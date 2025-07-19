НОВОСТИОбщество

В РПЦ призвали россиянок не рожать слишком рано

Священник Максим Первозванский считает "категорически неправильным" поддерживать ранние роды

19 июля 2025, 15:55, ИА Амител

Крест на куполе храма / Фото: amic.ru
Крест на куполе храма / Фото: amic.ru

Протоиерей РПЦ Максим Первозванский призвал не рожать девушек слишком рано. Его слова приводит "Газета.ру".

Священник считает, что чем раньше женщина рожает, тем меньше вероятность иметь второго и третьего ребенка. Лучше сначала получить образование и выйти замуж, так как до 22–24 лет многие не готовы к такой ответственности.

"Странно, возможно, даже глупо поддерживать ранние роды, студенческие роды, роды вне брака. Материальная поддержка студенток или школьниц, которые родили, – это категорически неправильно", – сказал Первозванский.

Ранее протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев заявил, что Бог сотворил мужчину "человеком", а женщину – "помощницей ему".

Россия РПЦ Демография

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

16:09:38 19-07-2025

Во как! Методичка сменилась?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:42:40 19-07-2025

Протоиерей дело гутарит...

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:45:41 19-07-2025

Всё правильно:" учиться, учиться и учиться ", без образования и работы детей рано заводить.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:55:20 19-07-2025

Вы там с нашим старшим сначала определитесь
Берите пример с карманных опозиций.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:08:26 19-07-2025

Вас, Морозовых, не поймешь.... (С)

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

17:51:35 19-07-2025

Какой-то когнитивный диссонанс на государственном уровне.
🤣

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:54:48 19-07-2025

Рискует "раскольник", чьи "дерзкие" речи
Призывам к досрочным зачатьям перечат!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

19:20:31 19-07-2025

Покладёт партбилет на стол. Разжалуют в рядовые...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:12:48 19-07-2025

еретик?

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров