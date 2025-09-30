В России прожиточный минимум превысит 18 тысяч рублей с 2026 года

МРОТ предлагают установить на уровне 27 093 рублей

30 сентября 2025, 15:25, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В 2026 году прожиточный минимум для россиян составит 18 939 рублей, а МРОТ хотят приравнять к 27 093 рублям. Это следует из проекта федерального бюджета на 2026–2028 годы.

Для трудоспособных граждан прожиточный минимум будет равен 20 644 рублям, для пенсионеров – 16 288, а для детей – 18 371. Кроме того, МРОТ с 1 января предлагают поднять до 27 093 рублей.

В 2025 году прожиточный минимум в России составляет 17 733 рубля. У трудоспособного населения – 19 329 рублей, у пенсионеров – 15 250, у детей – 17 201.

Напомним, повышение МРОТ в 2026 году поспособствует увеличению зарплат для 4,5 млн человек. Об этом ранее сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина. Отметим, что МРОТ также берут за основу при расчете пособий по беременности и родам. Кроме того, он влияет на расчет выплат по больничным листам.