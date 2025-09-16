Кризис перепроизводства. Как долго осталось радоваться низкой цене на яйца

За год стоимость яиц в целом по России упала более чем на 25%. Схожая динамика и на Алтае. Потребитель доволен

16 сентября 2025, 06:15, ИА Амител

Яйца в магазине / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

После январских цен на десяток яиц в среднем 105 рублей в Алтайском крае, 68 рублей в сентябре выглядят привлекательно для кошельков населения. Летом же десяток категории С1 в некоторых торговых сетях можно было купить и вовсе по 50. Но что потребителю хорошо, производителю – угроза краха.

Почему птицефабрики находятся на грани краха и как их спасти, не предлагая гражданам "затягивать пояса", – выяснял amic.ru.

Более миллиарда

Производство яиц в России обгоняет внутренний спрос на 20%. Экспорт этой разницы не компенсирует – за пределы страны вывозится всего около 1%, сообщил управляющий директор Центра компетенций в АПК "Рексофт Консалтинг" Дмитрий Краснов.

Птицефабрики Алтайского края от общероссийской статистики не отстали. По итогам 2024 года несушки региона выдали около 1,2 млрд яиц. Темпы производства не падают и на текущий момент. При этом рынок отреагировал на перепроизводство белкового продукта несколько запоздало: с января по май 2025-го цена на десяток яиц в магазинах Алтайского края держалась в пределах 100 рублей, снижаясь несущественно. Только с наступлением лета началось заметное падение стоимости яиц. Именно с ростом предложения эксперты связывают текущее снижение цен на этот продукт, поясняя, что спрос не растет так же быстро.

По данным Алтайкрайстата, на 8 сентября средняя цена на яйца в крае составила 68,09 рубля. Самый дорогой продукт – в Барнауле: 69,57 рубля, а самые дешевые яйца – в Рубцовске: 63,45. Но позитивная для населения тенденция оказалась существенной проблемой для птицефабрик. Часть из них в России на грани краха, стали сокращать поголовье кур – птиц слишком много, а кормить нечем.

Так, в Краснодарском крае на Новомышастовской птицефабрике около 150 тысяч кур остались без корма из-за долгов предприятия и ареста активов. Дошло до того, что несушки стали клевать друг друга. Сейчас предприятие выставлено на продажу – убытки и долги некоторых предприятий не дают закупить достаточное количество кормов и витаминов.

В Алтайском крае неплохо заработали… но не все

Некоторые производители в Алтайском крае говорят, что высокие цены на куриное яйцо позволили птицефабрикам хорошо заработать по итогам 2024 года. По опубликованным в "Алтайской правде" данным, за прошлый год чистая прибыль птицефабрики "Молодежная" превысила 374 млн рублей (рост на 44%), а у "Комсомольской" прибыль выросла на 82% – до 1,7 млрд. Птицефабрика "Енисейская" тоже держится на плаву. По итогам 2024 года прибыль предприятия составила 393 млн рублей (показав рост на 57%) при общей выручке 1,3 млрд (рост на 7,9%).

А вот "Павловская птицефабрика", несмотря на высокую стоимость яиц, ушла в убыток на 5,5 млн рублей. Видимо, предприятие не может выйти из сложной ситуации с банкротством еще десятилетней давности.

Затраты возросли

Когда внутренний рынок перенасыщен, бизнес ищет другие рынки сбыта. И тут ситуацией пользуются логистические компании. Генеральный директор птицефабрики "Молодежная" Евгений Давыдов сообщил в интервью "Алтайской правде", что предприятие импортирует до 70% своей продукции. По его словам, логистические компании сейчас зарабатывают на транспортировке больше, чем стоит сам груз. Если два года назад доставка до Москвы оптовому покупателю стоила 120 тысяч рублей, то сейчас – больше 360 тысяч. Раньше машина на Восток шла за 400 тысяч, а теперь – за 700 тысяч рублей. Поэтому оптовики просят производителя яиц снижать отпускные цены.

Накопленный за год высокой цены на яйцо "жирок" позволяет птицефабрике закупать достаточно кормов для птицы. Но подорожавшие из-за транспортных издержек витамины и премиксы для кормов "Молодежная" стала приобретать более мелкими партиями, а это увеличивает цену, продолжает Евгений Давыдов. Если раньше грузовик с витаминами обходился в пределах двух миллионов рублей, то сегодня этот же объем стоит 6,5 миллиона. В полтора раза дороже стали цыплята – их птицефабрика закупает в Свердловской области, а там инкубаторы выращивают птенцов из покупных импортных яиц. На 12% выросли расходы на электроэнергию.

Гендиректор "Молодежной" также привел собственные расчеты, по которым для безубыточной работы птицефабрики средняя цена одного яйца без НДС должна быть около 6 рублей. А сегодня торговые сети вынуждают производителей продавать по 4 рубля. Евгений Давыдов говорит:

«Они нас "отжимают". Например, договор с компаний "Мария-Ра" мы решили не заключать, так как она предлагает закупочную цену в полтора раза ниже той, по которой продает сама. Мы сами виноваты в том, что гнались за ростом объемов производства. Нужно вначале было наладить взаимоотношения с конечным продавцом. А сейчас на нас зарабатывают больше, чем мы сами».

И проблема эта – общероссийская.

Как поднять рентабельность

Специалисты в сфере АПК отмечают цикличность рынка производства куриных яиц.

«Ранее интерес к нему производителей стимулировала возросшая до 53,6% в начале 2024 года рентабельность. Сейчас этот показатель упал до 11,01% именно за счет снижения цен и растущих издержек», – говорит партнер по развитию бизнеса компании Neo Альбина Корягина.

Эксперты также отмечают, что на фоне хорошей прибыли в 2024 году многие производители нарастили поголовье. Новые мощности уже введены в строй, и быстро сократить выпуск яиц сложно. Остановить производство – значит понести убытки. Поэтому производители в текущей ситуации вынуждены продавать продукт даже по низким ценам, чтобы хотя бы частично покрыть издержки.

Но работать в убыток долго невозможно. Даже крупные производители вынуждены идти на сокращение производства. А как это сделать, когда поголовье птицы они, наоборот, нарастили? С другой стороны, сейчас удобное время для крупных игроков – они будут использовать период низких цен для укрепления своих позиций на рынке и вытеснения менее эффективных конкурентов, демпингуя и наращивая объемы. Альбина Корягина отмечает:

«Для хозяйств, взявших кредиты на развитие в период высоких цен, текущая ситуация представляет прямую угрозу существованию, они не могут генерировать достаточный денежный поток для обслуживания долгов».

Поэтому в такие периоды активизируются M&A-сделки – когда крупные холдинги выкупают активы попавших в тиски более мелких производителей или объединятся с ними. К тому же, по словам экспертов, спрос на яйца – сезонный. С мая по октябрь интерес потребителей традиционно снижается, в то время как яйценоскость кур, напротив, увеличивается, объясняет президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Он отмечает, что летом покупатель предпочитает приобретать яйца у фермеров с личных подворий. Оживление на рынке, по его словам, начинается в сентябре и длится до новогодних праздников. Гендиректор ГК "Таврос" – крупного предприятия по производству яиц – также ожидает стабилизации ситуации к ноябрю.

Только что означает фраза "стабилизация ситуации" из уст производителей и экспертов? Следует ожидать новой волны повышения цен на яйца? Если да, то насколько?

Что делать с ценообразованием от торговых сетей?

Как сообщает "Лента", Минсельхоз страны готовит меры по урегулированию ситуации с ценами на куриное яйцо. Для сохранения стабильного уровня цен в ведомстве прорабатывают расширение практики долгосрочных контрактов с фиксированной формулой цены.

Ранее экспертный совет по торговле при комитете Госдумы по промышленности и торговле начал проработку возможности введения мер регулирования цен на основные продукты питания. Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина обратила внимание депутатов, что сельхозпроизводители постоянно жалуются на ценообразование от торговых сетей. По ее словам, некоторые ретейлеры готовы закупать яйцо только по цене 30 рублей за десяток при себестоимости производства 60 рублей. Поэтому депутат подчеркнула:

«Цены должны быть установлены исходя из текущих условий, себестоимости и рентабельности производителей».

Удастся ли властям ввести торговые сети в какие-то разумные рамки, пока неясно. Будем надеяться, что населению все-таки не придется переплачивать лишнее.