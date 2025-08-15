В Сибири парень остался инвалидом после драки на танцполе

Нападавший находится на свободе

15 августа 2025, 18:30, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барабинском районе Новосибирской области 30-летний Никита (имя изменено) после удара в висок получил тяжелейшие травмы: перелом височной кости, три сложные операции и паралич правой стороны тела. Однако его обидчик до сих пор не понес заслуженного наказания, сообщает "КП-Новосибирск".

14 июня ночью Никита попытался вмешаться в конфликт своего брата на танцполе. По словам родственников, он даже не успел ничего сказать, когда получил мощный удар в висок. Падение на кафельный пол и удар затылком усугубили ситуацию.

После экстренной трепанации черепа в местной больнице родным удалось перевести пострадавшего в новосибирскую клинику, где он перенес еще две операции.

Сейчас мужчина не может говорить, его правая сторона парализована. В семье остались двое несовершеннолетних детей и жена в декрете, а выплаты по двум ипотекам теперь под вопросом.

«Мы писали жалобу в прокуратуру, но оттуда пришел отказ. Объяснили это тем, что нападавший ударил Никиту "по неосторожности". Как так? То есть он может сейчас любого человека ударить, нанести ему черепно-мозговую травму, и сказать "я неосторожно ударил"?» – негодуют родственники Никиты.

Они намерены обратиться лично к Александру Бастрыкину и продолжают поиск очевидцев. Всех, кто владеет информацией о событиях той ночи, просят связаться по телефону: 8-953-778-54-70.

Ранее в Новосибирске мужчина избил подростка, который облил его сына йогуртом.