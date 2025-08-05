НОВОСТИПроисшествия

Толпа подростков устроила жестокую расправу над девочкой в Новосибирске

Произошедшее снимали на камеру

05 августа 2025, 13:42, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Новосибирской области произошло жестокое нападение на несовершеннолетнюю девушку, сообщает Telegram-канал "Новосибирск с огоньком".

Группа подростков завлекла свою знакомую на заброшенную территорию под предлогом совместного распития алкоголя. Однако вместо этого компания устроила настоящие пытки, которые продолжались около получаса.

«Нападавшие не только избивали жертву и угрожали ей расправой, но и раздели девушку, продолжая издевательства. Весь процесс фиксировался на видео, которое позже появилось в социальных сетях», – отмечает Telegram-канал.

Как выяснилось, организатор нападения уже известна правоохранительным органам – несовершеннолетняя состоит на учете в ПДН.

Все участники инцидента установлены. Собранные материалы переданы в следственные органы, в настоящее время проводится доследственная проверка для определения степени ответственности каждого из фигурантов.

Ранее в новосибирской школе семикласснику сломали палец.

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

14:04:53 05-08-2025

Теперь надо устроить жестокую расправу над толпой подростков оборзевших. Публично всех раздеть и на центральной площади судить. Я не шучу. Девочке жизнь уже сломали. Пусть отвечают.

  39 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:00:04 05-08-2025

Гость (14:04:53 05-08-2025) Теперь надо устроить жестокую расправу над толпой подростков... Вы не гуманны, потому что у вас нет своих детей.

  -25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:14:20 05-08-2025

Гость (16:00:04 05-08-2025) Вы не гуманны, потому что у вас нет своих детей. ...
Откуда ТЫ знаешь,есть у меня дети или нет?
По твоему те кто издевался-гуманны?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

17:54:09 05-08-2025

Гость (16:00:04 05-08-2025) Вы не гуманны, потому что у вас нет своих детей. ... посмотреть бы на вас если над вашим ребенком так поступили,наверное вы им тортик купили на радостях

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:06:53 05-08-2025

Гость (14:04:53 05-08-2025) Теперь надо устроить жестокую расправу над толпой подростков... Насилие порождает насилие

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:43:43 05-08-2025

Гость (18:06:53 05-08-2025) Насилие порождает насилие... Не гони, Безнаказанность порождает насилие.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:56:55 05-08-2025

Их надо стерилизовать и родителей тоже. Причем сделать это тайно - укольчик от гриппа. За последующее преступление против личности и тем более детей либо на фарш, либо на пожизненное на рудники для просветления. Когда нападают толпой, уничтожать надо всю толпу, по-другому никак. Гуманизм оставьте философам.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:08:56 06-08-2025

Безнаказанность. полиция НЕ работает, участковые НЕ работают. вот и плоды попустительств

  0 Нравится
Ответить
