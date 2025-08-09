Сколько стоит собрать ребенка в школу в Алтайском крае в 2025 году?

Список обязательных покупок и цены на подготовку к новому учебному году

09 августа 2025, 06:15, ИА Амител

1 класс, 1 сентября / Фото из архива amic.ru

В 2025 году в России расходы родителей почти на все школьные товары заметно выросли по сравнению с прошлым годом. Информацию об этом дают разные аналитические центры. Корреспондент amic.ru Дмитрий Шихалеев подсчитал, во сколько обойдется собрать школьника к учебе этим летом в Алтайском крае. А чтобы вы не забыли, что именно нужно приобрести, составил еще и краткий список очень нужных вещей для школьника.

Одежда и обувь

Гардероб ребенка – самая затратная часть в расходах на школу. Разница в тратах каждой семьи может быть значительной: кто-то покупает все с нуля, а кто-то просто докупает недостающие предметы одежды. Мы посчитали, во сколько обойдется базовый комплект одежды на ученика. Цены смотрели в разных торговых центрах, сетевых магазинах и на маркетплейсах. В итоге вывели среднее арифметическое.

Школьный гардероб мальчика обычно состоит из трех-четырех рубашек суммарной стоимостью около 5 тыс. рублей (в среднем 1200 рублей за рубашку) и хотя бы одних брюк, цены на которые этим летом варьируются в среднем от 1100 до 3000 рублей.

Некоторые школы требуют от учеников обязательно иметь жилет (от 1000 рублей) или пиджак (от 2000 рублей). За ремень придется отдать рублей 500.

Также нужен спортивный костюм для уроков физкультуры. Его стоимость в среднем 2500–3500 рублей. На пару белых футболок для занятий физкультурой уйдет около 800-1000 рублей. Что касается обуви, то в школу обязательно нужны кроссовки, а в некоторых учебных заведениях требуют и туфли. Это еще в среднем 3500 рублей за каждую пару.

Итого минимальный набор одежды в школу для мальчика обойдется родителям в 17 900 рублей.

Девочке в школу требуется три-четыре блузки (от 1500 рублей за штуку), юбка (в среднем – 1500 рублей) или платье (от 3500 рублей). Брюки на холодное время года – от 1500 рублей.

Жилет для школьницы обойдется в 1500–2000 рублей.

Спортивный костюм для девочки – от 2500 рублей, две белые футболки – еще 800–1000 рублей. Также нужны колготки (три пары в среднем по 350 рублей каждая).

Обувь: туфли и кроссовками – в среднем от 3500 рублей за каждую пару.

Итого комплект одежды для девочки без учета аксессуаров и сменной обуви будет стоить для родителей 20 350 рублей.

1 класс, 1 сентября. Фото из архива amic.ru

Рюкзак или ранец

Младшеклассникам родители чаще покупают ранец – он оснащен ортопедической спинкой, которая помогает сохранить осанку ребенку и правильно распределяет нагрузку на спину. Ученикам средней и старшей школы, как правило, покупают мягкие рюкзаки.

Ранец – одна из самых дорогих вещей в школьных сборах. В Алтайском крае его можно приобрести от 2500 рублей в зависимости от материала и бренда. Рюкзак стоит дешевле – 1300-3000 рублей. Сумку для сменной обуви часто покупают в дополнение к рюкзаку или ее дарят в комплекте в магазине.

Канцелярия

На школьные принадлежности также придется потратить кругленькую сумму. Составили список, что может пригодиться в школе:

синие ручки 5–10 штук ценой около 80 рублей за штуку;

цветные ручки 5–10 штук по 120 рублей каждая;

простые карандаши – 3–5 штук, около 40 рублей за штуку;

цветные карандаши – 1 упаковка, 150 рублей;

краски акварельные – 200 рублей;

кисти – 2–3 штуки, по 200 рублей каждая;

клей-карандаш – примерно 160 рублей;

цветная бумага и картон – по 1 упаковке, суммарно около 300 рублей;

ножницы – 150 рублей;

ластики – 2 штуки по 18 рублей каждый;

линейка деревянная – 2 штуки по 150 рублей каждая;

обложки для тетрадей – 10 штук и более, около 220 рублей;

закладки для учебников – 5-10 штук, около 200 рублей;

пенал – около 400 рублей;

подставка для учебника –также примерно 400 рублей;

тетради в клетку – 10 штук и более, примерно 36 рублей за каждую;

тетради в линейку – 10 штук и более, примерно 46 рублей каждая;

альбом для рисования – примерно 150 рублей;

дневник – также около 150–170 рублей;

циркуль – 220 рублей.

Покупка канцелярии обойдется от 5 до 8 тыс. рублей – в зависимости от набора и качества товаров. Тут учитывайте возраст ребенка. В старших классах нет уроков рисования и краски с цветными карандашами вряд ли понадобятся. А младшеклассникам не нужны чертежные принадлежности. Перед покупкой канцелярии лучше попросить у классного руководителя список того, что понадобится на уроках.

Что еще может понадобиться

По закону все учебники детям выдаются из школьной библиотеки. Однако иногда преподаватели просят купить дополнительные элементы обучения, такие как атласы, контурные карты, рабочие тетради и так далее. Траты на них составляют обычно от 450 до 800 рублей за экземпляр в зависимости от предмета и издания.

Также 1 сентября многие дети идут в школу с букетами цветов, чтобы поздравить любимого учителя с началом учебного года. Если у вас нет дачи или приусадебного участка, где вы специально выращиваете цветы, то букет для школьника обойдется в среднем от 1000 рублей. Также школьнику может потребоваться контейнер для еды (если он не питается в школьной столовой) – 300-1500 рублей, папки и файлы для портфолио (400–1500 рублей).

Плюс расходы на "классную копилку", фотографа и прочую школьную жизнь. Тут в каждой школе и даже в каждом классе свои расценки.

Итого: чтобы собрать одного ребенка в школу в Алтайском крае, семья должна потратить в среднем от 30 до 55 тыс. рублей. При этом, если купить дополнительно гаджеты для учебы (смартфон, планшет или ноутбук) и специально оборудовать рабочее место дома, то сумма вырастет еще на 20-30 тыс. рублей и может достигнуть 90 тыс. рублей.

Как сэкономить?

Посмотрите, вдруг с прошлого года у вас остался запас неиспользованных новых тетрадей и другой канцелярии. Может, еще в порядке комплект одежды, который ребенок носил в прошлом году. И если чадо из него не выросло, то можно этот комплект использовать хотя бы в качестве сменки. Может быть, что-то осталось от старших детей или племянников.

И снова становятся популярными рубрики "отдам недорого" в соцсетях и на сайтах объявлений. Там часто продают вещи "с рук" в хорошем состоянии.

Неутешительные цифры

Разные аналитические компании по-разному оценивают затраты родителей на подготовку ребенка к школе. Но все утверждают: цены в этом году выросли. Так, "Рефинанс" отмечает, что стоимость базового комплекта школьной одежды в текущем году увеличилась на 7% по сравнению с прошлым. И теперь достигает 15,6–23,9 тыс. рублей.

А цены на спортивную форму выросли на 6%, подсчитали аналитики информационного агентства "Риамо".