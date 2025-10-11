В России заметно подешевела картошка
Средняя цена опустилась до 40 рублей за килограмм
Согласно анализу РИА Новости, основанному на информации Росстата, в сентябре текущего года средняя стоимость килограмма картофеля в России упала ниже отметки 40 рублей. Это произошло впервые с мая 2024 года.
В начале осени средняя цена картофеля по стране составила 39,6 рубля за килограмм, месяцем ранее же он продавался по 47 рублей. Последний раз цена за килограмм картофеля была ниже 40 рублей в мае прошлого года, тогда она составляла 39,9 рубля.
Снижение цен на картофель наблюдается уже четвертый месяц подряд. Вероятной причиной данного снижения является ожидание более высокого урожая по сравнению с прошлым годом. По информации Минсельхоза на начало октября, объем нового урожая картофеля уже превысил 5,7 миллиона тонн, что на 800 тысяч тонн больше, чем было собрано за аналогичный период в предыдущем году.
в 90х это был второй хлеб.
т.е. в принципе не понятно, почему базовый продукт должен быть дорогим.
Хоть где-то рынок ещё работает.
В сезон сбора урожая - подешевела картошка. СОБЫТИЕ!
Вот что в принципе непонятно так это почему бензин в нефтедобывающей стране должен быть дорогим, а люди в большинстве бедные.
Ну да, так то осень, сбор урожая. Надо же подешевела. То бишь кругом одне дураки.
В магазинах картошка позеленела. Такая и 5 рублей не стоит. Можно отравится. Но ее продают.
Картошка с Китая и Египта идёт в огромном количестве. Она дешёвая и вынуждает фермеров опускать цены себе вубыток. В следующем году её просто сажать не будут.
Поросят кормят картошкой, значит свинина к НГ подешевеет раз в 5.5