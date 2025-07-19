В РПЦ призвали россиянок не рожать слишком рано
Священник Максим Первозванский считает "категорически неправильным" поддерживать ранние роды
19 июля 2025, 15:55, ИА Амител
Протоиерей РПЦ Максим Первозванский призвал не рожать девушек слишком рано. Его слова приводит "Газета.ру".
Священник считает, что чем раньше женщина рожает, тем меньше вероятность иметь второго и третьего ребенка. Лучше сначала получить образование и выйти замуж, так как до 22–24 лет многие не готовы к такой ответственности.
"Странно, возможно, даже глупо поддерживать ранние роды, студенческие роды, роды вне брака. Материальная поддержка студенток или школьниц, которые родили, – это категорически неправильно", – сказал Первозванский.
Ранее протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев заявил, что Бог сотворил мужчину "человеком", а женщину – "помощницей ему".
16:09:38 19-07-2025
Во как! Методичка сменилась?
16:42:40 19-07-2025
Протоиерей дело гутарит...
16:45:41 19-07-2025
Всё правильно:" учиться, учиться и учиться ", без образования и работы детей рано заводить.
16:55:20 19-07-2025
Вы там с нашим старшим сначала определитесь
Берите пример с карманных опозиций.
17:08:26 19-07-2025
Вас, Морозовых, не поймешь.... (С)
17:51:35 19-07-2025
Какой-то когнитивный диссонанс на государственном уровне.
🤣
18:54:48 19-07-2025
Рискует "раскольник", чьи "дерзкие" речи
Призывам к досрочным зачатьям перечат!
19:20:31 19-07-2025
Покладёт партбилет на стол. Разжалуют в рядовые...
21:12:48 19-07-2025
еретик?