В РПЦ объяснили, что запрещено делать в Великий пост

Главное — не грешить, а мера поста у каждого своя

26 февраля 2026, 17:36, ИА Амител

Великий пост, блюда / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Великий пост в 2026 году начался 23 февраля и продлится до 11 апреля. О том, что можно и нельзя делать в этот период, aif.ru рассказал иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков).

По словам священнослужителя, главное ограничение поста — и вообще любого времени — запрет на грех. Что касается телесного поста, существуют правила Типикона — церковного устава, который служит ориентиром.

«Конкретную меру поста человек должен установить себе сам, желательно посоветовавшись с духовником», — отметил иеромонах.

Согласно Типикону, в пост разрешается не более двух трапез в день. Если положен только один прием пищи, его совершают около 15:00 или после вечерни.

Важно помнить: нельзя осуждать тех, кто постится менее строго, — пост должен быть посильным. Также в эти дни рекомендуется чаще исповедоваться.

От соблюдения поста освобождаются дети, беременные и больные.

Читайте также в сюжете: Великий пост

Комментарии 13

Гость

18:28:14 26-02-2026

"Также в эти дни рекомендуется чаще исповедоваться"-- Кому исповедоваться, стукачам? Бог, видит каждого до последней клетки.

Гость

08:20:24 27-02-2026

Гость (18:28:14 26-02-2026) "Также в эти дни рекомендуется чаще исповедоваться"-- Кому и... Исповедь нужна не Богу, а исповедующимся. Смысл исповеди в признании и осознании совершенного греха самим верующим.

Гость

12:09:06 27-02-2026

Гость (08:20:24 27-02-2026) Исповедь нужна не Богу, а исповедующимся. Смысл исповеди в п... для этого исповедь не нужна, нужна совесть и работающий мозг

Гость

19:36:45 26-02-2026

А мне вот господь сказал, что всё это можно. Кому верить?

Гость

20:18:32 26-02-2026

Гость (19:36:45 26-02-2026) А мне вот господь сказал, что всё это можно. Кому верить?... только себе))) можно ВСЕ что не запрещено законом УК РФ

Гость

09:21:46 27-02-2026

Гость (19:36:45 26-02-2026) А мне вот господь сказал, что всё это можно. Кому верить?... значит вы относитесь к странствующим

Гость

19:59:38 26-02-2026

что то много каждый день этих посредников

ВВП

07:01:48 27-02-2026

Грешить надо в меру, меру каждый выбирает сам)

Гость

08:10:15 27-02-2026

Все сатанинские СМИ только про церковные запреты и пишут, а про священников - одни гадости. А о свободе никогда не пишут. О самой главной свободе - свободе от греха, которую человек может получить через таинство исповеди.

Гость

09:11:55 27-02-2026

Гость (08:10:15 27-02-2026) получить через таинство исповеди. не таинство исповеди, а чистосердечное признание в кабинете у следователя.

Гость

12:48:50 27-02-2026

Гость (08:10:15 27-02-2026) Все сатанинские СМИ только про церковные запреты и пишут, а ... Какие дела, такие гадости.

Гость

09:07:57 27-02-2026

"В РПЦ объяснили, что запрещено делать в Великий пост" - опять депутаты что-то запретили?

Гость

09:22:45 27-02-2026

на такие пенсии пост круглый год

