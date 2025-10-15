372 беременные студентки в Алтайском крае получили выплаты по 100 тысяч рублей
Поддержка действует с начала 2025 года
15 октября 2025, 09:00, ИА Амител
372 беременные девушки, которые обучаются в вузах и колледжах Алтайского края, в 2025 году уже получили выплату по 100 тысяч рублей. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра соцзащиты региона Алена Кашлева.
В основном возраст получивших выплату 19-20 лет. Ее цель – не стимулировать студенток рожать, а поддержать их в трудной жизненной ситуации. Кого-то такая поддержка помогла отговорить сделать аборт, пояснила чиновница.
«Наши сотрудники приходят в роддом, женские консультации, проводят мини-лекции с будущими мамами. Этот механизм уже показал свою эффективность. У нас с Министерством здравоохранения есть различные соглашения по обмену информацией в данном направлении», – рассказала Алена Кашлева.
Единовременная выплата 100 тысяч рублей для девушек, обучающихся очно, была введена с 1 января 2025 года. Требования для получения: гражданство России, проживание на территории Алтайского края, девушка должна состоять 12 недель на учете в медицинской организации края, также на дату обращения ей нужно учиться на очной форме в образовательной организации региона.
Обратиться за выплатой необходимо до родов через отделение МФЦ по месту жительства. Список документов, которые необходимо предоставить, можно посмотреть на сайте Минсоцзащиты Алтайского края.
Меру ввели уже в 31 регионе страны, Алтайский край стал одним из первых, кто решил поддержать рублем молодых студенток, решивших стать мамами.
09:04:07 15-10-2025
Спрашивается за каким хреном они поступали учиться, если им приспичило размножаться? Заняли чьи-то места и теперь им учеба эта до одного места.
09:38:37 15-10-2025
Гость (09:04:07 15-10-2025) Спрашивается за каким хреном они поступали учиться, если им ... Сотку же студенткам дают, поэтому и поступили. Без студенческого билета сотки не видать. Каков закон - так и крутятся. Если к примеру сотку за беременность будут давать лишь водительницам троллейбуса номер семь - там от желающих отбоя не будет.
12:12:08 15-10-2025
Гость (09:38:37 15-10-2025) Сотку же студенткам дают, поэтому и поступили. Без студенчес... Эт вы точно подметили))
09:11:04 15-10-2025
а у рожениц нигде не зудит, что если они на бюджете. то чье-то место заняли? того кто выучиться хотел.
и сто тысяч закончатся быстро. сотка - это просто к родам собраться.
после того как ейфория пройдет, это будет еще один ребенок их родителям
10:18:01 15-10-2025
Гость (09:11:04 15-10-2025) а у рожениц нигде не зудит, что если они на бюджете. то чье-... Купят себе айфон за 100, и будут рады
13:21:42 15-10-2025
Совет (10:18:01 15-10-2025) Купят себе айфон за 100, и будут рады... А детей в лучшем случае отдадут в детдом!
09:11:28 15-10-2025
Дожили... Рождение ребенка - трудная жизненная ситуация. Хотя, по факту, так оно и есть, про себя и свои хотелки можно забыть, если у тебя папы/мамы не при должностях или бабках
09:25:36 15-10-2025
Тому кто студентку оплодотворил тоже 100 тысяч нужно выдавать.
Её же не святой дух чпокнул, а вполне конкретный мужик.
Мужика за это надо поблагодарить материально.
10:09:42 15-10-2025
Гость (09:25:36 15-10-2025) Тому кто студентку оплодотворил тоже 100 тысяч нужно выдават... Да, тоже интересно, замужем они?
10:16:04 15-10-2025
Гость (09:25:36 15-10-2025) Тому кто студентку оплодотворил тоже 100 тысяч нужно выдават... а вот с того кто оплодотворил надо эту сотку и взять если офоциально рак не оформлен. Чтоб бюджет не треснул. А нет денег на лесоповал определить - там заработает и стране поможет хозяйство поднимать
09:45:51 15-10-2025
Из каждого утюга доносится, что надо беречь духовные скрепы... Семя - наше всё! А по факту, если парень и девушка лет по 18 полюбили друг друга, пошли в загс да ещё и в церкви обвенчались, решили завести ребёнка, то им 100 тыров не полагается? Или замужние тоже претендуют на соточку?
10:21:56 15-10-2025
А школьниц что кинули что ли?! Или это не люди?!
13:15:18 15-10-2025
Читаю и не могу понять, что творится с "людьми", это же мракобесие...