В РПЦ объяснили, что запрещено делать в Великий пост
Главное — не грешить, а мера поста у каждого своя
26 февраля 2026, 17:36, ИА Амител
Великий пост в 2026 году начался 23 февраля и продлится до 11 апреля. О том, что можно и нельзя делать в этот период, aif.ru рассказал иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков).
По словам священнослужителя, главное ограничение поста — и вообще любого времени — запрет на грех. Что касается телесного поста, существуют правила Типикона — церковного устава, который служит ориентиром.
«Конкретную меру поста человек должен установить себе сам, желательно посоветовавшись с духовником», — отметил иеромонах.
Согласно Типикону, в пост разрешается не более двух трапез в день. Если положен только один прием пищи, его совершают около 15:00 или после вечерни.
Важно помнить: нельзя осуждать тех, кто постится менее строго, — пост должен быть посильным. Также в эти дни рекомендуется чаще исповедоваться.
От соблюдения поста освобождаются дети, беременные и больные.
18:28:14 26-02-2026
"Также в эти дни рекомендуется чаще исповедоваться"-- Кому исповедоваться, стукачам? Бог, видит каждого до последней клетки.
08:20:24 27-02-2026
Гость (18:28:14 26-02-2026) "Также в эти дни рекомендуется чаще исповедоваться"-- Кому и... Исповедь нужна не Богу, а исповедующимся. Смысл исповеди в признании и осознании совершенного греха самим верующим.
12:09:06 27-02-2026
Гость (08:20:24 27-02-2026) Исповедь нужна не Богу, а исповедующимся. Смысл исповеди в п... для этого исповедь не нужна, нужна совесть и работающий мозг
19:36:45 26-02-2026
А мне вот господь сказал, что всё это можно. Кому верить?
20:18:32 26-02-2026
Гость (19:36:45 26-02-2026) А мне вот господь сказал, что всё это можно. Кому верить?... только себе))) можно ВСЕ что не запрещено законом УК РФ
09:21:46 27-02-2026
Гость (19:36:45 26-02-2026) А мне вот господь сказал, что всё это можно. Кому верить?... значит вы относитесь к странствующим
19:59:38 26-02-2026
что то много каждый день этих посредников
07:01:48 27-02-2026
Грешить надо в меру, меру каждый выбирает сам)
08:10:15 27-02-2026
Все сатанинские СМИ только про церковные запреты и пишут, а про священников - одни гадости. А о свободе никогда не пишут. О самой главной свободе - свободе от греха, которую человек может получить через таинство исповеди.
09:11:55 27-02-2026
Гость (08:10:15 27-02-2026) получить через таинство исповеди. не таинство исповеди, а чистосердечное признание в кабинете у следователя.
12:48:50 27-02-2026
Гость (08:10:15 27-02-2026) Все сатанинские СМИ только про церковные запреты и пишут, а ... Какие дела, такие гадости.
09:07:57 27-02-2026
"В РПЦ объяснили, что запрещено делать в Великий пост" - опять депутаты что-то запретили?
09:22:45 27-02-2026
на такие пенсии пост круглый год