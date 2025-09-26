В Русской православной церкви выразили соболезнования в связи со смертью Кеосаяна
О кончине режиссера 26 сентября сообщила его супруга Маргарита Симоньян
26 сентября 2025, 19:33, ИА Амител
Тигран Кеосаян / Фото: obltv.ru
Русская православная церковь выразила соболезнования в связи со смертью режиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна. Об этом РИА Новости сообщил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
«В Русской церкви выражают глубокие соболезнования в связи со смертью Тиграна Кеосаяна», – отметил Легойда.
О кончине режиссера 26 сентября сообщила его супруга, главный редактор RT Маргарита Симоньян. По ее словам, Кеосаян "ушел к Создателю" ночью.
19:40:55 26-09-2025
На всё воля божья, какие соболезнования.
Они что с богом не согласны?
07:58:04 27-09-2025
Гость (19:40:55 26-09-2025) На всё воля божья, какие соболезнования.Они что с богом ... Божья воля, это твое и РПЦ грубое заблуждение, а потому такие извратители Божьей Истины, Богу не нужны.