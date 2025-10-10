Жители Алтая из-за нового утильсбора скупают машины, которые вскоре сильно подорожают

В сентябре резко вырос спрос на автомобили с мощными двигателями

В сентябре жители региона стали чаще выбирать автомобили, цены на которые могут значительно вырасти при введении нового расчета утилизационного сбора, сообщает drom.ru. Напомним, в середине сентября Минпромторг предложил при формировании ставки утильсбора учитывать также мощность автомобиля – в результате машины с бензиновыми моторами мощностью более 160 л.с. могут резко вырасти в цене.

«Новости о предполагаемых нововведениях сразу отразились на авторынке региона. Общие продажи автомобилей в сентябре в Алтайском крае выросли на 3%, средняя стоимость за месяц поднялась на 7%, до 858 тыс. рублей. Жители начали чаще приобретать автомобили, стоимость которых может сильно вырасти при принятии новых предложений», – говорится в исследовании.

Какие автомобили стали чаще покупать

В пятерку популярных моделей вошли: Toyota Camry, Toyota Corolla, Лада 2107, Лада 4x4 2121 Нива, Toyota RAV4. Однако в сентябре произошел рост в основном на мощные модели.

Так, Mitsubishi Outlander (мощность двигателя в диапазоне от 146 до 167–170 л.с.) стали выбирать на 25% чаще. Средняя стоимость этого автомобиля пока не изменилась и составляет 1,3 млн рублей.

Похожая ситуация с Kia Sportage (мощность может достигать 236 л.с. у гибридных модификаций): в крае его стали приобретать на 40% чаще росте цены на 15% – до 1,9 млн рублей.

Продажи Hyundai Santa Fe (мощность в зависимости от комплектации в диапазоне от 180 до 281 л.с.) выросли на 31%. За месяц автомобиль стал дороже на 5% и сейчас стоит около 1,6 млн рублей.

Покупать Subaru Levorg (мощность двигателя от 170 до 300 л.с.) стали чаще на 93%. За месяц автомобиль подорожал на 5% – до 1,7 млн рублей.

А Nissan X-Trail показал рост продаж на 13% при повышении цены на 3% – до 1,2 млн рублей.

Продажи Honda CR-V (мощность зависит от поколения и модификации от 130 до 193 л.с.) выросли на 16%. За месяц машина подорожала на 24% – до 1 млн рублей.

Спрос вырос и на некоторые немецкие модели. Так, BMW X3 выбирали чаще на 30%. BMW X5 – на 23% при росте цены на 42% – до 3,8 млн рублей. BMW 7-Series стали выбирать на 60% чаще при росте цены на 60% – до 1,2 млн рублей.

Продажи Toyota Land Cruiser Prado (мощность в диапазоне от 163 л.с. до 279–282 л.с.) выросли на 10%, а средняя цена – на 5%, до 2,9 млн рублей. На 17% чаще жители региона выбирали модели Toyota Land Cruiser (мощность может достигать 457 л.с.), средняя стоимость выросла на 5% – до 3,7 млн рублей.

Покупка в экстремально короткие сроки

