В России в полтора раза сократили расходы на производство и ремонт гражданских самолетов
Такие меры могут напрямую отразиться на авиарынке
07 октября 2025, 16:20, ИА Амител
В проекте бюджета на 2026 год власти России заложили серьезное сокращение расходов на транспортное машиностроение. Об этом пишет Telegram-канал "Топор. Экономика".
Финансирование производства и ремонта гражданских самолетов урезано почти в полтора раза – с 139 до 85 млрд рублей. Полностью обнулена господдержка авиакомпаний, которая ранее направлялась на обновление парка воздушных судов.
Аналогичная ситуация и в судостроении: траты на выпуск и ремонт кораблей снизили более чем вдвое – с 75 до 32 млрд рублей.
Эксперты отмечают, что такие меры могут напрямую отразиться на авиарынке – повлиять на цены билетов и уровень безопасности полетов, а также усилить нагрузку на перевозчиков, вынужденных самостоятельно решать вопросы обновления техники.
16:27:33 07-10-2025
В общем лучше пешком....
16:35:39 07-10-2025
мантуров 1000 самолетов обещал, умолчав о том, что к ним нужно 2000 двигателей и миллион деталей поменьше.
бох с ней с тысячей, пусть 50 покажет
18:08:46 07-10-2025
Гость (16:35:39 07-10-2025) мантуров 1000 самолетов обещал, умолчав о том, что к ним нуж... Ещё целая куча времени, успеют ещё, вот-вот и прорыв
16:57:01 07-10-2025
Летать или не летать, вот в чём вопрос... всё идёт по плану или уже летит/не летит по плану?
20:05:52 07-10-2025
Не послушали Лизу ПЕскову, а она говорила , надо в судопроизводство деньги вкладывать... А она , как дочь пресс-секретаря Пескова, тоже очень умная !!! Хе-хе
22:23:52 07-10-2025
Главное, чтобы президентский авиаотряд летал, доживем до этого.
01:01:51 08-10-2025
ремонта гражданских самолетов урезано почти в полтора раза... Если самолеты не обслуживать, им не летать. Неисправный самолёт никто не допустит к полёту, как и не обслуженный. Закат российской гражданской авиации наступил.
07:31:30 08-10-2025
Гость (01:01:51 08-10-2025) ремонта гражданских самолетов урезано почти в полтора раза.... Скажет чинуша - прапорщик - лети! Раз, два. И полетел, мир дому твоему.
10:21:15 08-10-2025
Все деньги пойдут на производство калош?
20:40:27 08-10-2025
Гость (10:21:15 08-10-2025) Все деньги пойдут на производство калош? ... гость, ВВП четко сказал, калоши ваяли в СССР, а Россия этим не занимается.