.
Для должностных лиц размер взыскания составит от 10 до 20 тысяч рублей. Лиц, ведущих предпринимательскую деятельность без юрлица, смогут штрафовать на сумму от 1 до 5 тысяч рублей, а самих юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей.
Сотрудники, считающие, что их лишили премии незаконно, могут обжаловать эти действия:
«Можно обратиться к работодателю, подать жалобу в трудовую инспекцию, а также направить исковое заявление в суд», – заявил Машаров.
Также член Общественной палаты напомнил, что ТК РФ не предусматривает штрафов для работников. В нем прописаны замечание, выговор и увольнение. Условия лишения премии могут быть закреплены только во внутреннем нормативном акте организации.
23:25:57 09-08-2025
А потом можно другую работу искать
07:06:00 10-08-2025
Премия не зарплата, выплачивается отдельно за конкретные действия работника. Депутаты привыкли к халявным выплатам... Совсем потеряли берега. Дармоеды.
10:14:10 10-08-2025
Гость (07:06:00 10-08-2025) Премия не зарплата, выплачивается отдельно за конкретные дей... Премиальные - это бо́льшая часть заработной платы. Ну, конечно, у "бюджетников" не так...