В России женщина десять лет похищала деньги за счет "мертвых душ"

Она фиктивно трудоустроила восьмерых знакомых и исправно начисляла им зарплату, а полученные деньги "сотрудники" возвращали

26 февраля 2026, 16:33, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Железногорске сотрудники ФСБ и полиции раскрыли многолетнюю аферу. 41-летняя начальница отдела кадров одного из дочерних предприятий крупного промышленного предприятия подозревается в хищении более 30,5 млн рублей с помощью "мертвых душ", сообщает "Российская газета".

По версии следствия, в 2015 году женщина фиктивно оформила на работу восьмерых знакомых. Они числились в штате, им начисляли зарплату и даже премии, но на предприятии они не появлялись ни разу — электронные пропуска не оформлялись, рабочие места не оборудовались.

«Бухгалтерия предприятия на протяжении долгого времени получала от подозреваемой идеальные табели учета рабочего времени. На основании этих документов псевдосотрудникам исправно шла зарплата, пока схему не вскрыли оперативники УФСБ», — отмечает издание.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Женщина задержана, находится под стражей. Ей грозит до десяти лет лишения свободы. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.