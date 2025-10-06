Директор барнаульского пивзавода рассказал, как новые акцизы отразятся на стоимости товара
С его слов, ожидается значительное повышение цен и снижение количества продаж
06 октября 2025, 13:45, ИА Амител
В России могут увеличить акцизы на "вредные" товары, в том числе алкоголь, табак и сахаросодержащие продукты. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Если его примут, изменения вступят в силу с 1 января 2026 года. Как отметил директор барнаульского пивзавода Александр Локтев, цены станут значительно выше, а продажи уменьшатся. Об этом сообщает ИА "Атмосфера".
Ставки в 2026-2027 годах планируют поднять на уровень инфляции и выше. Это плановое увеличение. Повышать стоимость вредных для здоровья товаров будут поэтапно, чтобы стимулировать потребителей к выбору более полезных альтернатив.
«Согласно документу, предполагается увеличение доходов бюджета посредством роста акцизных сборов на продукцию, которая негативно влияет на здоровье населения. Ожидается, что в результате данной меры поступления составят: в 2026 году – 65,7 млрд рублей, в 2027-м – 72,591 млрд рублей, а в 2028 году достигнут отметки 75,389 млрд рублей», – уточняет "Атмосфера".
В зависимости от товара ставка будет разной. Например, с начала 2026 года ставка акциза на алкоголь с содержанием этилового спирта до 18% составит 165 рублей. Далее она будет ежегодно расти. В 2027 году она достигнет 172 рублей, а в 2028-м – 179. Алкогольная продукция с долей спирта более 18% будет облагаться налогом так: с января 2026 года сумма сбора составит 824 рубля. В 2027-м вырастет до 857 рублей, в 2028-м – до 891 рубля.
«В частности, по пиву акциз вырастет с 30 до 33 рублей, то есть на 10%. Обычно этот рост составлял один рубль в год, но с 1 января 2025 года было прибавлено три рубля, как и планируется сделать с 1 января 2026 года. То есть, по сути, за два года рост составит 6 рублей. Конечно, это достаточно много и это не может не отразиться на стоимости товара. Мы понимаем, опять же, причины, что повышение вызвано нехваткой федерального, региональных бюджетов. Соответственно, путем повышения налогов власти стремятся увеличить доходную часть. Мы с пониманием относимся к этому и при этом наблюдаем падение продаж», – рассказал директор по стратегическому развитию ОАО "Барнаульский пивоваренный завод" и председатель постоянного комитета АКЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям Александр Локтев.
Ранее индексация ставок акцизов на алкоголь, табак и другие товары предусматривалась в размере 4% на 2025-2026 годы. За литр безводного этилового спирта планировалось взимать 669 рублей в 2025 году, а в 2026-м – 696 рублей. В итоге в текущем году фактический сбор составлял 740 рублей.
14:22:50 06-10-2025
Всё верно:курить-здоровью вредить. То же самое по алкоголю и сахаросодержащим продуктам. Ударим акцизом ради здоровья трудящихся. Народ отнесëтся к этому с пониманием.
14:33:43 06-10-2025
чтобы стимулировать потребителей к выбору более полезных альтернатив --- Да-да, вместо пива самогончик!)
14:50:33 06-10-2025
Гость (14:33:43 06-10-2025) чтобы стимулировать потребителей к выбору более полезных аль... Достаточно ввести уголовную ответственность за производство самогона, и собираемость акцизов пойдёт вверх. В целом мне всё нравиться, бухлозавры должны наполнять бюджет своими деньгами. И чем бухлозаврее бухлозавр - тем больше денег он принесёт.
18:13:25 06-10-2025
Гость (14:50:33 06-10-2025) Достаточно ввести уголовную ответственность за производство ... Еще поднимем акциз на бензин - чем больше катается, тем больше платит. За стрижку налог ввести - волосы ведь утилизировать надо. На имущество налог поднять - ЖКХ спасать надо. Много может быть полезных инициатив на тему отбора средств
15:18:06 06-10-2025
Я эту борматуху не употребляю и другим не советую ,поэтому что там будет с акцизами и куда упадут продажи ,пусть Локтев и беспокоится .
15:29:12 06-10-2025
Пусть свой бутор сами пьют, это пойло, что они называют пивом пить невозможно. Давно перестал покупать уже этот суррогат. Позор для нашего города такое пиво, просто мегаотстой.
18:58:04 06-10-2025
Если я стану президентом, то сильно понижу цены на вредные продукты. Водка будет стоить 100 руб бутылка, самогон перестанут брать. Пусть напьются. Сигареты можно рублей по 50 сделать.
20:40:14 06-10-2025
Пользуясь случаем, хотелось бы спросить, куда делись все вкусные сорта барнаульского пива? Медея, например.
21:52:34 06-10-2025
Гость (20:40:14 06-10-2025) Пользуясь случаем, хотелось бы спросить, куда делись все вку... Вкусно невыгодно делать, а масс-пиво без духовности - это гораздо дешевле.
Мне раньше Рижское нравилось и Ворсин, цвет только не помню, наверно красный...
09:10:57 07-10-2025
С каких пор Локтев стал директором барнаульского пивзавода? У него на этом заводе другая должность. Согласно официальным данным ген.директором ОАО Барнаульский пивоваренный завод является Рыбников Алексей Анатольевич.
09:16:55 07-10-2025
Гость (09:10:57 07-10-2025) С каких пор Локтев стал директором барнаульского пивзавода? ... Какая другая? " рассказал директор по стратегическому развитию ОАО "Барнаульский пивоваренный завод" Александр Локтев." Его гендиректором никто и не называл.
10:24:05 07-10-2025
Господа вы так и не поняли, что данный момент касается не только тех кто пьёт, а тех кто не пьёт совсем.
Вырастут резко цены на лекарства, на санитарные средства, на средства для мытья посуды, на освежители воздуха, на не замерзайку для машины и т.п. - опа сюрприз в них всех есть СПИРТ!
А ещё подумайте хорошо, вы что реально считаете что крепко пьющие люди и зависимые от этого, я не говорю про тех типа псевдо зависимых которые работая 5/2 в пятницу могут бутылку 0,5 выпить и успокоится. А о действительно зависимых алкоголиках, что они от этих мер перестанут пить? Серьёзно?! Вот сюрприз - НЕТ не перестанут, они начнут пить синьку всякую и самогоны сомнительного качества и прочию дрянь что горит и начнут гнить и умирать от неё прямо на улицах и на глазах нас и наших детей.