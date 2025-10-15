В России введение нового утильсбора отложили, но всего на месяц

Речь идет лишь о краткой отсрочке, а не о пересмотре самой схемы расчета утильсбора

15 октября 2025, 08:30, ИА Амител

Машина на парковке / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Введение новых правил расчета утилизационного сбора отложено – изменения вступят в силу не 1 ноября, а 1 декабря, сообщил вице-премьер Денис Мантуров. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Речь идет лишь о краткой отсрочке, а не о пересмотре самой схемы расчета утильсбора. Министр промышленности и торговли подчеркнул, что ведомство готово пойти навстречу гражданам, которые приобрели автомобили до утверждения новых правил, но не успели завершить процесс растаможки.

Член генерального совета "Деловой России" Олег Николаев уточнил, что Минпромторг рассматривает исключительно перенос сроков, а не переработку формулы. Таким образом, новые расчетные правила утильсбора начнут действовать уже с 1 декабря 2025 года.

По планируемым изменениям утильсбор хотят привязать не только к возрасту и объему двигателя, но и к мощности. Льготные ставки сохранятся для физических лиц, ввозящих автомобили для личного пользования, и лишь для иномарок до 160 л. с. Для остальных категорий ставки могут вырасти на 25–50%.