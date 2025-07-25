Опубликовано видео взрыва многоэтажного дома в Саратове
Жильцов дома эвакуируют из-за угрозы повторного обрушения
25 июля 2025, 16:50, ИА Амител
Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате обрушения части многоквартирного жилого дома после взрыва газа. Видео момента происшествия опубликовал Mash.
«Обломки многоэтажки разлетелись до соседних домов. От взрывной волны в них повреждены окна», – говорится в сообщении.
Спасатели достали из-под завалов пятилетнюю девочку, после нее вытащили еще десять человек. Всех пострадавших госпитализировали.
20:21:07 25-07-2025
Какого же качества стены в домах, которые так легко рушатся от взрыва бытового газа, чья ударная волна должна была элементарно вырваться через стеклянные или пластиковые окна?
04:14:05 26-07-2025
Гость (20:21:07 25-07-2025) Какого же качества стены в домах, которые так легко рушатся ... глупости не пишите. судя по видео перезаправить баллон кто то на лоджии хотел, баллон в итоге улетел через квартал!! ужас
22:13:31 25-07-2025
проклятые коммунисты...
03:25:36 26-07-2025
Через пластиковые окна - это проблема. Из-за них вместо быстрого горения происходит взрыв.