НОВОСТИОбщество

В Русской православной церкви выразили соболезнования в связи со смертью Кеосаяна

О кончине режиссера 26 сентября сообщила его супруга Маргарита Симоньян

26 сентября 2025, 19:33, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: obltv.ru
Тигран Кеосаян / Фото: obltv.ru

Русская православная церковь выразила соболезнования в связи со смертью режиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна. Об этом РИА Новости сообщил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«В Русской церкви выражают глубокие соболезнования в связи со смертью Тиграна Кеосаяна», – отметил Легойда.

О кончине режиссера 26 сентября сообщила его супруга, главный редактор RT Маргарита Симоньян. По ее словам, Кеосаян "ушел к Создателю" ночью.

утраты Знаменитости

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

19:40:55 26-09-2025

На всё воля божья, какие соболезнования.
Они что с богом не согласны?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:58:04 27-09-2025

Гость (19:40:55 26-09-2025) На всё воля божья, какие соболезнования.Они что с богом ... Божья воля, это твое и РПЦ грубое заблуждение, а потому такие извратители Божьей Истины, Богу не нужны.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров