Толпа подростков устроила жестокую расправу над девочкой в Новосибирске

Произошедшее снимали на камеру

05 августа 2025, 13:42, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Новосибирской области произошло жестокое нападение на несовершеннолетнюю девушку, сообщает Telegram-канал "Новосибирск с огоньком".

Группа подростков завлекла свою знакомую на заброшенную территорию под предлогом совместного распития алкоголя. Однако вместо этого компания устроила настоящие пытки, которые продолжались около получаса.

«Нападавшие не только избивали жертву и угрожали ей расправой, но и раздели девушку, продолжая издевательства. Весь процесс фиксировался на видео, которое позже появилось в социальных сетях», – отмечает Telegram-канал.

Как выяснилось, организатор нападения уже известна правоохранительным органам – несовершеннолетняя состоит на учете в ПДН.

Все участники инцидента установлены. Собранные материалы переданы в следственные органы, в настоящее время проводится доследственная проверка для определения степени ответственности каждого из фигурантов.

