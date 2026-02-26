В РПЦ объяснили, что запрещено делать в Великий пост

Главное — не грешить, а мера поста у каждого своя

26 февраля 2026, 17:36, ИА Амител

Великий пост, блюда / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Великий пост в 2026 году начался 23 февраля и продлится до 11 апреля. О том, что можно и нельзя делать в этот период, aif.ru рассказал иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков).

По словам священнослужителя, главное ограничение поста — и вообще любого времени — запрет на грех. Что касается телесного поста, существуют правила Типикона — церковного устава, который служит ориентиром.

«Конкретную меру поста человек должен установить себе сам, желательно посоветовавшись с духовником», — отметил иеромонах.

Согласно Типикону, в пост разрешается не более двух трапез в день. Если положен только один прием пищи, его совершают около 15:00 или после вечерни.

Важно помнить: нельзя осуждать тех, кто постится менее строго, — пост должен быть посильным. Также в эти дни рекомендуется чаще исповедоваться.

От соблюдения поста освобождаются дети, беременные и больные.