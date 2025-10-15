372 беременные студентки в Алтайском крае получили выплаты по 100 тысяч рублей

Поддержка действует с начала 2025 года

15 октября 2025, 09:00, ИА Амител

Беременная студентка / Фото: сгенерировано нейросетью Kandinsky / amic.ru

372 беременные девушки, которые обучаются в вузах и колледжах Алтайского края, в 2025 году уже получили выплату по 100 тысяч рублей. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра соцзащиты региона Алена Кашлева.

В основном возраст получивших выплату 19-20 лет. Ее цель – не стимулировать студенток рожать, а поддержать их в трудной жизненной ситуации. Кого-то такая поддержка помогла отговорить сделать аборт, пояснила чиновница.

«Наши сотрудники приходят в роддом, женские консультации, проводят мини-лекции с будущими мамами. Этот механизм уже показал свою эффективность. У нас с Министерством здравоохранения есть различные соглашения по обмену информацией в данном направлении», – рассказала Алена Кашлева.

Единовременная выплата 100 тысяч рублей для девушек, обучающихся очно, была введена с 1 января 2025 года. Требования для получения: гражданство России, проживание на территории Алтайского края, девушка должна состоять 12 недель на учете в медицинской организации края, также на дату обращения ей нужно учиться на очной форме в образовательной организации региона.

Обратиться за выплатой необходимо до родов через отделение МФЦ по месту жительства. Список документов, которые необходимо предоставить, можно посмотреть на сайте Минсоцзащиты Алтайского края.

Меру ввели уже в 31 регионе страны, Алтайский край стал одним из первых, кто решил поддержать рублем молодых студенток, решивших стать мамами.