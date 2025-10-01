НОВОСТИЭкономика

В России с 1 октября вырастут зарплаты военных, силовиков и госслужащих

Их оклады проиндексировали на 7,6%

01 октября 2025, 07:31, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru / Алина Богомолова
Деньги / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Размеры окладов российских военных, силовиков и госслужащих с 1 октября увеличатся на 7,6%. Об этом сообщает ТАСС.

Зарплаты вырастут у сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, ФСИН, а также у военных, проходящих службу по призыву и контракту.

Согласно постановлению правительства от 9 апреля, их денежное довольствие предлагали увеличить на 4,5%. Позднее было принято решение о большем повышении – на 7,6%.

Кроме того, по указу президента РФ Владимира Путина повысили денежные вознаграждения генпрокурора РФ, председателя Следственного комитета РФ и оклады судей. 

«Повышены будут оклады и сотрудников органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи», – уточняет информационное агентство.

Напомним, в 2026 году прожиточный минимум для россиян составит 18 939 рублей, а МРОТ приравняют к 27 093 рублям. Повышение минимального размера оплаты труда поспособствует увеличению зарплат для 4,5 млн человек.

Экономика Россия деньги

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

09:15:21 01-10-2025

Поэтому НДС и повышаем.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:19:07 01-10-2025

Так Министерство социальной защиты сподобится в ноябре-декабре был оклад 8210, буде 8834, аж 624 рубля............заживем!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:41:16 01-10-2025

Гость (09:19:07 01-10-2025) Так Министерство социальной защиты сподобится в ноябре-декаб... Ты сказки то не рассказывай, никто там 8834р не получает. Получают Х10-х20

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:53:22 01-10-2025

Гость (09:41:16 01-10-2025) Ты сказки то не рассказывай, никто там 8834р не получает. П... Это оклады они посчитают и получат сотрудники социальных учреждений в ноябре, а то и в декабре. А у них к окладам 150% и 250% так что не на 300-600 ре, как у патриотов, а намного патриотичные увеличится

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:18:02 01-10-2025

Гость (09:19:07 01-10-2025) Так Министерство социальной защиты сподобится в ноябре-декаб... Хороший у тебя оклад... ИТР наверно... У работяг 4-6 тыщ...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:51:41 01-10-2025

Особенно судьи самой маленькой з.п

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:50:03 01-10-2025

Самые социально незащищенные

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров