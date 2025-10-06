НОВОСТИПроисшествия

В Самаре у известного памятника пропала рука и свиток

По задумке рука рыцаря должна быть облачена в латы, а само изваяние держит свиток

06 октября 2025, 15:05, ИА Амител

Памятник / Фото: Telegram-канал "Самара с огоньком"
Памятник / Фото: Telegram-канал "Самара с огоньком"

В Самаре исчезла часть скульптурной композиции, располагавшейся на углу улиц Ленинградской и Водников. Об этом проинформировал Telegram-канал "Самара с огоньком".

Изваяние представляло собой рыцаря, облаченного в доспехи. В одной руке он держал свиток с девизом "Живя живи", а другой опирался на меч. Судя по фотографиям, сделанным в городе, у фигуры теперь отсутствуют не только эти предметы, но и часть левой руки.

Данный арт-объект был установлен в 90-х годах по инициативе самарского предпринимателя Геннадия Звягина. Над скульптурой возвышается арка с инициалами бизнесмена, датами "1996–2001", скрещенными мечами и геральдическим щитом. Несмотря на отсутствие исторической значимости, статуя пользовалась популярностью у жителей и гостей города.

Комментарии 2

Avatar Picture
Кхм...

16:11:25 06-10-2025

"Живя живи, братан!"
😁

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:21:09 06-10-2025

Кхм... (16:11:25 06-10-2025) "Живя живи, братан!"😁... Уходя уходи.

  4 Нравится
Ответить
