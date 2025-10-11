НОВОСТИОбщество

В России заметно подешевела картошка

Средняя цена опустилась до 40 рублей за килограмм

11 октября 2025, 19:05, ИА Амител

Картофель / Фото: из архива amic.ru
Согласно анализу РИА Новости, основанному на информации Росстата, в сентябре текущего года средняя стоимость килограмма картофеля в России упала ниже отметки 40 рублей. Это произошло впервые с мая 2024 года.

В начале осени средняя цена картофеля по стране составила 39,6 рубля за килограмм, месяцем ранее же он продавался по 47 рублей. Последний раз цена за килограмм картофеля была ниже 40 рублей в мае прошлого года, тогда она составляла 39,9 рубля.

Снижение цен на картофель наблюдается уже четвертый месяц подряд. Вероятной причиной данного снижения является ожидание более высокого урожая по сравнению с прошлым годом. По информации Минсельхоза на начало октября, объем нового урожая картофеля уже превысил 5,7 миллиона тонн, что на 800 тысяч тонн больше, чем было собрано за аналогичный период в предыдущем году.

Avatar Picture
Гость

19:27:19 11-10-2025

в 90х это был второй хлеб.
т.е. в принципе не понятно, почему базовый продукт должен быть дорогим.

Avatar Picture
Вау

21:36:21 11-10-2025

Хоть где-то рынок ещё работает.
В сезон сбора урожая - подешевела картошка. СОБЫТИЕ!

Avatar Picture
Гость

22:59:20 11-10-2025

Вот что в принципе непонятно так это почему бензин в нефтедобывающей стране должен быть дорогим, а люди в большинстве бедные.

Avatar Picture
Иванна

00:50:09 12-10-2025

Ну да, так то осень, сбор урожая. Надо же подешевела. То бишь кругом одне дураки.

Avatar Picture
Гость

11:31:30 12-10-2025

В магазинах картошка позеленела. Такая и 5 рублей не стоит. Можно отравится. Но ее продают.

Avatar Picture
Гость

13:32:18 12-10-2025

Картошка с Китая и Египта идёт в огромном количестве. Она дешёвая и вынуждает фермеров опускать цены себе вубыток. В следующем году её просто сажать не будут.

Avatar Picture
Musik

22:28:45 12-10-2025

Поросят кормят картошкой, значит свинина к НГ подешевеет раз в 5.5

