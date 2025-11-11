В РПЦ заявили, что дружба между мужчиной и женщиной невозможна
Протоиерей Попиченко считает, что когда мужчина и женщина начинают делиться личным, между ними возникает сильная связь
11 ноября 2025, 21:27, ИА Амител
Дружбы между мужчиной и женщиной не существует. Так ответил на популярный среди россиян вопрос протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Евгений Попиченко, сообщает "Радио 1".
«Общение между представителями двух разных полов в итоге переход в эмоциональную зависимость. Особенно это становится очевидным, когда мужчина и женщина начинают делиться личным, тогда между ними возникает сильная душевная связь. А это уже противоречит христианскому пониманию верности», – указал протоиерей.
Попиченко также считает, что подобная близость между мужчиной и женщиной допустима исключительно в начале романтических отношений, которые ведут к созданию семьи. А уже в том случае, когда человек находится в браке, ему следует уделять внимание только своей второй половинке.
Протоиерей назвал близость между не состоящими в браке мужчиной и женщиной "предблудием", которая даже без физического греха способна разрушить духовную чистоту отношений.
Что касается крепкой дружбы, то здесь священник тоже строг. Он считает, что настоящая дружба возможна исключительно между представителями одного пола.
21:31:18 11-11-2025
правильно Отцы говорят.
или было, или будет или вялотекущее
21:36:47 11-11-2025
прости его , ибо не ведает что говорит .....
21:41:41 11-11-2025
Что сегодня несут попы? Обкурились что ли?
22:51:19 11-11-2025
Гость (21:41:41 11-11-2025) Что сегодня несут попы? Обкурились что ли?... У вас двоится или троится?
10:50:54 12-11-2025
Гость (21:41:41 11-11-2025) Что сегодня несут попы? Обкурились что ли?... одно из двух или бабы совсем осатанели...
21:59:57 11-11-2025
А им-то откуда знать?
🤣
22:04:02 11-11-2025
Если почитать Библию, там четко указано место женщины. Вы ведь не будете дружить, с тумбочкой или коровой. А именно такое отношение и было в христианстве
07:05:28 12-11-2025
Гость (22:04:02 11-11-2025) Если почитать Библию, там четко указано место женщины. Вы ве... Если кроме Библии ещё другую читать литературу, то можно мыслить не так узколобо
11:09:11 12-11-2025
Гость (07:05:28 12-11-2025) Если кроме Библии ещё другую читать литературу, то можно мыс...
А с точки зрения Церкви это грех. Ибо в Библии прописаны истины, которые нельзя ставить под сомнение, ибо это уже ересь, которая не может быть прощена. Знаете, что вчера говорил иерей А. Сергеев на телеканале Спас?
«Самая большая проблема — это непослушание церкви. Когда человек, имея интернет, может самостоятельно что-то изучать, а не прислушиваться к голосу церкви именно. Не послушание церковному уставу, а варение в своем соку своих мнений. Вот это, наверное, сейчас самое опасное».
09:29:20 12-11-2025
Гость (22:04:02 11-11-2025) Если почитать Библию, там четко указано место женщины. Вы ве... Оооо, оказывается вон оно как, вобщем я всегда так и считал, вечером первым делом заявлял ей "закрой рот и готовь ужин".
08:27:47 12-11-2025
Все это инживидуально друзья - а дружба есть с женой потому что она ЗА МУЖЕМ.Будте добрее и четнее и все сложится с Божей помощью.
09:30:01 12-11-2025
Мужик женщину - это нормально.
А вот если иначе - это ненормально, хоть другие религии это и допускают.
09:43:26 12-11-2025
Что-то протоирей не развил тему. Тогда уж дружба женщины с женщиной, мужчины с мужчиной приведет сами догадайтесь к чему. По логике попа.