Тела четырех мужчин, запутанные в рыболовные сети, обнаружили в Пермском крае

По предварительным данным, они погибли во время ночной рыбалки

05 ноября 2025, 20:00, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В акватории реки Вишеры в Пермском крае обнаружили тела четырех рыбаков. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

Как уточняется, сначала были найдены тела двух мужчин – 1958 и 1983 годов рождения. Их обнаружили близ поселка Данилов Луг. Оба тела были запутаны в рыболовных сетях.

Спустя некоторое время в полутора километрах от этого же населенного пункта нашли тела еще двух рыбаков – 1959 и 1971 годов рождения, которые также были запутаны в рыболовные сети. Рядом с ними тоже обнаружена перевернутая лодка. Скорее всего, мужчины погибли во время ночной рыбалки.

По факту гибели людей следователи начали проверку.

«Следователями Чердынского межрайонного следственного отдела СК России по Пермскому краю устанавливаются обстоятельства гибели четырех мужчин на реке Вишере», – говорится в сообщении регионального СКР.

