В Рубцовске пропала 63-летняя женщина в белой куртке

Ее местонахождение неизвестно уже неделю

24 августа 2025, 11:30, ИА Амител

Источник: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Алтайского края В Рубцовске объявлен поиск 63-летней Светланы Скоробогатько (Донсковой), которая ушла из дома 18 августа и до сих пор не вернулась. По данным поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", ее местонахождение неизвестно уже более недели.

Приметы пропавшей: рост 168 см, нормальное телосложение, темно-каштановые волосы, зеленые глаза. Была одета в белую куртку, черные брюки и белые кроссовки.

Всех, кто обладает любой информацией о местонахождении Светланы, просят незамедлительно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 (горячая линия "ЛизаАлерт"), 112 (единый номер экстренных служб), 102 (полиция).