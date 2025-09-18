Директор и главбух школы в Рубцовске получили условные сроки за хищение миллиона рублей

Обе осужденные получили по четыре года условного лишения свободы с испытательным сроком три года

18 сентября 2025, 18:30, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Рубцовский городской суд вынес приговор по резонансному делу о хищении бюджетных средств в школе № 18, сообщает "Банкфакс".

Директор образовательного учреждения Нина Бадина и главный бухгалтер Елена Щипанова признаны виновными в присвоении более 1,1 млн рублей путем создания системы "мертвых душ" в пищеблоке школы. Обе осужденные получили по четыре года условного лишения свободы с испытательным сроком три года.

«Следствие установило, что с 2017 года руководство школы организовало схему незаконного обогащения, повторно трудоустраивая уже работавших в МУП "Комбинат школьного питания" поваров. Четыре женщины формально числились в штате школы, подписывали документы о получении зарплаты, но фактически денег не получали – средства присваивались администрацией», – пишет издание.

Прокуратура Рубцовска полностью доказала вину обвиняемых: все фиктивно трудоустроенные сотрудницы дали показания против руководства школы. Суд удовлетворил иск о взыскании похищенных средств в полном объеме.