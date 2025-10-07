В России в полтора раза сократили расходы на производство и ремонт гражданских самолетов

Такие меры могут напрямую отразиться на авиарынке

07 октября 2025, 16:20, ИА Амител

Крыло самолета в аэропорту / Фото: amic.ru

В проекте бюджета на 2026 год власти России заложили серьезное сокращение расходов на транспортное машиностроение. Об этом пишет Telegram-канал "Топор. Экономика".

Финансирование производства и ремонта гражданских самолетов урезано почти в полтора раза – с 139 до 85 млрд рублей. Полностью обнулена господдержка авиакомпаний, которая ранее направлялась на обновление парка воздушных судов.

Аналогичная ситуация и в судостроении: траты на выпуск и ремонт кораблей снизили более чем вдвое – с 75 до 32 млрд рублей.

Эксперты отмечают, что такие меры могут напрямую отразиться на авиарынке – повлиять на цены билетов и уровень безопасности полетов, а также усилить нагрузку на перевозчиков, вынужденных самостоятельно решать вопросы обновления техники.