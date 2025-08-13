В Сибири многодетную мать лишили органов в роддоме
Медики не понесли ответственность
Следствие завершило проверку по делу жительницы Сибири, которая лишилась репродуктивных органов в одном из роддомов Кемеровской области, сообщает "КП-Новосибирск".
Многодетная мать Юлия* (имя изменено) поступила в медучреждение на 41-й неделе беременности.
«Это был мой шестой ребенок, беременность протекала без осложнений. Схваток еще не было, но я решила перестраховаться», – рассказала женщина.
По словам Юлии, врач при поступлении напугала ее заявлением о возможной гибели ребенка, хотя УЗИ сразу показало, что с плодом все в порядке.
Пациентка просила сделать кесарево сечение из-за крупного размера плода, но получила отказ.
«Акушерка сказала: "Рожай быстрее, смена заканчивается" и ввела окситоцин. После родов произошел разрыв матки и началось кровотечение», – вспоминает пострадавшая.
В экстренном порядке врачи удалили матку, маточную трубу и яичник, лишив женщину возможности иметь детей.
«Для меня это был шок. Мы с мужем мечтали еще об одном ребенке. А в роддоме мне говорили: "Радуйся, что жива" или "И так детей много"», – рассказывает Юлия.
Судебно-медицинская экспертиза не нашла нарушений в действиях медиков, сославшись на "небольшие недочеты" без причинно-следственной связи с трагическим исходом. В заключении даже указали неверный год предыдущей замершей беременности Юлии. Несмотря на закрытие дела, женщина намерена подать в суд на медицинское учреждение.
Ранее жительница Новосибирска отсудила у роддома 1 млн рублей за травму таза.
Ужас если правда. И никакой ответственности
16:17:48 13-08-2025
Гость (15:46:10 13-08-2025) Ужас если правда. И никакой ответственности ... А если это было необходимо для сохранения ей жизни?
Мы ж не медики.
Пусть специалисты разбираются
05:44:15 14-08-2025
Гость (16:17:48 13-08-2025) А если это было необходимо для сохранения ей жизни?Мы ж ... для сохранения жизни надо было сразу кесарить
15:47:03 13-08-2025
Тожероссиянка ?
16:13:52 13-08-2025
В силу последних событий и направлений, это реально можно оценить как преступление.
16:16:36 13-08-2025
А она не нарожалась еще что ли?
16:31:14 13-08-2025
А кроме как рожать детей она еще что то делать умеет?
20:13:30 13-08-2025
Гость (16:31:14 13-08-2025) А кроме как рожать детей она еще что то делать умеет? ... Ещё жаловаться и требовать
18:24:23 13-08-2025
Ничего себе медики, продолжают удивлять 🤣. Почему их к ответственности не привлекают 🤔?
19:59:32 13-08-2025
Гость (18:24:23 13-08-2025) Ничего себе медики, продолжают удивлять 🤣. Почему их к отве... Круговая порука. Попробуй добиться.
20:16:02 13-08-2025
А заголовок-огонь! 🔥
20:52:35 13-08-2025
почитайте протоколы при таких развитиях в родах, там все по закону. либо протоколы необходимо менять под новые реалии и переписывать кол-во детей и качество травмирования