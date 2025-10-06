Директор барнаульского пивзавода рассказал, как новые акцизы отразятся на стоимости товара

С его слов, ожидается значительное повышение цен и снижение количества продаж

06 октября 2025, 13:45, ИА Амител

Бутылки / Фото: unsplash.com / Avatar of user Beatrice Mazzarello

В России могут увеличить акцизы на "вредные" товары, в том числе алкоголь, табак и сахаросодержащие продукты. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Если его примут, изменения вступят в силу с 1 января 2026 года. Как отметил директор барнаульского пивзавода Александр Локтев, цены станут значительно выше, а продажи уменьшатся. Об этом сообщает ИА "Атмосфера".

Ставки в 2026-2027 годах планируют поднять на уровень инфляции и выше. Это плановое увеличение. Повышать стоимость вредных для здоровья товаров будут поэтапно, чтобы стимулировать потребителей к выбору более полезных альтернатив.

«Согласно документу, предполагается увеличение доходов бюджета посредством роста акцизных сборов на продукцию, которая негативно влияет на здоровье населения. Ожидается, что в результате данной меры поступления составят: в 2026 году – 65,7 млрд рублей, в 2027-м – 72,591 млрд рублей, а в 2028 году достигнут отметки 75,389 млрд рублей», – уточняет "Атмосфера".

В зависимости от товара ставка будет разной. Например, с начала 2026 года ставка акциза на алкоголь с содержанием этилового спирта до 18% составит 165 рублей. Далее она будет ежегодно расти. В 2027 году она достигнет 172 рублей, а в 2028-м – 179. Алкогольная продукция с долей спирта более 18% будет облагаться налогом так: с января 2026 года сумма сбора составит 824 рубля. В 2027-м вырастет до 857 рублей, в 2028-м – до 891 рубля.

«В частности, по пиву акциз вырастет с 30 до 33 рублей, то есть на 10%. Обычно этот рост составлял один рубль в год, но с 1 января 2025 года было прибавлено три рубля, как и планируется сделать с 1 января 2026 года. То есть, по сути, за два года рост составит 6 рублей. Конечно, это достаточно много и это не может не отразиться на стоимости товара. Мы понимаем, опять же, причины, что повышение вызвано нехваткой федерального, региональных бюджетов. Соответственно, путем повышения налогов власти стремятся увеличить доходную часть. Мы с пониманием относимся к этому и при этом наблюдаем падение продаж», – рассказал директор по стратегическому развитию ОАО "Барнаульский пивоваренный завод" и председатель постоянного комитета АКЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям Александр Локтев.

Ранее индексация ставок акцизов на алкоголь, табак и другие товары предусматривалась в размере 4% на 2025-2026 годы. За литр безводного этилового спирта планировалось взимать 669 рублей в 2025 году, а в 2026-м – 696 рублей. В итоге в текущем году фактический сбор составлял 740 рублей.