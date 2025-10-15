В России введение нового утильсбора отложили, но всего на месяц
Речь идет лишь о краткой отсрочке, а не о пересмотре самой схемы расчета утильсбора
15 октября 2025, 08:30, ИА Амител
Введение новых правил расчета утилизационного сбора отложено – изменения вступят в силу не 1 ноября, а 1 декабря, сообщил вице-премьер Денис Мантуров. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Речь идет лишь о краткой отсрочке, а не о пересмотре самой схемы расчета утильсбора. Министр промышленности и торговли подчеркнул, что ведомство готово пойти навстречу гражданам, которые приобрели автомобили до утверждения новых правил, но не успели завершить процесс растаможки.
Член генерального совета "Деловой России" Олег Николаев уточнил, что Минпромторг рассматривает исключительно перенос сроков, а не переработку формулы. Таким образом, новые расчетные правила утильсбора начнут действовать уже с 1 декабря 2025 года.
По планируемым изменениям утильсбор хотят привязать не только к возрасту и объему двигателя, но и к мощности. Льготные ставки сохранятся для физических лиц, ввозящих автомобили для личного пользования, и лишь для иномарок до 160 л. с. Для остальных категорий ставки могут вырасти на 25–50%.
мытарям и хочется и колется.
как с пенсионнкой, так или иначе свою свинью людям обложат.
помню, как эти два чикгских гаденыша - алеша и антоша, сидели в гд повесим носы, когда их кпрф разносили. по итогу пролезло.
08:43:27 15-10-2025
А мы уже решили, что наше мнение услышано и что-то значит))
09:02:17 15-10-2025
Ничаво, народ всё стерпит.
09:24:15 15-10-2025
Когда митинг против этого закона?
Кто возглавит этот митинг? КПРФ? Единая Россия?
09:34:06 15-10-2025
Гость (09:24:15 15-10-2025) Когда митинг против этого закона?Кто возглавит этот мити... Не возглавят. Они проголосовали ЗА!
Так что молчать, терпеть и желательно ходить на выборы и ставить галочку за ЕР.
10:23:21 15-10-2025
Гость (09:34:06 15-10-2025) Не возглавят. Они проголосовали ЗА! Так что молчать, тер... Если бы никто не пришёл на выборы, то эти черти не прошли и совесть этих граждан были честны.
10:40:28 15-10-2025
Гость (10:23:21 15-10-2025) Если бы никто не пришёл на выборы, то эти черти не прошли и ... Не факт, что не пролезли.........
09:58:13 15-10-2025
Гость (09:24:15 15-10-2025) Когда митинг против этого закона?Кто возглавит этот мити... Какие митинги?
В стране действуют антиковидные ограничения на проведение таких мероприятий. Больше одного собираться запрещено
16:38:18 15-10-2025
Гость (09:24:15 15-10-2025) Когда митинг против этого закона?Кто возглавит этот мити... во владике идет, почитай
10:00:42 15-10-2025
- "Министр промышленности и торговли подчеркнул, что ведомство готово пойти навстречу гражданам, которые приобрели автомобили до утверждения новых правил, но не успели завершить процесс растаможки." ---------------------- Если бы я, простой пенсионер попросил об этом, то министр бы наплевал на меня с высокой башни.