В Сибири многодетную мать лишили органов в роддоме

Медики не понесли ответственность

13 августа 2025, 15:40, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Следствие завершило проверку по делу жительницы Сибири, которая лишилась репродуктивных органов в одном из роддомов Кемеровской области, сообщает "КП-Новосибирск".

Многодетная мать Юлия* (имя изменено) поступила в медучреждение на 41-й неделе беременности.

«Это был мой шестой ребенок, беременность протекала без осложнений. Схваток еще не было, но я решила перестраховаться», – рассказала женщина.

По словам Юлии, врач при поступлении напугала ее заявлением о возможной гибели ребенка, хотя УЗИ сразу показало, что с плодом все в порядке.

Пациентка просила сделать кесарево сечение из-за крупного размера плода, но получила отказ.

«Акушерка сказала: "Рожай быстрее, смена заканчивается" и ввела окситоцин. После родов произошел разрыв матки и началось кровотечение», – вспоминает пострадавшая.

В экстренном порядке врачи удалили матку, маточную трубу и яичник, лишив женщину возможности иметь детей.

«Для меня это был шок. Мы с мужем мечтали еще об одном ребенке. А в роддоме мне говорили: "Радуйся, что жива" или "И так детей много"», – рассказывает Юлия.

Судебно-медицинская экспертиза не нашла нарушений в действиях медиков, сославшись на "небольшие недочеты" без причинно-следственной связи с трагическим исходом. В заключении даже указали неверный год предыдущей замершей беременности Юлии. Несмотря на закрытие дела, женщина намерена подать в суд на медицинское учреждение.

