В Сибири многодетную мать лишили органов в роддоме

Медики не понесли ответственность

13 августа 2025, 15:40, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Следствие завершило проверку по делу жительницы Сибири, которая лишилась репродуктивных органов в одном из роддомов Кемеровской области, сообщает "КП-Новосибирск".

Многодетная мать Юлия* (имя изменено) поступила в медучреждение на 41-й неделе беременности.

«Это был мой шестой ребенок, беременность протекала без осложнений. Схваток еще не было, но я решила перестраховаться», – рассказала женщина.

По словам Юлии, врач при поступлении напугала ее заявлением о возможной гибели ребенка, хотя УЗИ сразу показало, что с плодом все в порядке.

Пациентка просила сделать кесарево сечение из-за крупного размера плода, но получила отказ.

«Акушерка сказала: "Рожай быстрее, смена заканчивается" и ввела окситоцин. После родов произошел разрыв матки и началось кровотечение», – вспоминает пострадавшая.

В экстренном порядке врачи удалили матку, маточную трубу и яичник, лишив женщину возможности иметь детей.

«Для меня это был шок. Мы с мужем мечтали еще об одном ребенке. А в роддоме мне говорили: "Радуйся, что жива" или "И так детей много"», – рассказывает Юлия.

Судебно-медицинская экспертиза не нашла нарушений в действиях медиков, сославшись на "небольшие недочеты" без причинно-следственной связи с трагическим исходом. В заключении даже указали неверный год предыдущей замершей беременности Юлии. Несмотря на закрытие дела, женщина намерена подать в суд на медицинское учреждение.

Ранее жительница Новосибирска отсудила у роддома 1 млн рублей за травму таза.

Комментарии

Avatar Picture
Гость

15:46:10 13-08-2025

Ужас если правда. И никакой ответственности

  0
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:17:48 13-08-2025

Гость (15:46:10 13-08-2025) Ужас если правда. И никакой ответственности ... А если это было необходимо для сохранения ей жизни?
Мы ж не медики.
Пусть специалисты разбираются

  23
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:44:15 14-08-2025

Гость (16:17:48 13-08-2025) А если это было необходимо для сохранения ей жизни?Мы ж ... для сохранения жизни надо было сразу кесарить

  0
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:47:03 13-08-2025

Тожероссиянка ?

  4
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:13:52 13-08-2025

В силу последних событий и направлений, это реально можно оценить как преступление.

  -7
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:16:36 13-08-2025

А она не нарожалась еще что ли?

  19
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:31:14 13-08-2025

А кроме как рожать детей она еще что то делать умеет?

  8
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:13:30 13-08-2025

Гость (16:31:14 13-08-2025) А кроме как рожать детей она еще что то делать умеет? ... Ещё жаловаться и требовать

  4
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:24:23 13-08-2025

Ничего себе медики, продолжают удивлять 🤣. Почему их к ответственности не привлекают 🤔?

  -7
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:59:32 13-08-2025

Гость (18:24:23 13-08-2025) Ничего себе медики, продолжают удивлять 🤣. Почему их к отве... Круговая порука. Попробуй добиться.

  -2
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:16:02 13-08-2025

А заголовок-огонь! 🔥

  3
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:52:35 13-08-2025

почитайте протоколы при таких развитиях в родах, там все по закону. либо протоколы необходимо менять под новые реалии и переписывать кол-во детей и качество травмирования

  0
Ответить
