В России работодателей смогут штрафовать на 50 тысяч рублей за незаконное лишение премий

09 августа 2025, 22:43, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Работодатели, которые незаконно лишают сотрудников премий, могут получить штраф на сумму до 50 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгения Машарова.

Соответствующие поправки вступают в Трудовой кодекс 1 сентября.

Для должностных лиц размер взыскания составит от 10 до 20 тысяч рублей. Лиц, ведущих предпринимательскую деятельность без юрлица, смогут штрафовать на сумму от 1 до 5 тысяч рублей, а самих юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей.

Сотрудники, считающие, что их лишили премии незаконно, могут обжаловать эти действия:

«Можно обратиться к работодателю, подать жалобу в трудовую инспекцию, а также направить исковое заявление в суд», – заявил Машаров.

Также член Общественной палаты напомнил, что ТК РФ не предусматривает штрафов для работников. В нем прописаны замечание, выговор и увольнение. Условия лишения премии могут быть закреплены только во внутреннем нормативном акте организации.