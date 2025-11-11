НОВОСТИОбщество

В РПЦ заявили, что дружба между мужчиной и женщиной невозможна

Протоиерей Попиченко считает, что когда мужчина и женщина начинают делиться личным, между ними возникает сильная связь

11 ноября 2025, 21:27, ИА Амител

Мужчина и женщина обнимаются / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Мужчина и женщина обнимаются / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Дружбы между мужчиной и женщиной не существует. Так ответил на популярный среди россиян вопрос протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Евгений Попиченко, сообщает "Радио 1".

«Общение между представителями двух разных полов в итоге переход в эмоциональную зависимость. Особенно это становится очевидным, когда мужчина и женщина начинают делиться личным, тогда между ними возникает сильная душевная связь. А это уже противоречит христианскому пониманию верности», – указал протоиерей.

Попиченко также считает, что подобная близость между мужчиной и женщиной допустима исключительно в начале романтических отношений, которые ведут к созданию семьи. А уже в том случае, когда человек находится в браке, ему следует уделять внимание только своей второй половинке.

Протоиерей назвал близость между не состоящими в браке мужчиной и женщиной "предблудием", которая даже без физического греха способна разрушить духовную чистоту отношений.

Что касается крепкой дружбы, то здесь священник тоже строг. Он считает, что настоящая дружба возможна исключительно между представителями одного пола.

Напомним, в РПЦ ранее сообщили, что более 750 частных клиник в России добровольно отказались делать аборты.

Крест на куполе храма / Фото: amic.ru

"Ее как лист уносит". В РПЦ заявили, что женщина не должна жить без мужа

Мужчин, которых воспитали в неполных семьях, священник назвал "дурными и страшными"
НОВОСТИОбщество
РПЦ

Комментарии 13

Avatar Picture
Гость

21:31:18 11-11-2025

правильно Отцы говорят.
или было, или будет или вялотекущее

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

21:36:47 11-11-2025

прости его , ибо не ведает что говорит .....

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:41:41 11-11-2025

Что сегодня несут попы? Обкурились что ли?

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:51:19 11-11-2025

Гость (21:41:41 11-11-2025) Что сегодня несут попы? Обкурились что ли?... У вас двоится или троится?

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:50:54 12-11-2025

Гость (21:41:41 11-11-2025) Что сегодня несут попы? Обкурились что ли?... одно из двух или бабы совсем осатанели...

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

21:59:57 11-11-2025

А им-то откуда знать?
🤣

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:04:02 11-11-2025

Если почитать Библию, там четко указано место женщины. Вы ведь не будете дружить, с тумбочкой или коровой. А именно такое отношение и было в христианстве

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:05:28 12-11-2025

Гость (22:04:02 11-11-2025) Если почитать Библию, там четко указано место женщины. Вы ве... Если кроме Библии ещё другую читать литературу, то можно мыслить не так узколобо

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:09:11 12-11-2025

Гость (07:05:28 12-11-2025) Если кроме Библии ещё другую читать литературу, то можно мыс...
А с точки зрения Церкви это грех. Ибо в Библии прописаны истины, которые нельзя ставить под сомнение, ибо это уже ересь, которая не может быть прощена. Знаете, что вчера говорил иерей А. Сергеев на телеканале Спас?

«Самая большая проблема — это непослушание церкви. Когда человек, имея интернет, может самостоятельно что-то изучать, а не прислушиваться к голосу церкви именно. Не послушание церковному уставу, а варение в своем соку своих мнений. Вот это, наверное, сейчас самое опасное».

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:29:20 12-11-2025

Гость (22:04:02 11-11-2025) Если почитать Библию, там четко указано место женщины. Вы ве... Оооо, оказывается вон оно как, вобщем я всегда так и считал, вечером первым делом заявлял ей "закрой рот и готовь ужин".

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:27:47 12-11-2025

Все это инживидуально друзья - а дружба есть с женой потому что она ЗА МУЖЕМ.Будте добрее и четнее и все сложится с Божей помощью.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:30:01 12-11-2025

Мужик женщину - это нормально.
А вот если иначе - это ненормально, хоть другие религии это и допускают.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:43:26 12-11-2025

Что-то протоирей не развил тему. Тогда уж дружба женщины с женщиной, мужчины с мужчиной приведет сами догадайтесь к чему. По логике попа.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров