В России прожиточный минимум превысит 18 тысяч рублей с 2026 года
МРОТ предлагают установить на уровне 27 093 рублей
30 сентября 2025, 15:25, ИА Амител
В 2026 году прожиточный минимум для россиян составит 18 939 рублей, а МРОТ хотят приравнять к 27 093 рублям. Это следует из проекта федерального бюджета на 2026–2028 годы.
Для трудоспособных граждан прожиточный минимум будет равен 20 644 рублям, для пенсионеров – 16 288, а для детей – 18 371. Кроме того, МРОТ с 1 января предлагают поднять до 27 093 рублей.
В 2025 году прожиточный минимум в России составляет 17 733 рубля. У трудоспособного населения – 19 329 рублей, у пенсионеров – 15 250, у детей – 17 201.
Напомним, повышение МРОТ в 2026 году поспособствует увеличению зарплат для 4,5 млн человек. Об этом ранее сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина. Отметим, что МРОТ также берут за основу при расчете пособий по беременности и родам. Кроме того, он влияет на расчет выплат по больничным листам.
15:27:09 30-09-2025
Ого. На эти деньги ещё и прожить оказывается как то можно.
16:05:54 30-09-2025
почему в крае пенсионеры получают меньше прожиточного минимума для пенсионеров? и это не социальная пенсия
16:22:15 30-09-2025
Пыталась задать вопрос ,почему минимальная пенсия по России 15250,а в Алтайском крае меньше.Получается,что Алтайский край не Россия?На прессконференции Путина,но вопрос не пршел.
04:07:29 01-10-2025
Гость (16:22:15 30-09-2025) Пыталась задать вопрос ,почему минимальная пенсия по России ... потому что для каждой области свое. а так это ориентир. они там все умножают потом складывают из этого выходит сама пенсия. все не так просто.
18:28:57 30-09-2025
Гость (16:22:15 30-09-2025) Пыталась задать вопрос ,почему минимальная пенсия по России ...
действительно, почему? живем не в Африке, а в холодном сибирском регионе, причем, самом нищем в Сибири, с высокими ценами на продукты, а пенсию получаем меньше официально утвержденной правительством
19:33:28 30-09-2025
В крае прожиточный минимум для пенсов вряд ли изменят. Согласно постановлению Правительства Алтайского края от 11.09.2024 №337, прожиточный минимум в регионе на 2025 год составит:
в целом по краю в расчёте на душу населения — 15 782 рубля;
для трудоспособного населения — 17 202 рубля;
для пенсионеров — 13 573 рубля;
для детей — 15 309 рублей.
21:55:28 30-09-2025
У нас медработники имеют оклад 9600 рублей, остальное доплаты.