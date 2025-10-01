В России с 1 октября вырастут зарплаты военных, силовиков и госслужащих
Их оклады проиндексировали на 7,6%
01 октября 2025, 07:31, ИА Амител
Размеры окладов российских военных, силовиков и госслужащих с 1 октября увеличатся на 7,6%. Об этом сообщает ТАСС.
Зарплаты вырастут у сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, ФСИН, а также у военных, проходящих службу по призыву и контракту.
Согласно постановлению правительства от 9 апреля, их денежное довольствие предлагали увеличить на 4,5%. Позднее было принято решение о большем повышении – на 7,6%.
Кроме того, по указу президента РФ Владимира Путина повысили денежные вознаграждения генпрокурора РФ, председателя Следственного комитета РФ и оклады судей.
«Повышены будут оклады и сотрудников органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи», – уточняет информационное агентство.
Напомним, в 2026 году прожиточный минимум для россиян составит 18 939 рублей, а МРОТ приравняют к 27 093 рублям. Повышение минимального размера оплаты труда поспособствует увеличению зарплат для 4,5 млн человек.
09:15:21 01-10-2025
Поэтому НДС и повышаем.
09:19:07 01-10-2025
Так Министерство социальной защиты сподобится в ноябре-декабре был оклад 8210, буде 8834, аж 624 рубля............заживем!
09:41:16 01-10-2025
Гость (09:19:07 01-10-2025) Так Министерство социальной защиты сподобится в ноябре-декаб... Ты сказки то не рассказывай, никто там 8834р не получает. Получают Х10-х20
09:53:22 01-10-2025
Гость (09:41:16 01-10-2025) Ты сказки то не рассказывай, никто там 8834р не получает. П... Это оклады они посчитают и получат сотрудники социальных учреждений в ноябре, а то и в декабре. А у них к окладам 150% и 250% так что не на 300-600 ре, как у патриотов, а намного патриотичные увеличится
20:18:02 01-10-2025
Гость (09:19:07 01-10-2025) Так Министерство социальной защиты сподобится в ноябре-декаб... Хороший у тебя оклад... ИТР наверно... У работяг 4-6 тыщ...
09:51:41 01-10-2025
Особенно судьи самой маленькой з.п
10:50:03 01-10-2025
Самые социально незащищенные