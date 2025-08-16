В Рязанской области объявили траур после взрыва на пороховом заводе

Трагедия на предприятии в Шиловском районе унесла жизни 11 человек

16 августа 2025, 17:25, ИА Амител

Фото: David Tomaseti / unsplash.com

В Рязанской области объявили 18 августа днем траура. Это связано с трагедией на предприятии в Шиловском районе, которая унесла жизни 11 человек, сообщил глава региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

Напомним, утром 15 августа в производственном цехе завода "Эластик" прогремел мощный взрыв, за которым последовал крупный пожар. Здание порохового цеха было полностью разрушено.

Малков отмечал, что в ходе происшествия пострадали более 100 человек, погибли пятеро. Но вскоре число погибших возросло до 11, пострадавших – до 130. Следственный комитет по Рязанской области возбудил уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). На территории Шиловского района ввели режим ЧС.

«В связи с трагическими событиями в Шиловском районе 18 августа в Рязанской области объявлен днем траура. На всей территории области будут приспущены флаги. Учреждениям культуры, телерадиокомпаниям и организациям предложено отменить развлекательные мероприятия», – написал глава региона в соцсетях.

Губернатор принес соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Кроме того, он заверил, что их семьям окажут всю необходимую помощь.