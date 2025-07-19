В РПЦ призвали россиянок не рожать слишком рано

Священник Максим Первозванский считает "категорически неправильным" поддерживать ранние роды

19 июля 2025, 15:55, ИА Амител

Протоиерей РПЦ Максим Первозванский призвал не рожать девушек слишком рано. Его слова приводит "Газета.ру".

Священник считает, что чем раньше женщина рожает, тем меньше вероятность иметь второго и третьего ребенка. Лучше сначала получить образование и выйти замуж, так как до 22–24 лет многие не готовы к такой ответственности.

"Странно, возможно, даже глупо поддерживать ранние роды, студенческие роды, роды вне брака. Материальная поддержка студенток или школьниц, которые родили, – это категорически неправильно", – сказал Первозванский.

Ранее протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев заявил, что Бог сотворил мужчину "человеком", а женщину – "помощницей ему".