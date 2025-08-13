В школах Алтайского края появятся уроки региональной истории
Новый предмет будет называться "История родного края"
13 августа 2025, 14:15, ИА Амител
В новом учебном году школы Алтайского края внедряют ряд важных изменений в образовательный процесс. Главное нововведение – увеличение количества часов истории, включая новый предмет "История родного края", сообщает Минобр науки Алтайского края.
Специально для этого Алтайский государственный педагогический университет совместно с Институтом развития образования готовят соответствующие учебные пособия.
Параллельно в регионе продолжается модернизация материально-технической базы школ.
В учебные заведения поступит новое оборудование для:
-
кабинетов физики, химии и биологии;
-
уроков "Основ безопасности и защиты Родины";
-
занятий по технологии и труду.
Значительные изменения коснутся и учебного плана:
-
сокращается количество часов обществознания в средних классах;
-
вводится обязательный выбор профиля при переходе в 10-й класс;
-
ученики должны выбрать минимум два предмета для углубленного изучения;
-
объем контрольных работ не должен превышать 10% учебного времени.
«Сегодня каждый ребенок должен получить среднее общее образование – либо в школе, либо в учреждении СПО. Все дети Алтайского края учтены, а с теми, кто часто пропускает занятия, будет проводиться индивидуальная работа», – подчеркивает Наталья Полосина, начальник отдела общего образования регионального Минобра.
Особое внимание уделяется профориентации. Школьники смогут продолжить занятия в рамках естественно-научного и физико-математического направлений. При этом выбор образовательной организации теперь не привязан к месту жительства ученика.
14:36:24 13-08-2025
... да мы и историю города не знаем в деталях !!!!
Например дата основания Б. немного другая.
Про местный Сереброплавильный только из Ютюба узнал (экскурсия)
Ну а про то чтобы приглашать местных историков или использовать их материалы/наработки я вообще молчу
19:54:35 13-08-2025
Очередная чушь!
21:01:47 13-08-2025
у нас в школе такое давно проводят, интересно! с выездами и экскурсиями на месте чтобы, всем детям нравится (у нас частная школа)