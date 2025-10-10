Жители Алтая из-за нового утильсбора скупают машины, которые вскоре сильно подорожают
В сентябре резко вырос спрос на автомобили с мощными двигателями
10 октября 2025, 15:15, ИА Амител
В сентябре жители региона стали чаще выбирать автомобили, цены на которые могут значительно вырасти при введении нового расчета утилизационного сбора, сообщает drom.ru. Напомним, в середине сентября Минпромторг предложил при формировании ставки утильсбора учитывать также мощность автомобиля – в результате машины с бензиновыми моторами мощностью более 160 л.с. могут резко вырасти в цене.
Ранее amic.ru подробно рассказал, для чего постоянно повышается утильсбор, и – главное – куда идут эти миллионы и миллиарды рублей.
«Новости о предполагаемых нововведениях сразу отразились на авторынке региона. Общие продажи автомобилей в сентябре в Алтайском крае выросли на 3%, средняя стоимость за месяц поднялась на 7%, до 858 тыс. рублей. Жители начали чаще приобретать автомобили, стоимость которых может сильно вырасти при принятии новых предложений», – говорится в исследовании.
Какие автомобили стали чаще покупать
В пятерку популярных моделей вошли: Toyota Camry, Toyota Corolla, Лада 2107, Лада 4x4 2121 Нива, Toyota RAV4. Однако в сентябре произошел рост в основном на мощные модели.
Так, Mitsubishi Outlander (мощность двигателя в диапазоне от 146 до 167–170 л.с.) стали выбирать на 25% чаще. Средняя стоимость этого автомобиля пока не изменилась и составляет 1,3 млн рублей.
Похожая ситуация с Kia Sportage (мощность может достигать 236 л.с. у гибридных модификаций): в крае его стали приобретать на 40% чаще росте цены на 15% – до 1,9 млн рублей.
Продажи Hyundai Santa Fe (мощность в зависимости от комплектации в диапазоне от 180 до 281 л.с.) выросли на 31%. За месяц автомобиль стал дороже на 5% и сейчас стоит около 1,6 млн рублей.
Покупать Subaru Levorg (мощность двигателя от 170 до 300 л.с.) стали чаще на 93%. За месяц автомобиль подорожал на 5% – до 1,7 млн рублей.
А Nissan X-Trail показал рост продаж на 13% при повышении цены на 3% – до 1,2 млн рублей.
Продажи Honda CR-V (мощность зависит от поколения и модификации от 130 до 193 л.с.) выросли на 16%. За месяц машина подорожала на 24% – до 1 млн рублей.
Спрос вырос и на некоторые немецкие модели. Так, BMW X3 выбирали чаще на 30%. BMW X5 – на 23% при росте цены на 42% – до 3,8 млн рублей. BMW 7-Series стали выбирать на 60% чаще при росте цены на 60% – до 1,2 млн рублей.
Продажи Toyota Land Cruiser Prado (мощность в диапазоне от 163 л.с. до 279–282 л.с.) выросли на 10%, а средняя цена – на 5%, до 2,9 млн рублей. На 17% чаще жители региона выбирали модели Toyota Land Cruiser (мощность может достигать 457 л.с.), средняя стоимость выросла на 5% – до 3,7 млн рублей.
Покупка в экстремально короткие сроки
Как отмечает аналитик автомобильного портала "Дром" Игорь Олейников, сейчас наблюдается обычная реакция на сработавший триггер грядущего повышения цен:
«Люди, которые собирались купить такие автомобили ранее, наконец решились на покупку в экстремально короткие сроки, чтобы успеть до очередного повышения цены на авто. За счет такой "встряски" спроса в последующие месяцы после повышения утильсбора покупки автомобилей всех ценовых категорий сильно уменьшатся».
15:25:03 10-10-2025
Что? Что за крузак за 3.7 млн? Он столько стоил до всех этих событий
15:57:32 10-10-2025
Гость (15:25:03 10-10-2025) Что? Что за крузак за 3.7 млн? Он столько стоил до всех эти... Я помню времена , когда новый пятиместный прадик стоил 1.3, а семиместный 1.5
17:23:36 10-10-2025
Гость (15:57:32 10-10-2025) Я помню времена , когда новый пятиместный прадик стоил 1.3, ... дык, в то время и зарплата была 35тыс , а сейчас 200
13:06:51 11-10-2025
Гость (17:23:36 10-10-2025) дык, в то время и зарплата была 35тыс , а сейчас 200... 200))) загнул знатно)))
16:10:20 11-10-2025
Гость (15:25:03 10-10-2025) Что? Что за крузак за 3.7 млн? Он столько стоил до всех эти... Например Крузак 2007 года.
11:01:09 19-10-2025
Гость (16:10:20 11-10-2025) Например Крузак 2007 года.... Крузак 2007 года, это не Крузак, это корыто с этикеткой от Крузака, впрочем для пускания пыли в глаза и растопырки пальцев вполне подходит.
15:38:39 10-10-2025
Скупают? Ты гляди сколько подпольных миллионеров... "Гражданин Корейко" отдыхает.
15:58:54 10-10-2025
Гость (15:38:39 10-10-2025) Скупают? Ты гляди сколько подпольных миллионеров... "Граждан... А помнишь, как в первые кризисы народ бросался в магазины электроники и пачками скупал... Телевизоры, Карл! Телевизоры! Только тупой может спасать свои денежные средства вложением в телевизоры.
13:08:00 11-10-2025
Гость (15:38:39 10-10-2025) Скупают? Ты гляди сколько подпольных миллионеров... "Граждан... Кредиты летят, как птицы осенью.
15:44:43 10-10-2025
Законы экономики нарушать больно, как и законы физики. Покупательская способность главное чтобы то же выросла, а то как то неликвидно хлам скупать бу...
16:48:11 10-10-2025
" Mitsubishi Outlander (мощность двигателя в диапазоне от 146 до 167–170 л.с.) " - так то ауты еще 3 литровые на 240 лошадок есть. Катаюсь, радуюсь. Главное чотбы бензин был на заправках ))))