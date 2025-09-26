О кончине режиссера 26 сентября сообщила его супруга Маргарита Симоньян

26 сентября 2025, 19:33, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: obltv.ru

Русская православная церковь выразила соболезнования в связи со смертью режиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна. Об этом РИА Новости сообщил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«В Русской церкви выражают глубокие соболезнования в связи со смертью Тиграна Кеосаяна», – отметил Легойда.

О кончине режиссера 26 сентября сообщила его супруга, главный редактор RT Маргарита Симоньян. По ее словам, Кеосаян "ушел к Создателю" ночью.