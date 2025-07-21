В Ростовской области десятки поездов задерживаются из-за падения обломков БПЛА

Пассажиров, которых коснулась задержка рейсов, обеспечивают водой и питанием

21 июля 2025, 14:15, ИА Амител

Поезд / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Более 50 поездов задерживаются из-за падения обломков БПЛА на станцию в поселке Каменоломня Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО "РЖД".

Пассажирам оказывают помощь сотрудники поездных бригад. Людей обеспечивают водой, а тех, чьи поезда задерживаются на четыре и более часа, – питанием.

На 13 станциях открыли дополнительные билетные кассы, ведется информирование через СМС-сообщения.

"Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов", – отметили в РЖД.

Ранее пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги информировала о задержке 26 пассажирских составов.