В РПЦ заявили, что дружба между мужчиной и женщиной невозможна

11 ноября 2025, 21:27, ИА Амител

Дружбы между мужчиной и женщиной не существует. Так ответил на популярный среди россиян вопрос протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Евгений Попиченко, сообщает "Радио 1".

«Общение между представителями двух разных полов в итоге переход в эмоциональную зависимость. Особенно это становится очевидным, когда мужчина и женщина начинают делиться личным, тогда между ними возникает сильная душевная связь. А это уже противоречит христианскому пониманию верности», – указал протоиерей.

Попиченко также считает, что подобная близость между мужчиной и женщиной допустима исключительно в начале романтических отношений, которые ведут к созданию семьи. А уже в том случае, когда человек находится в браке, ему следует уделять внимание только своей второй половинке.

Протоиерей назвал близость между не состоящими в браке мужчиной и женщиной "предблудием", которая даже без физического греха способна разрушить духовную чистоту отношений.

Что касается крепкой дружбы, то здесь священник тоже строг. Он считает, что настоящая дружба возможна исключительно между представителями одного пола.

