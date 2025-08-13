В школах Алтайского края появятся уроки региональной истории

Новый предмет будет называться "История родного края"

13 августа 2025, 14:15, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

В новом учебном году школы Алтайского края внедряют ряд важных изменений в образовательный процесс. Главное нововведение – увеличение количества часов истории, включая новый предмет "История родного края", сообщает Минобр науки Алтайского края.

Специально для этого Алтайский государственный педагогический университет совместно с Институтом развития образования готовят соответствующие учебные пособия.

Параллельно в регионе продолжается модернизация материально-технической базы школ.

В учебные заведения поступит новое оборудование для:

кабинетов физики, химии и биологии;

уроков "Основ безопасности и защиты Родины";

занятий по технологии и труду.

Значительные изменения коснутся и учебного плана:

сокращается количество часов обществознания в средних классах;

вводится обязательный выбор профиля при переходе в 10-й класс;

ученики должны выбрать минимум два предмета для углубленного изучения;

объем контрольных работ не должен превышать 10% учебного времени.

«Сегодня каждый ребенок должен получить среднее общее образование – либо в школе, либо в учреждении СПО. Все дети Алтайского края учтены, а с теми, кто часто пропускает занятия, будет проводиться индивидуальная работа», – подчеркивает Наталья Полосина, начальник отдела общего образования регионального Минобра.

Особое внимание уделяется профориентации. Школьники смогут продолжить занятия в рамках естественно-научного и физико-математического направлений. При этом выбор образовательной организации теперь не привязан к месту жительства ученика.

