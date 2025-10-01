Их оклады проиндексировали на 7,6%

01 октября 2025, 07:31, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Размеры окладов российских военных, силовиков и госслужащих с 1 октября увеличатся на 7,6%. Об этом сообщает ТАСС.

Зарплаты вырастут у сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, ФСИН, а также у военных, проходящих службу по призыву и контракту.

Согласно постановлению правительства от 9 апреля, их денежное довольствие предлагали увеличить на 4,5%. Позднее было принято решение о большем повышении – на 7,6%.

Кроме того, по указу президента РФ Владимира Путина повысили денежные вознаграждения генпрокурора РФ, председателя Следственного комитета РФ и оклады судей.

«Повышены будут оклады и сотрудников органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи», – уточняет информационное агентство.

Напомним, в 2026 году прожиточный минимум для россиян составит 18 939 рублей, а МРОТ приравняют к 27 093 рублям. Повышение минимального размера оплаты труда поспособствует увеличению зарплат для 4,5 млн человек.