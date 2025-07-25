НОВОСТИПроисшествия

Опубликовано видео взрыва многоэтажного дома в Саратове

Жильцов дома эвакуируют из-за угрозы повторного обрушения

25 июля 2025, 16:50, ИА Амител

Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате обрушения части многоквартирного жилого дома после взрыва газа. Видео момента происшествия опубликовал Mash.

«Обломки многоэтажки разлетелись до соседних домов. От взрывной волны в них повреждены окна», – говорится в сообщении.

Спасатели достали из-под завалов пятилетнюю девочку, после нее вытащили еще десять человек. Всех пострадавших госпитализировали.

Жильцов дома эвакуируют из-за угрозы повторного обрушения.

Комментарии 4

Гость

20:21:07 25-07-2025

Какого же качества стены в домах, которые так легко рушатся от взрыва бытового газа, чья ударная волна должна была элементарно вырваться через стеклянные или пластиковые окна?

Гость

04:14:05 26-07-2025

Гость (20:21:07 25-07-2025) Какого же качества стены в домах, которые так легко рушатся ... глупости не пишите. судя по видео перезаправить баллон кто то на лоджии хотел, баллон в итоге улетел через квартал!! ужас

Гость

22:13:31 25-07-2025

проклятые коммунисты...

Гость

03:25:36 26-07-2025

Через пластиковые окна - это проблема. Из-за них вместо быстрого горения происходит взрыв.

