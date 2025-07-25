Жильцов дома эвакуируют из-за угрозы повторного обрушения

25 июля 2025, 16:50, ИА Амител

Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате обрушения части многоквартирного жилого дома после взрыва газа. Видео момента происшествия опубликовал Mash.

«Обломки многоэтажки разлетелись до соседних домов. От взрывной волны в них повреждены окна», – говорится в сообщении.

Спасатели достали из-под завалов пятилетнюю девочку, после нее вытащили еще десять человек. Всех пострадавших госпитализировали.

Жильцов дома эвакуируют из-за угрозы повторного обрушения.