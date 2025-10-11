В России заметно подешевела картошка

Средняя цена опустилась до 40 рублей за килограмм

11 октября 2025, 19:05, ИА Амител

Картофель / Фото: из архива amic.ru

Согласно анализу РИА Новости, основанному на информации Росстата, в сентябре текущего года средняя стоимость килограмма картофеля в России упала ниже отметки 40 рублей. Это произошло впервые с мая 2024 года.

В начале осени средняя цена картофеля по стране составила 39,6 рубля за килограмм, месяцем ранее же он продавался по 47 рублей. Последний раз цена за килограмм картофеля была ниже 40 рублей в мае прошлого года, тогда она составляла 39,9 рубля.

Снижение цен на картофель наблюдается уже четвертый месяц подряд. Вероятной причиной данного снижения является ожидание более высокого урожая по сравнению с прошлым годом. По информации Минсельхоза на начало октября, объем нового урожая картофеля уже превысил 5,7 миллиона тонн, что на 800 тысяч тонн больше, чем было собрано за аналогичный период в предыдущем году.