В Саратовской области объявили траур после взрыва газа в многоэтажке

В результате трагедии погибло минимум семь человек

26 июля 2025, 12:38, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Романа Бусаргина / t.me/busargin_r

День траура объявили 26 июля в Саратовской области после взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

«В связи с трагическими событиями в многоквартирном доме на улице Блинова в Саратове принято решение объявить на территории области траурный день в субботу, 26 июля», – написал он в телеграм-канале.

Политик отметил, что в этот день в регионе приспустят флаги, а всем организациям, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовали отменить развлекательные программы и мероприятия.

25 июля в Саратове в многоэтажке по улице Блинова, 2, взорвался газ. От этого разрушился угловой подъезд. По данным Shot, в результате ЧП погибло как минимум семь человек. Еще четыре человека числятся пропавшими без вести.