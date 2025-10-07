НОВОСТИЭкономика

В России в полтора раза сократили расходы на производство и ремонт гражданских самолетов

Такие меры могут напрямую отразиться на авиарынке

07 октября 2025, 16:20, ИА Амител

Крыло самолета в аэропорту / Фото: amic.ru
Крыло самолета в аэропорту / Фото: amic.ru

В проекте бюджета на 2026 год власти России заложили серьезное сокращение расходов на транспортное машиностроение. Об этом пишет Telegram-канал "Топор. Экономика".

Финансирование производства и ремонта гражданских самолетов урезано почти в полтора раза – с 139 до 85 млрд рублей. Полностью обнулена господдержка авиакомпаний, которая ранее направлялась на обновление парка воздушных судов.

Аналогичная ситуация и в судостроении: траты на выпуск и ремонт кораблей снизили более чем вдвое – с 75 до 32 млрд рублей.

Эксперты отмечают, что такие меры могут напрямую отразиться на авиарынке – повлиять на цены билетов и уровень безопасности полетов, а также усилить нагрузку на перевозчиков, вынужденных самостоятельно решать вопросы обновления техники.

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

16:27:33 07-10-2025

В общем лучше пешком....

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:35:39 07-10-2025

мантуров 1000 самолетов обещал, умолчав о том, что к ним нужно 2000 двигателей и миллион деталей поменьше.
бох с ней с тысячей, пусть 50 покажет

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:08:46 07-10-2025

Гость (16:35:39 07-10-2025) мантуров 1000 самолетов обещал, умолчав о том, что к ним нуж... Ещё целая куча времени, успеют ещё, вот-вот и прорыв

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:57:01 07-10-2025

Летать или не летать, вот в чём вопрос... всё идёт по плану или уже летит/не летит по плану?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бартоломео

20:05:52 07-10-2025

Не послушали Лизу ПЕскову, а она говорила , надо в судопроизводство деньги вкладывать... А она , как дочь пресс-секретаря Пескова, тоже очень умная !!! Хе-хе

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:23:52 07-10-2025

Главное, чтобы президентский авиаотряд летал, доживем до этого.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:01:51 08-10-2025

ремонта гражданских самолетов урезано почти в полтора раза... Если самолеты не обслуживать, им не летать. Неисправный самолёт никто не допустит к полёту, как и не обслуженный. Закат российской гражданской авиации наступил.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:31:30 08-10-2025

Гость (01:01:51 08-10-2025) ремонта гражданских самолетов урезано почти в полтора раза.... Скажет чинуша - прапорщик - лети! Раз, два. И полетел, мир дому твоему.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:21:15 08-10-2025

Все деньги пойдут на производство калош?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:40:27 08-10-2025

Гость (10:21:15 08-10-2025) Все деньги пойдут на производство калош? ... гость, ВВП четко сказал, калоши ваяли в СССР, а Россия этим не занимается.

  0 Нравится
Ответить
